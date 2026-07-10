سناتور راف چیکونی، رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال، با تایید اظهارات نخست‌وزیر استرالیا مبنی بر اینکه برای مرگ علی خامنه‌ای عزاداری نخواهد شد، گفت علی خامنه‌ای «سزاوار هیچ احترامی نیست.»

چیکونی گفت نباید برای فردی عزاداری کرد که «رنج و درد فراوانی به مردم خود تحمیل کرده» و «ده‌ها هزار نفر از شهروندانش را به دلیل مطالبه آزادی قتل‌عام کرده است.» او افزود: «ما نباید در کنار تروریست‌ها بایستیم.»

رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا همچنین گفت استرالیا همچنان عمیقا نگران اقدامات جمهوری اسلامی است و این اقدامات را محکوم می‌کند. او افزود باید اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند یا آن را توسعه ندهد.

چیکونی در پیامی خطاب به مردم ایران گفت: «به مبارزه ادامه دهید، زیرا حکومت‌هایی که مردم خود را سرکوب می‌کنند، سرانجام شکست می‌خورند.»