چیکونی که از چهره‌های فعال پارلمان استرالیا در حمایت از مردم ایران و مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی است، گفت کانبرا از جمله به‌دلیل سابقه نقض حقوق بشر، سرکوب شهروندان و رفتار جمهوری اسلامی با مردم خود، «عمیقا» نگران عملکرد حکومت ایران است.

نگرانی کانبرا از سرکوب و بی‌ثبات‌سازی جمهوری اسلامی

او با اشاره به این‌که استرالیا، همانند بسیاری از کشورها و در حمایت از آمریکا و اسرائیل، اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کرده است، گفت کانبرا همچنان خواستار برقراری آتش‌بس است، اما هم‌زمان تاکید دارد هرگونه گفت‌وگو باید بر «حقوق، ارزش‌ها و آزادی‌هایی» متمرکز باشد که به‌گفته او زنان، مردان و کودکان ایرانی شایسته برخورداری از آن هستند.

چیکونی با یادآوری این‌که او چه در مجلس سنا و چه در رسانه‌ها، بارها خواستار نظارت و پاسخگویی بیشتر حکومت ایران شده است، گفت جامعه ایرانیان مقیم استرالیا مدت‌هاست خواستار پایان خشونت و افراط‌گرایی جمهوری اسلامی علیه مردم ایران شده‌ و «اکنون زمان آن رسیده که رژیم جمهوری اسلامی به صدای مردم خود گوش دهد.»

این اظهارات در ادامه مواضع ماه‌های اخیر مقام‌های استرالیایی علیه جمهوری اسلامی بیان می‌شود. پیش‌تر سنای استرالیا در قطعنامه‌ای از دولت این کشور خواسته بود از تحقیقات مستقل درباره نقض حقوق‌بشر در ایران حمایت کند، تحریم‌های هدفمند علیه عوامل سرکوب را گسترش دهد و برای توقف خشونت، بازگشت کامل اینترنت، توقف اعدام‌ها و حفاظت از غیرنظامیان اقدام کند.

حمایت از مردم ایران و فشار برای پاسخگوکردن جمهوری اسلامی

چیکونی پیش‌تر نیز پس از تصویب این قطعنامه به ایران‌اینترنشنال گفته بود در ایران «اراده‌ای جدی برای تغییر» وجود دارد و حکومتی که به روی مردم خود آتش بگشاید، در نهایت سقوط خواهد کرد.

او همچنین تاکید کرد جامعه جهانی، از استرالیا تا اروپا و دیگر نقاط جهان، باید فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه دهد، زیرا «جهان در حال نظاره است.»

او در این گفت‌وگو با یادآوری اهمیت حمایت از مردم ایران به مثابه نقطه مرکزی سیاست جامعه جهانی در قبال جمهوری اسلامی گفت این حمایت به‌ویژه با توجه به «اقدامات شرم‌آور» جمهوری اسلامی اهمیت دارد؛ حکومتی که به گفته او ده‌ها هزار نفر از شهروندان خود را قتل‌عام کرده است.

به گفته این سناتور استرالیایی، جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نیز باید همچنان به‌عنوان یکی از محورهای اصلی فشار بین‌المللی باقی بماند. او تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید هیچ‌گاه امکان دستیابی یا توسعه چنین سلاحی را پیدا کند و افزود ایالات متحده و اسرائیل نیز این موضع را به‌روشنی اعلام کرده‌اند.

چیکونی همچنین رفتار منطقه‌ای جمهوری اسلامی را تهدیدی برای کشورهای خاورمیانه دانست و گفت بسیاری از کشورهای منطقه از این‌که هدف اقدامات حکومت ایران قرار می‌گیرند، ناراضی‌اند. او افزود جمهوری اسلامی باید واقعیت‌های اطراف خود را بپذیرد و با آمریکا، اسرائیل و کشورهای همسایه «با حسن نیت» وارد مذاکره شود.

تیرگی روابط استرالیا و جمهوری اسلامی

روابط استرالیا و جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته به‌طور چشمگیری تیره‌تر شده است. دولت استرالیا شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد پس از اثبات نقش جمهوری اسلامی در دست‌کم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده و فعالیت سفارت خود در تهران را به حالت تعلیق درآورده است.

استرالیا همچنین در آذر ۱۴۰۴ سپاه پاسداران را در چارچوب قانون جدید خود در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد و اعلام کرد این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال ۲۰۲۴ بوده است.

چیکونی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، درباره مرگ علی خامنه‌ای، گفت با موضع او «صددرصد» موافق است.

آلبانیزی پیش‌تر گفته بود کسی برای خامنه‌ای سوگواری نخواهد کرد و او را مسئول برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، حمایت از نیروهای نیابتی و اعمال خشونت علیه مردم ایران دانسته بود.

چیکونی ضمن حمایت از موضع نخست‌وزیر استرالیا گفت: «ما نباید برای فردی عزاداری کنیم که رنج و درد فراوانی به مردم خودش تحمیل کرده و ده‌ها هزار نفر از شهروندان خود را تنها به این دلیل که خواهان همان آزادی‌هایی بودند که ما در استرالیا و بسیاری از کشورهای جهان از آن برخورداریم، قتل‌عام کرده است.»

این سناتور استرالیایی در ادامه با اشاره به این‌که فردی در جایگاه رهبر جمهوری اسلامی سزاوار هیچ احترامی نیست، افزود جامعه جهانی نباید در کنار «تروریست‌ها» بایستد، بلکه باید کنار مردمی باشد که خواهان آزادی و بهره‌مندی از حقوق‌بشر هستند.

رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا در پایان، خطاب به مردم ایران در داخل و خارج از کشور، گفت: «به مبارزه ادامه دهید. زیرا در نهایت، حکومت‌هایی که مردم خود را سرکوب می‌کنند، سرانجام شکست می‌خورند.»