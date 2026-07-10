سعید جلیلی: پیگیری خونخواهی علی خامنهای وظیفه مسئولان است
سعید جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، پیش از خطبههای نماز جمعه مشهد در حرم امام هشتم شیعیان، با اشاره به «خونخواهی» کشته شدن علی خامنهای گفت: «حق ملت، دفاع از سرمایه بزرگ انتقام است و پیگیری این حق بر عهده مسئولان است.»
روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد ایالات متحده و اسرائیل در حال بررسی گزینههای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. به نوشته این روزنامه، این ارزیابیها در پی تشدید تنشهای داخلی میان سپاه پاسداران و دولت مسعود پزشکیان آغاز شده است.
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد
رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، در کنفرانس خبری پیش از دیدار مقابل اسپانیا گفت که پس از لابی دونالد ترامپ با فیفا برای لغو کارت قرمز فولارین بالوگون پیش از بازی با آمریکا، شیاطین سرخ حالا «میلیونها» هوادار جدید به دست آوردهاند.
با وجود تصمیم بیسابقه فیفا برای تعلیق یکساله محرومیت مهاجم آمریکا، بلژیک موفق شد این تیم را ۴ بر ۱ شکست دهد و بازیکنانش با تقلید از رقص ترامپ، این پیروزی را جشن گرفتند.
اکنون بلژیک در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی در ورزشگاه لسآنجلس به مصاف اسپانیا میرود؛ جایی که بیشتر ظرفیت ۸۰ هزار نفری ورزشگاه در اختیار هواداران آمریکا خواهد بود.
با این حال، گارسیا با تاکید بر اینکه تیمش آماده و محبوبتر از گذشته است، گفت: «ما ۱۲ میلیون هوادار بلژیکی داشتیم و اکنون میلیونها نفر دیگر به ما پیوستهاند که به ما قدرتی باورنکردنی میدهد. همه فکر میکنند ما به خانه برمیگردیم، اما توانایی شکست اسپانیا را داریم.»
او اسپانیا را یکی از مدعیان اصلی قهرمانی و بهترین تیم از نظر مالکیت توپ دانست، اما یادآور شد که بلژیک دومین تیم گلزن تورنمنت است و «آمارها برای شکسته شدن هستند.»
سرمربی بلژیک همچنین به سلاح مخفی خود روی نیمکت، یعنی روملو لوکاکو، اشاره کرد که به گفته او لرزه بر اندام حریفان میاندازد. لوکاکوی ۳۳ ساله که پس از فصلی سخت در ناپولی نقش خود را به عنوان بازیکن تعویضی پذیرفته است، در این جام به طور میانگین هر ۵۰ دقیقه یک گل به ثمر رسانده و آمار ۹۳ گل ملی را ثبت کرده است.
آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد با وجود آغاز روند بهبود تقاضای جهانی نفت پس از ماهها اختلال، تشدید تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند چشمانداز بازار جهانی نفت را تغییر دهد و پیشبینیها درباره مازاد عرضه در سال آینده را بر هم بزند.
این آژانس در تازهترین گزارش خود اعلام کرد مصرف جهانی نفت در سال جاری همچنان کاهش خواهد یافت، اما سرعت این کاهش بهطور قابل توجهی کمتر میشود. بر اساس این گزارش، تقاضا در سهماهه دوم سال روزانه ۴.۸ میلیون بشکه کاهش یافته و انتظار میرود این رقم در سهماهه سوم به ۱.۷ میلیون بشکه در روز برسد. همچنین پیشبینی شده است تقاضا در سهماهه پایانی سال دوباره افزایش یابد و روزانه ۱.۲ میلیون بشکه رشد کند.
آژانس بینالمللی انرژی همچنین هشدار داد بازار نفت در ماههای گذشته نگران کاهش عرضه در پی جنگ بوده است و تشدید اخیر درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند انتظارها برای مازاد عرضه نفت در بازار جهانی طی سال آینده را از بین ببرد.
مقامهای قضایی آمریکا هشت نفر را به اتهام توطئه برای قتل و اقدامات تروریستی در ارتباط با طرحی ناکام برای حمله به رویداد مبارزات «یوافسی» با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید متهم کردند. به گفته دادستانها، اعضای این گروه قصد داشتند با استفاده از پهپادهای حامل مواد منفجره و تکتیرانداز به این مراسم حمله کنند.
بر اساس کیفرخواست، متهمان از ماه مه برای اجرای این طرح، پول، سلاح، مهمات، مواد منفجره، پهپاد و تجهیزات ارتباطی تهیه کرده بودند. مقامهای پلیس چهار روز پیش از برگزاری این رویداد از تهدید احتمالی مطلع شدند و عملیات آنها ناکام ماند.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد اعضای این گروه به نظریههای توطئه افراطی باور داشتند و امیدوار بودند این حمله به بیثباتی دولت منجر شود. بر اساس اسناد دادگاه، یکی از متهمان نیز به بازرسان گفته بود قرار بود پس از انفجار پهپادها، اعضای گروه حاضران را هنگام فرار هدف تیراندازی قرار دهند.
مقامهای اندلس اعلام کردند در پی آتش گرفتن جنگل که به سرعت در استان آلمریا در جنوب اسپانیا گسترش یافته است، ۱۱ نفر جان باختند. حدود ۱۵۰ آتشنشان برای مهار حریق تلاش میکنند و عملیات جستوجو نیز با توجه به احتمال مفقود بودن افراد بیشتر ادامه دارد.
آنتونیو سانز، وزیر بهداشت، امور ریاستجمهوری و امور اضطراری دولت محلی اندلس، جمعه ۱۹ تیر گفت آتش با سرعت بسیار زیادی در مناطق جنگلی اطراف لس گایاردوس گسترش یافت و بهویژه روستای بدار را تحت تاثیر قرار داد.
به گفته سانز، مقامها از ساکنان خواسته بودند در خانههای خود بمانند، اما به نظر میرسد قربانیان زمانی جان باختند که تصمیم گرفتند با خودروهای خود منطقه را ترک کنند.
او گفت چهار نفر که به دلیل قرار داشتن فرمان خودرویشان در سمت راست، به نظر میرسید بریتانیایی باشند، در یک خودرو جان باختند. هفت قربانی دیگر نیز پس از رها کردن خودروهای خود و تلاش برای فرار پیاده از مسیری خارج از مسیر تعیینشده برای تخلیه، جان خود را از دست دادند.
سانز افزود چهار نفر دیگر نیز با سوختگی شدید در بیمارستان تحت درمان هستند. او از ساکنان خواست دستورالعملهای رسمی را رعایت کنند و از به خطر انداختن جان خود بپرهیزند.
خبرگزاری رویترز نوشت عملیات جستوجو همچنان ادامه دارد، زیرا مقامها نگرانند افراد دیگری نیز مفقود شده باشند.
سانز این حریق را «ویرانگرترین آتشسوزی تاکنون در منطقه ما» توصیف کرد و وضعیت را «فاجعهای بیسابقه» خواند.
به گزارش رویترز، این مرگبارترین آتشسوزی جنگلی اسپانیا از سال ۲۰۰۵ به شمار میرود؛ سالی که ۱۱ آتشنشان در آتشسوزی استان گوادالاخارا جان باختند.
آن حریق بر اثر روشن کردن آتش برای کبابپزی آغاز شد و هزاران هکتار جنگل را سوزاند.
رویترز افزود آن آتشسوزی که یکی از بدترین فجایع از این نوع در اسپانیا بود، به اصلاحات گسترده در نظام پیشگیری از آتشسوزی و مدیریت شرایط اضطراری این کشور انجامید.
پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با ابراز «اندوه و تاثر عمیق» از پیامدهای آتشسوزی در استان آلمریا، به خانواده جانباختگان آتشسوزی جنگلی لس گایاردوس تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع کرد.
او همچنین با ساکنان مناطق آسیبدیده ابراز همبستگی کرد و نوشت نیروهای وزارت گذار زیستمحیطی، سازمان حفاظت مدنی و نیروهای انتظامی و امنیتی برای مقابله با آتش در حال فعالیت هستند و یگان اضطراری ارتش اسپانیا نیز بسیج شده است.
سانچز در پایان از مردم خواست نهایت احتیاط را به خرج دهند.
این آتشسوزی پس از حریقی خارج از کنترل در جنوب فرانسه در اوایل همین هفته رخ داد که باعث تخلیه بیش از ۱۰ هزار نفر از حدود ۲۴ شهر و روستای کوچک نزدیک مرز اسپانیا شد.
اروپا در هفتههای اخیر موجی کمسابقه از گرمای شدید را تجربه کرده است؛ گرمایی که به گفته کارشناسان، با خشک کردن پوشش گیاهی، خطر وقوع و گسترش آتشسوزیهای جنگلی را در بسیاری از کشورهای اروپایی افزایش داده است.
رویترز نوشت موجهای گرمای زودهنگام در ماههای اردیبهشت و خرداد، بخشهای وسیعی از غرب اروپا را خشک و آنها را در برابر آتشسوزیهای جنگلی امسال آسیبپذیرتر کرده است.
سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده است اروپا با نرخی بیش از دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است؛ روندی که احتمال وقوع دورههای طولانی گرما و آتشسوزیهای گستردهتر را افزایش میدهد.