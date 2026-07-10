این روزنامه جمعه ۱۹ تیر نوشت یکی از نتیجه‌گیری‌های اصلی این است که برای پیشبرد چنین هدفی، باید محاصره اقتصادی ایران هرچه سریع‌تر از سر گرفته شود.

اسرائیل‌هیوم همچنین نوشت مقام‌های دیپلماتیک غربی نسبت به «از بین رفتن خویشتنداری» و تلاش‌ها برای آسیب رساندن به مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله مسعود پزشکیان و عباس عراقچی که تفاهم با آمریکا را پیش برده‌اند، هشدار دادند.

به نوشته این روزنامه، این مقام‌های غربی معتقدند تلاش‌ها برای آسیب رساندن به پزشکیان و عراقچی در جریان مراسم دفن علی خامنه‌ای ، دیکتاتور کشته‌شده ایران، نشان‌دهنده از بین رفتن خویشتنداری سپاه پاسداران در قبال آن‌هاست.

از سوی دیگر، سی‌ان‌ان به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد اسرائیل این هفته اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به‌تازگی طرح مشخصی برای ترور دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تهیه کرده است.

بر اساس این گزارش، یکی از منابع آگاه گفته است هشدار اسرائیل در هفته جاری به مقام‌های آمریکایی منتقل شد.

منبع دیگری نیز گفته است نهادهای اطلاعاتی آمریکا در هفته‌های اخیر به‌طور مداوم اطلاعاتی درباره احتمال تلاش برای ترور ترامپ دریافت کرده بودند، اما اطلاعات ارائه‌شده از سوی اسرائیل جدید بوده و به یک طرح مشخص مربوط می‌شده است.

رییس‌جمهوری آمریکا پس از پایان نشست دو روزه ناتو در ۱۷ تیر، برخلاف انتظار با ایر فورس وان قدیمی، ترکیه را به مقصد بریتانیا ترک کرد .

تلاش‌های دیپلماتیک پشت صحنه

هم‌زمان یک مقام آمریکایی ۱۹ تیر به شبکه سی‌ان‌ان گفت تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش در درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی، پشت صحنه ادامه دارد و واشینگتن، عامدانه پس از انجام حملات مکث کرده است تا از تشدید تنش جلوگیری کند و به دیپلماسی فرصت دهد.

به گفته این مقام، آمریکا همچنان فهرست اهداف احتمالی خود را به‌عنوان اهرم فشار حفظ کرده است.

یکی از مقام‌هایی که اسرائیل‌هیوم او را آگاه از تحولات داخلی ایران معرفی کرده، گفت اختلافات داخلی پس از امضای تفاهم با آمریکا شدت گرفته و فرماندهان سپاه پاسداران ممکن است کنترل رهبری غیرنظامی را در دست بگیرند و برای برکناری دولت پزشکیان اقدام کنند.

این در حالی است که شورای سردبیری روزنامه وال‌استریت ژورنال ۱۸ تیر در سرمقاله‌ای با تایید مواضع اخیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درباره بی‌نتیجه بودن مذاکرات با جمهوری اسلامی نوشت حکومت ایران در اتلاف وقت «بهترین» است و از گفت‌وگوها برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند.

در این مقاله آمده است با گذشت ۲۰ روز از مهلت ۶۰ روزه تفاهم اخیر تهران و واشینگتن، مذاکرات هسته‌ای عملا هنوز آغاز نشده و در مقابل، جمهوری اسلامی به اقدامات خود در تنگه هرمز ادامه داده و هم‌زمان میلیاردها دلار نفت صادر کرده است.

به‌نوشته وال‌استریت ژورنال، تصاویر ماهواره‌ای تازه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ساخت‌وساز در سایت زیرزمینی کلنگ گزلا را ادامه داده است؛ اقدامی که با تعهد تهران در تفاهم‌نامه مبنی بر «حفظ وضعیت موجود» برنامه هسته‌ای مغایرت دارد.

۱۷ تیر، ترامپ در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا، مقام‌های جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و از پایان آتش‌بس با تهران خبر داد.

ترامپ با اشاره به کشتار گسترده معترضان در جریان اعتراضات دی‌ماه افزود عملکرد جمهوری اسلامی نشان داده نمی‌توان به وعده‌های آن اعتماد کرد.