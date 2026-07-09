علیرضا نامور حقیقی، تحلیل‌گر سیاسی، گفت: «مجموعه‌ای از سردرگمی دیپلماتیک، ابهام در راهبرد نظامی و نداشتن چشم‌انداز روشن درباره وضعیت اقتصادی، جمهوری اسلامی را به مسیر درگیری نظامی کشانده است. اگر راه‌حلی برای این شرایط پیدا نشود، ایران در آستانه بحرانی جدی قرار خواهد گرفت.»

او افزود: «هرچند همچنان فکر می‌کنم کار به یک جنگ تمام‌عیار نخواهد کشید، اما این توازن بسیار شکننده است.»