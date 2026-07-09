صداوسیما وقوع انفجار در جنوب ایران را تکذیب کرد
خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی گزارش داد: «برخلاف برخی خبرهای منتشر شده در فضای مجازی، تا این لحظه هیچ انفجاری در بندرعباس، قشم، سیریک و جاسک گزارش نشده است.»
خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی گزارش داد: «برخلاف برخی خبرهای منتشر شده در فضای مجازی، تا این لحظه هیچ انفجاری در بندرعباس، قشم، سیریک و جاسک گزارش نشده است.»
اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی کاخ سفید، گفت دخالت کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، درباره زمان آغاز دیدار مکزیک و انگلیس، «بهمراتب نگرانکنندهتر» از تلاش دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای اعمال نفوذ بر فیفا در پرونده کارت قرمز فولارین بالوگان بوده است.
به گزارش خبرگزاری PA، گفته میشود نخستوزیر بریتانیا از درخواستهای اتحادیه فوتبال انگلیس برای جلوگیری از تصمیم فیفا جهت تغییر زمان آغاز دیدار مکزیک و انگلیس در مکزیکوسیتی از ساعت ۱۸ به ۱۲ ظهر حمایت کرده بود؛ تغییری که زمان آمادهسازی انگلیس برای دیدار مرحله یکهشتم نهایی در ارتفاع زیاد را کاهش میداد.
اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی کاخ سفید، در گفتوگویی با تایمز رادیو گفت که این موضوع مهمتر از تماس دونالد ترامپ با جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، و درخواست او برای بازنگری در اخراج فولارین بالوگان بوده است؛ محرومیتی که بعدا از سوی کمیته انضباطی فیفا به حالت تعلیق درآمد.
جولیانی گفت: «وقتی در نظر بگیرید که دلیل احتمالی جلو انداختن زمان مسابقه این بود که پس از دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی (مقابل اکوادور)، به دلیل دیر برگزار شدن مسابقه و حضور بیش از یک میلیون نفر در مرکز شهر، سه شهروند مکزیکی جان خود را از دست دادند، من این موضوع (دخالت استارمر) را بهمراتب نگرانکنندهتر میدانم.»
او افزود: «دلیل مطرح شدن این بحثها، حفظ جان و امنیت مردم بود. به نظر من، بحث باید بر همین موضوع متمرکز باشد، نه بر اتفاقات داخل زمین. یکی از این دخالتها مربوط به جان و امنیت مردم است و دیگری مربوط به اتفاقات داخل زمین. فکر میکنم تفاوت میان این دو کاملا روشن است.»
فیفا در ارتباط با پرونده بالوگان با اتهام دخالت سیاسی روبهرو شده است؛ موضوعی که بر اساس اساسنامه این نهاد بهصراحت ممنوع است.
جیانی اینفانتینو نیز با انتشار بیانیهای تاکید کرد کمیتههای فیفا کاملا مستقل هستند.
سخنگوی رسمی نخستوزیر بریتانیا، روز سهشنبه و در پاسخ به پرسشی درباره این موضوع، تلاش کرد میان این دو ماجرا تفاوت قائل شود: «نخستوزیر بهروشنی اعلام کرده بود که از درخواستهای اتحادیه فوتبال انگلیس درباره پیامدهای عملی تغییر پیشنهادی زمان مسابقه برای آمادهسازی تیم حمایت میکند.»
او گفت: «تصمیم نهایی درباره زمان برگزاری مسابقه همچنان بر عهده فیفا بود.»
سخنگوی نخستوزیر همچنین گفت: «همانطور که همواره گفتهایم، تصمیمگیری درباره مسائل انضباطی و اجرای قوانین بازی بر عهده فیفا و نهادهای مسئول فوتبال است.»
«ترامپ خواهان بازی منصفانه است»
جولیانی بار دیگر از تصمیم دونالد ترامپ برای دخالت در پرونده بالوگان دفاع کرد و گفت: «واقعیت درباره رییسجمهوری ترامپ این است که او خواهان بازی منصفانه است؛ بازی منصفانه در انتخابات و بازی منصفانه در زمین فوتبال. به نظر من، در نهایت تصمیم درستی (تعلیق محرومیت بالوگان) گرفته شد.»
او در پایان افزود: «به بلژیک تبریک میگویم. رییسجمهوری گفت اگر بلژیک در نهایت پیروز شود و تیم برتر باشد، باید به آن احترام گذاشت. بهترین بازیکنان ما در زمین بودند، بهترین بازیکنان آنها هم در زمین بودند و آنها روز دوشنبه تیم برتر بودند؛ حتی رقابت نزدیکی هم نبود.»
خبرگزاری مهر شامگاه پنجشنبه از شنیده شدن صدای انفجارهایی در بندرعباس خبر داد.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، صدای دو انفجار در اطراف بوشهر و در نزدیکی شهر چغادک شنیده شد.
خبرگزاری مهر همچنین گزارش داد صدای سه انفجار در کنارک شنیده شد.
همزمان اسکان نیوز گزارش داد که صدای چهار انفجار در اهواز شنیده شده است.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا اعلام کرد از سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۲۰ طرح مرتبط با جمهوری اسلامی، از جمله طرحهای ترور، آدمربایی، تهدیدهای فیزیکی و استفاده از نیروهای نیابتی، از سوی پلیس و نهادهای امنیتی این کشور مختل یا متوقف شده است.
این آمار پنجشنبه ۱۸ تیر در نشست رسانهای پلیس ضدتروریسم بریتانیا در نیو اسکاتلندیارد لندن اعلام شد؛ نشستی که به بررسی تازهترین تهدیدهای امنیتی خارجی و داخلی علیه بریتانیا اختصاص داشت.
بهگفته مقامهای پلیس، بخش قابلتوجهی از فعالیتهای پلیس ضدتروریسم و سازمان امنیت داخلی بریتانیا (MI5) اکنون به مقابله با فعالیت دولتهای متخاصم اختصاص دارد. در این بخش از روسیه، چین و جمهوری اسلامی بهعنوان دولتهای متخاصم نام برده شد.
بهگفته پلیس، این دولتها با استفاده از جاسوسی، حملات سایبری، عملیات نفوذ و نیروهای نیابتی، در پی تضعیف دموکراسی بریتانیا هستند.
مقامهای پلیس ضدتروریسم بریتانیا همچنین تاکید کردند بخش مهمی از منابع خود را صرف مقابله با تلاشهای جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان در خاک بریتانیا میکنند.
در پرونده حمله به پوریا زراعتی، مجری ایراناینترنشنال، پلیس بار دیگر تاکید کرد دادگاه پذیرفته است این حمله به سفارش جمهوری اسلامی انجام شده و همین موضوع در صدور احکام سنگینتر برای عاملان پرونده موثر بوده است.
پلیس همچنین اعلام کرد تهدیدهای مرتبط با یهودستیزی در سالهای اخیر افزایش یافته و این روند تنها به بریتانیا محدود نیست.
بهگفته مقامها، مدارس، کنیسهها و مراکز یهودی همچنان نیازمند حفاظت ویژه هستند و دیگر اقلیتهای مذهبی نیز از افزایش نفرتپراکنی متاثر شدهاند.
پلیس افزود نقش جمهوری اسلامی در حملات به مراکز یهودی در بریتانیا رد نشده و تحقیقات درباره نقش یک دولت متخاصم همچنان ادامه دارد.
بهگفته پلیس، این روند تنها به بریتانیا محدود نیست و در دیگر کشورهای اروپایی نیز مشاهده میشود.
تهدیدهای داخلی و همکاریهای امنیتی
پلیس ضدتروریسم بریتانیا اعلام کرد حجم پروندههای مرتبط با امنیت ملی نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و حدود ۸۰۰ پرونده فعال مرتبط با تروریسم در دست بررسی است.
بهگفته مقامهای پلیس، «تروریسم و افراطگرایی اسلامگرا» و «راست افراطی» همچنان دو تهدید اصلی داخلی به شمار میروند.
پلیس همچنین درباره روند روبهرشد افراطی شدن نوجوانان، بهویژه در فضای آنلاین، هشدار داد و به پرونده فردی اشاره کرد که در ۱۴ سالگی در فضای مجازی افراطی شده و در ۱۸ سالگی برای خرید سلاح اقدام کرده بود.
بهگفته مقامهای پلیس، محتوای افراطی در اینترنت در حال عادیسازی است و آنچه زمانی فقط در فضای مجازی دیده میشد، اکنون به اقدامات واقعی تبدیل شده است. آنان همچنین گفتند قوانین فعلی با سرعت تحولات فضای آنلاین همگام نیست.
در بخش مربوط به روسیه، مقامهای پلیس گفتند مسکو به دنبال هدف قرار دادن افرادی است که کرملین آنان را دشمن خود میداند و برای این کار از هر ابزار ممکن استفاده میکند.
پلیس در مورد چین نیز به پروندههای جاسوسی برای دولت این کشور در بریتانیا اشاره کرد.
مقامهای پلیس همچنین اعلام کردند همکاری اطلاعاتی با متحدان خود را گسترش دادهاند و همکاری با کشورهایی را که پیشتر با بریتانیا همکاری اطلاعاتی نداشتند، از جمله اتریش، رومانی، لهستان و چند کشور دیگر، آغاز کردهاند.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا همچنین به قانون تازهای اشاره کرد که از سوی وزارت کشور در حال معرفی است؛ قانونی که به گفته مقامها، ابزارهای حقوقی بیشتری برای مقابله با دولتهایی فراهم میکند که از نیروهای نیابتی برای اجرای عملیات در خاک بریتانیا استفاده میکنند.
بر اساس این رویکرد، اگر گروهها یا شبکههای وابسته به دولتهای خارجی در چارچوب تهدیدهای تروریستی تعریف شوند، امکان پیگرد و محکومیت افرادی که با این شبکهها همکاری میکنند افزایش خواهد یافت.
مقامهای پلیس گفتند با توجه به روند روبهرشد استفاده دولتهای متخاصم از عوامل نیابتی، این چارچوب قانونی میتواند به نهادهای امنیتی کمک کند تا زودتر و موثرتر با این نوع تهدیدها مقابله کنند.
وزرای خارجه عربستان سعودی و قطر حملات جمهوری اسلامی به کویت، بحرین و اردن را محکوم کردند.
دو طرف همچنین بر ضرورت همکاری مشترک برای کاهش تنشها و جلوگیری از تشدید بحران تاکید کردند.
همزمان عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، درباره آخرین تحولات منطقهای گفتوگو کرد.
حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی برای سومین روز ادامه یافت و با کشیده شدن درگیریها به خلیج فارس، نگرانیها درباره فروپاشی آتشبس افزایش یافت. همزمان، کشورهای منطقه خواستار ازسرگیری مذاکرات و بازگشت تهران و واشینگتن به مسیر دیپلماسی شدند.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پنجشنبه ۱۸ تیر از حمله به اهداف نظامی آمریکا در کویت، قطر، بحرین و اردن خبر دادند؛ حملاتی که دامنه درگیری را بیش از پیش به کشورهای حاشیه خلیج فارس کشاند.
این حملات در پی موج تازه حملات آمریکا در شامگاه چهارشنبه به اهداف نظامی در جنوب و شرق ایران انجام شد.
همزمان، هفتمین روز مراسم تشییع جنازه علی خامنهای در مشهد ادامه یافت و جنازه دیکتاتور کشتهشده ایران برای دفن به آرامگاه امام هشتم شیعیان منتقل شد.
سپاه پاسداران اعلام کرد حملات آمریکا و مداخله این کشور در هدایت تردد کشتیها در تنگه هرمز، روند بازگشایی تدریجی این آبراه را مختل کرده است و هشدار داد هرگونه مداخله بیشتر آمریکا با «پاسخی کوبنده» روبهرو خواهد شد.
به گفته سپاه، تردد کشتیها در دو هفته گذشته به حدود ۵۰ درصد سطح پیش از جنگ رسیده و تنها شناورهایی که از مسیرهای تعیینشده از سوی تهران عبور کنند، اجازه تردد خواهند داشت.
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