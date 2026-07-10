به گزارش رسانه‌های روسیه، الکسی لیخاچف، رییس روس‌اتم، جمعه ۱۹ تیر گفت: «چند ساعت پیش، نخستین گروه شامل شش نفر، سفر خود را به سمت محل پروژه آغاز کردند، اما پس از حملاتی که شب گذشته رخ داد، حرکت تیم ما در تهران متوقف شد.»

او افزود درباره گام‌های بعدی «در آینده نزدیک» تصمیم‌گیری خواهد شد.

ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ۱۸ تیر به نقل از معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گزارش داد یک پرتابه آمریکایی به «حریم پیرامونی» نیروگاه اتمی بوشهر اصابت کرده است.

هرچند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر خاتمه جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنش‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد.

۱۷ تیر، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا، مقام‌های جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و با اشاره به حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، از پایان آتش‌بس با تهران خبر داد.

او ۱۹ تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال، بار دیگر بر خاتمه آتش‌بس تاکید کرد و در عین حال گفت واشینگتن به درخواست تهران، به مذاکرات ادامه خواهد داد.

تخلیه بیش از ۶۰۰ نیروی روس‌اتم در پی جنگ

خبرگزاری رویترز نوشت روس‌اتم که در حال ساخت دو واحد جدید در نیروگاه هسته‌ای بوشهر است، پس از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بیش از ۶۰۰ تن از کارکنان خود را به روسیه منتقل کرد.

به گزارش رویترز، شماری از این کارکنان طی روزهای اخیر به تهران بازگشته بودند، اما ادامه سفر آن‌ها به سمت نیروگاه بوشهر تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است.

روس‌اتم همچنین خبر داد تنها ۲۰ نفر از کارکنان خود را برای حفظ فعالیت‌های عمرانی در محل پروژه نگه داشته و تاکید کرد توسعه نیروگاه بوشهر همچنان یکی از اولویت‌های این شرکت به شمار می‌رود.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ۱۹ تیر با مقام‌های روس‌اتم در کالینینگراد دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ریانووستی، گروسی در حاشیه این دیدار گفت آژانس تاکنون حمله‌ای به نیروگاه بوشهر را ثبت نکرده، اما وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد و از طرف‌های درگیر خواسته است خویشتنداری کنند.

او پیش‌تر در خردادماه خبر داده بود آژانس توانسته به برخی مراکزی که از سوی تهران تعیین شده‌اند، از جمله نیروگاه هسته‌ای بوشهر و چند تاسیسات دیگر، دسترسی داشته باشد.

با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به آژانس اجازه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده در جریان جنگ را نداده‌اند.

همچنین سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده حکومت ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.