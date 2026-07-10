راف چیکونی، رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی باید ناچار شود به صدای مردم ایران گوش دهد و فشار جامعه جهانی برای پاسخگوکردن این حکومت در برابر سرکوب داخلی و بیثباتسازی منطقه همچنان ادامه یابد.
چیکونی که از چهرههای فعال پارلمان استرالیا در حمایت از مردم ایران و مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی است، گفت کانبرا از جمله بهدلیل سابقه نقض حقوق بشر، سرکوب شهروندان و رفتار جمهوری اسلامی با مردم خود، «عمیقا» نگران عملکرد حکومت ایران است.
نگرانی کانبرا از سرکوب و بیثباتسازی جمهوری اسلامی
او با اشاره به اینکه استرالیا، همانند بسیاری از کشورها و در حمایت از آمریکا و اسرائیل، اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کرده است، گفت کانبرا همچنان خواستار برقراری آتشبس است، اما همزمان تاکید دارد هرگونه گفتوگو باید بر «حقوق، ارزشها و آزادیهایی» متمرکز باشد که بهگفته او زنان، مردان و کودکان ایرانی شایسته برخورداری از آن هستند.
چیکونی با یادآوری اینکه او چه در مجلس سنا و چه در رسانهها، بارها خواستار نظارت و پاسخگویی بیشتر حکومت ایران شده است، گفت جامعه ایرانیان مقیم استرالیا مدتهاست خواستار پایان خشونت و افراطگرایی جمهوری اسلامی علیه مردم ایران شده و «اکنون زمان آن رسیده که رژیم جمهوری اسلامی به صدای مردم خود گوش دهد.»
نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت برای بررسی پرونده هستهای جمهوری اسلامی، دیپلماسی را مسیر ترجیحی واشینگتن برای حلوفصل اختلافات با تهران دانست، اما هشدار داد در صورت ادامه تهدیدات حکومت ایران، ایالات متحده آن را پاسخگو خواهد کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه ۱۹ تیر برای بررسی پرونده هستهای حکومت ایران و روند اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ تشکیل جلسه داد.
در آغاز نشست، چین و روسیه به برگزاری جلسه رای مخالف دادند، سومالی و پاکستان رای ممتنع دادند و ۱۱ عضو دیگر از برگزاری آن حمایت کردند.
از آنجا که این رایگیری درباره یک موضوع آییننامهای بود، امکان استفاده از حق وتو وجود نداشت و نشست برگزار شد.
قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ توافق برجام را مورد تایید قرار داد و چارچوب لغو تحریمهای هستهای تهران و سازوکار بازگشت احتمالی آنها را تعیین کرد.
ششم شهریور ۱۴۰۴، آلمان، فرانسه و بریتانیا، موسوم به تروئیکای اروپایی، در واکنش به نقض تعهدات هستهای از سوی حکومت ایران، فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند.
در نهایت، تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی که در چارچوب برجام معلق شده بودند، از ششم مهر سال گذشته مجددا اعمال شدند. با این حال، چین و روسیه مشروعیت این تحریمها را زیر سوال بردهاند.
نماینده آمریکا: به تهدیدات حکومت ایران پاسخ میدهیم
تامی بروس، نماینده ایالات متحده، با اشاره به تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن گفت: «رهبران ایران اکنون یک فرصت تاریخی برای دگرگون کردن کشور خود در اختیار دارند.»
بروس افزود «در دیپلماسی همچنان باز است و این مسیر، گزینه ترجیحی ماست.»
او در عین حال هشدار داد آمریکا حکومت ایران را بهدلیل نقض صلح و امنیت بینالمللی پاسخگو خواهد کرد.
نماینده آمریکا خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی افزود: «اگر به اهداف غیرنظامی یا کشتیها شلیک کنید، ما پاسخ خواهیم داد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ۱۹ تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال، بار دیگر بر پایان آتشبس با حکومت ایران تاکید کرد و در عین حال گفت واشینگتن به درخواست تهران، به مذاکرات ادامه خواهد داد.
فرانسه و آلمان: لغو تحریمها به اقدامات قابل راستیآزمایی تهران بستگی دارد
ژروم بونافون، نماینده فرانسه، ریشه بحران کنونی را در «شیوه رفتار تهران» دانست و گفت تهران بهطور مستمر تعهدات خود در چارچوب برجام را نقض کرده و مفاد تفاهم اخیر با آمریکا را نیز زیر پا گذاشته است.
او تفاهم تهران و واشینگتن را «نخستین گام مثبت» خواند و اضافه کرد دستیابی به توافق هستهای تا پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهم، پیششرط اساسی لغو تحریمهاست.
بونافون تاکید کرد پاریس همچنان متعهد است مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای شود.
ریکلف بوتین، نماینده آلمان، نیز گفت دستیابی به توافقی «قابل راستیآزمایی» که نگرانیهای فوری درباره فعالیتهای هستهای حکومت ایران را برطرف کند، ضروری است.
او افزود برلین آماده حمایت از لغو تحریمهای هستهای است، اما تنها در صورتی که تهران اقداماتی «ملموس و قابل راستیآزمایی» انجام دهد و اجرای کامل تعهدات خود ذیل پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) را از سر بگیرد.
شورای سردبیری روزنامه والاستریت ژورنال ۱۸ تیر در سرمقالهای نوشت حکومت ایران در اتلاف وقت «بهترین» است و از گفتوگوها برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند.
در این مقاله آمده است با گذشت ۲۰ روز از مهلت ۶۰ روزه تفاهم اخیر تهران و واشینگتن، مذاکرات هستهای عملا هنوز آغاز نشده و در مقابل، جمهوری اسلامی به اقدامات خود در تنگه هرمز ادامه داده و همزمان میلیاردها دلار نفت صادر کرده است.
انتقاد روسیه و چین از برگزاری نشست شورای امنیت
آنا اوستیگنیوا، نماینده روسیه، برگزاری این نشست را زیر سوال برد و گفت شورای امنیت صلاحیتی برای بررسی این موضوع ندارد.
او برخی اعضای شورای امنیت را متهم کرد که با «انگیزههای سیاسی» و «برخلاف مقررات»، خواستار بررسی دستورکارهایی شدهاند که « اساسا دیگر وجود ندارند».
او همچنین اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ را رد کرد، خروج آمریکا از برجام را عامل اصلی تضعیف برجام دانست و افزود بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز با حمایت از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، به وخامت اوضاع دامن زدهاند.
سون لی، نماینده چین، نیز با یادآوری مخالفت پکن با برگزاری نشست شورای امنیت، از تهران و واشینگتن خواست مذاکرات را از سر بگیرند، «عوامل مزاحم» را کنار بگذارند و به «نگرانیهای مشروع» یکدیگر بپردازند.
او گفت جمهوری اسلامی باید به تعهدات خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای برای خودداری از دستیابی به سلاح اتمی پایبند بماند، اما در عین حال از حق استفاده «صلحآمیز» از انرژی هستهای برخوردار است.
عاصم افتخار احمد، نماینده پاکستان، نیز تفاهم اخیر تهران و واشینگتن را «نقشه راهی قابل اتکا» برای حل اختلافات از مسیر دیپلماسی توصیف کرد و هشدار داد هرگونه وقفه در این روند، وضعیت را پیچیدهتر خواهد کرد.
شبکه سیانان ۱۹ تیر به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد همزمان با ادامه تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش با جمهوری اسلامی، واشینگتن در صورت لزوم آماده حمله نظامی است.
نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره قطعنامه ۲۲۳۱ پرونده اتمی ایران، درباره این نشست گفت که بیشتر اعضای این شورا «همچنان به تلاشهای برخی کشورها برای ایجاد تردید درباره واقعیتهای رویهای ادامه میدهند».
او افزود که قطعنامه ۲۲۳۱ دیگر معتبر نیست و ادامه داد که تحریمهای مرتبط با آن، «برای اهداف سیاسی مورد استفاده قرار میگیرند.»
او افزود مسکو با رویکرد «ضد ایرانی» شورای امنیت مخالفت است و «کشورهای غربی بهطور ناعادلانه تهران را مسئول فروپاشی توافق هستهای ایران میدانند»؛ در حالی که به گفته او، برجام به دلیل خروج ایالات متحده از آن در سال ۲۰۱۸ تضعیف شد.
نماینده پاکستان در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه اتمی ایران گفت: «پاکستان از همه طرفها میخواهد خویشتنداری کنند و از هرگونه اقدام بیشتر که میتواند صلح و ثبات منطقهای را بیش از پیش تضعیف کند، خودداری کنند.»
او با تاکید بر ضرورت حیاتی دیپلماسی و گفتوگو، گفت که یادداشت تفاهم مورد توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در اسلامآباد در ماه ژوئن، یک «نقشه راه قابلاجرا» برای رسیدگی به تمامی مسائل باقیمانده از طریق ابزارهای دیپلماتیک ارائه میدهد.
نماینده پاکستان هشدار داد: «هرگونه وقفه در این روند دیپلماتیک، موضوع را بیش از پیش پیچیده خواهد کرد.»
او همچنین بر حمایت قوی پاکستان از ادامه مذاکرات سازنده در مورد چنین موضوعات حساسی تاکید کرد.