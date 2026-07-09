در این مقاله که پنج‌شنبه ۱۸ تیر منتشر شد، آمده است با گذشت ۲۰ روز از مهلت ۶۰ روزه تفاهم اخیر تهران و واشینگتن، مذاکرات هسته‌ای عملا هنوز آغاز نشده و در مقابل، جمهوری اسلامی به اقدامات خود در تنگه هرمز ادامه داده و هم‌زمان میلیاردها دلار نفت صادر کرده است.

به‌نوشته وال‌استریت ژورنال، تصاویر ماهواره‌ای تازه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ساخت‌وساز در سایت زیرزمینی کلنگ گزلا را ادامه داده است؛ اقدامی که با تعهد تهران در تفاهم‌نامه مبنی بر «حفظ وضعیت موجود» برنامه هسته‌ای مغایرت دارد.

۱۷ تیر، ترامپ در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا، مقام‌های جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و از پایان آتش‌بس با تهران خبر داد.

ترامپ با اشاره به کشتار گسترده معترضان در جریان اعتراضات دی‌ماه افزود عملکرد جمهوری اسلامی نشان داده نمی‌توان به وعده‌های آن اعتماد کرد.

با این حال، شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال نوشت با توجه به تغییرات مکرر مواضع ترامپ، روشن نیست اعلام او درباره پایان آتش‌بس، موضعی نهایی باشد یا نه.

بر اساس این مقاله، کاهش تحریم‌های جمهوری اسلامی در ابتدای مذاکرات، بدون آنکه درآمدهای نفتی تهران در یک حساب امانی نگهداری شود، اقدامی «اشتباه» بود.

هرچند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر پایان جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنش‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۶ تیر در واکنش به حملات اخیر جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، مجوز موقت فروش نفت ایران را لغو کرد و برای خاتمه معاملات پیشین، مهلتی ۱۰ روزه در نظر گرفت.

اقدام نظامی احتمالی باید در چارچوب راهبردی مشخص انجام شود

ترامپ پیش‌تر مقام‌های کنونی جمهوری اسلامی را «افرادی بسیار منطقی» خوانده و گفته بود تعامل با آن‌ها «خوشایند» است.

همچنین جی‌دی ونس، معاون ترامپ و مذاکره‌کننده ارشد واشینگتن، بر این باور بود که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران خواهان «فصل تازه‌ای» در روابط با آمریکا هستند.

شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال در ادامه سرمقاله خود نوشت خوش‌بینی مقام‌های کاخ سفید در این زمینه تنها سه هفته دوام آورد.

ترامپ ۱۷ تیر در پاسخ به این پرسش که چه چیزی نگاهش را نسبت به رهبران جمهوری اسلامی تغییر داده، گفت: «آن‌ها را شناختم... مطمئن نیستم دیگر بخواهم توافقی انجام دهم. بهتر است فقط کار را تمام کنیم.»

بر اساس سرمقاله وال‌استریت ژورنال، تحقق چنین هدفی با مذاکرات مقطعی یا حملات تلافی‌جویانه امکان‌پذیر نیست و هرگونه اقدام نظامی آمریکا باید در چارچوب یک راهبرد مشخص انجام شود.

در ادامه مطلب آمده است تفاهم اخیر تنها فرصت تنفسی برای هر دو طرف فراهم آورد، اما گزینه‌های پیش‌روی ترامپ تغییری نکرده است.

آمریکا یا باید کنترل تنگه هرمز را به تهران واگذار کند یا با استفاده از نیروی نظامی مسیر کشتی‌رانی را باز نگه دارد.

همچنین واشینگتن می‌تواند سیاست فشار حداکثری و محاصره بنادر ایران را از سر بگیرد یا زیرساخت‌های نفتی و ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد.

وال‌استریت ژورنال تاکید کرد بازگشایی تنگه هرمز مستلزم اقدام تهاجمی برای از بین بردن تهدیدهای مستقر در نزدیکی تنگه هرمز است، نه صرفا رهگیری پهپادها و موشک‌ها.

روزنامه اورشلیم‌پست ۱۸ تیر گزارش داد ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل نشان می‌دهد نه جمهوری اسلامی و نه مقام‌های ارشد آمریکا در شرایط کنونی تمایلی به ازسرگیری جنگ تمام‌عیار ندارند، هرچند تنش‌ها همچنان در سطح بالایی ادامه دارد.

طبق این گزارش، حکومت ایران قصد ندارد به درگیری نظامی بازگردد و در عوض می‌کوشد با طولانی کردن روند مذاکرات با واشینگتن زمان بخرد.

ترامپ در برابر تهران چه گزینه‌هایی دارد؟

شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال در پایان تاکید کرد اگر ترامپ نشان دهد جمهوری اسلامی قادر به مختل کردن جریان انتقال انرژی نیست و آمریکا در صورت لزوم می‌تواند بنادر ایران را محاصره کند، واشینگتن به یک پیروزی راهبردی و اهرم فشار دست خواهد یافت.

نابودی ذخایر اورانیوم غنی‌شده و تاسیسات کلنگ گزلا نیز می‌تواند به همان اندازه یک دستاورد مهم باشد.

وال‌استریت ژورنال نتیجه گرفت هدف نهایی باید پایان دادن به وابستگی آمریکا و کشورهای منطقه به همکاری حکومت ایران برای حفظ امنیت و ثبات باشد

از نگاه شورای سردبیری این روزنامه، واشینگتن بهتر است یا تنگه هرمز را خود بازگشایی کند یا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را از میان ببرد و سپس اجازه دهد حکومت ایران در شرایطی که در ضعیف‌ترین حالت خود قرار دارد، زیر فشار به حیات خود ادامه دهد.