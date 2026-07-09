وزیر ورزش فرانسه با اشاره به اینکه این ماجرا شادی مسابقات را تلخ کرده است، اعلام کرد پرونده این توهین‌ها به دادستانی ارجاع شده است. فراری همچنین گفت دولت فرانسه عذرخواهی رسمی دولت پاراگوئه را دریافت کرده است؛ عذرخواهی‌ای که در آن تاکید شده مواضع این سناتور به هیچ وجه منعکس‌کننده ارزش‌های پاراگوئه نیست.

این جنجال پس از شکست یک بر صفر پاراگوئه مقابل فرانسه و حذف این تیم آغاز شد؛ جایی که آماریا با انتشار اظهاراتی «نژادپرستانه»، امباپه را «کامرونی تحت استعمار و متکبر» خواند.

امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، نیز با حمایت قاطع از کاپیتان تیم ملی کشورش، این رفتار را محکوم کرد و نوشت: «امباپه گلی به نژادپرستی زد.»

امباپه نیز در پاسخی تند، آماریا را «نفرت‌انگیز و نالایق» توصیف کرد و گفت او تصویر کشورش را خراب کرده است. در مقابل، این سناتور ۶۱ ساله با متهم کردن امباپه به «خشونت جنسیتی»، مدعی شد پیام‌هایش را از روی عصبانیت منتشر کرده و بعدا آن‌ها را حذف کرده است.