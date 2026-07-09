خبرگزاری رویترز، پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه، گزارش داد داده‌های کشتی‌رانی و منابع صنعتی نشان می‌دهد ریسک عبور از تنگه هرمز پس از دور تازه حملات و پاسخ‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی به‌شدت افزایش یافته است.

بر اساس داده‌های شرکت کلپر، تنها دو نفت‌کش در ساعات ابتدایی پنج‌شنبه از این تنگه عبور کردند؛ نفت‌کش غول‌پیکر «برگ ۱» که نفت خود را از جزیره خارک بارگیری کرده و تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد و تانکر حمل مواد شیمیایی «ول سیل» با پرچم جزایر مارشال که آخرین محموله خود را در نزدیکی شارجه، امارات متحده عربی، بارگیری کرده بود.

منابع صنعت کشتی‌رانی به رویترز گفتند شمار بیشتری از کشتی‌ها سامانه «شناسایی خودکار» خود، موسوم به «AIS»، را خاموش می‌کنند؛ اقدامی که رصد تردد واقعی شناورها را دشوارتر کرده است.

خورخه لئون، رییس بخش تحلیل ژئوپلیتیک شرکت ریستاد انرژی، اعلام کرد توقف تقریبی تردد نفت‌کش‌ها در تنگه هرمز بیش از هر بیانیه‌ای از سوی واشینگتن یا تهران، نشان‌دهنده برداشت بازار از سطح بالای ریسک امنیتی است.

این تحول پس از آن رخ داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در واکنش به حملات آمریکا به استان‌های جنوبی و شرقی ایران، زیرساخت‌های نظامی آمریکا در کشورهای همسایه خلیج فارس را هدف قرار دادند؛ حملاتی که آتش‌بس سه‌هفته‌ای میان دو طرف را بیش از پیش متزلزل کرد.

آتش‌بس شکننده و بازگشت خطر به هرمز

دور تازه تنش‌ها در جنگ چهارماهه، از اوایل این هفته و پس از حمله به سه نفت‌کش در تنگه هرمز آغاز شد؛ حملاتی که آمریکا، جمهوری اسلامی را مسئول آن دانست.

نیروی دریایی سپاه پاسداران ظهر پنج‌شنبه اعلام کرد مداخله آمریکا در تعیین مسیر تردد کشتی‌ها، علاوه بر آنکه با «پاسخی کوبنده» روبه‌رو خواهد شد، روند بازگشایی تدریجی تنگه هرمز را نیز با «اخلال جدی» مواجه می‌کند و منافع کشورهای استفاده‌کننده از این آبراه را به خطر می‌اندازد.

خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز پنج‌شنبه به نقل از نیروی دریایی سپاه گزارش داد همه کشتی‌ها باید از مسیر تعیین‌شده جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، در جنوب جزیره لارک، عبور کنند.

نیروی دریایی سپاه افزود تعهدی نسبت به تامین امنیت کشتی‌هایی که از مسیری غیر از مسیر تعیین‌شده جمهوری اسلامی عبور کنند ندارد و «اراده جمهوری اسلامی تغییرناپذیر است».

روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، به ایران‌اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی تصور می‌کند می‌تواند از تنگه هرمز به‌عنوان سلاح و اهرم فشار علیه آمریکا استفاده کند و تا زمانی که این تصور در تهران وجود داشته باشد، حملات آمریکا نیز ادامه خواهد داشت.

پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یک‌پنجم نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد. میانگین تردد روزانه کشتی‌ها در دو هفته گذشته به حدود ۴۰ فروند رسیده که اگرچه بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ است، همچنان با میانگین ۱۲۵ تا ۱۴۰ کشتی در روز پیش از آغاز جنگ فاصله زیادی دارد.

رویترز همچنین به نقل از منابع صنعت بیمه گزارش داد برخی بیمه‌گران ریسک جنگ به شرکت‌های کشتیرانی توصیه کرده‌اند عبور از تنگه هرمز را موقتا متوقف کنند و برخی دیگر نیز در حال بازنگری شرایط بیمه‌نامه‌های خود هستند.

شرکت کارگزاری کشتی‌رانی کلارکسونز نیز در گزارشی نوشت روند بازگشایی تنگه هرمز پس از تشدید دوباره درگیری‌ها شکننده‌تر از گذشته به نظر می‌رسد.

حمله به کشتی قطری و توقف برنامه افزایش تولید ال‌ان‌جی

در همین حال، کشتی حامل گاز طبیعی مایع «الرکایات» متعلق به قطر که سه‌شنبه شب بر اثر اصابت یک پرتابه دچار آتش‌سوزی در موتورخانه شد، همچنان در نزدیکی در انتظار عملیات نجات قرار دارد.

با این حال، منابع صنعت کشتی‌رانی اعلام کردند خطر انفجار این شناور در حال حاضر پایین است و محموله گاز طبیعی مایع آن ظاهرا ایمن است.

بلومبرگ نیز گزارش داد قطر پس از حمله به کشتی حامل گاز طبیعی مایع «الرکایات» در تنگه هرمز، تلاش‌ها برای افزایش سریع تولید در بزرگ‌ترین تاسیسات ال‌ان‌جی جهان را متوقف کرده است؛ تصمیمی که نگرانی از پرخطر ماندن عبور از این آبراه حیاتی را نشان می‌دهد.

به گفته منابع آگاه، مقام‌های شرکت قطر انرژی پس از حمله سه‌شنبه چندین نشست برگزار کردند و سعد الکعبی، مدیرعامل این شرکت، تصمیم گرفت برنامه افزایش تولید در مجتمع راس لفان را متوقف کند.

این منابع گفتند عملیات به دلایل ایمنی در حداقل سطح ممکن نگه داشته می‌شود و شمار کشتی‌هایی که قرار است در روزهای آینده در این تاسیسات پهلو بگیرند، کاهش خواهد یافت.

بلومبرگ نوشت این توقف یکی از برجسته‌ترین پیامدهای تنش‌های فزاینده این هفته است؛ تنش‌هایی که با حمله به چند کشتی در نزدیکی تنگه هرمز و حملات دو روز متوالی آمریکا به جمهوری اسلامی همراه بوده است.

شرکت «ناقلات » (Nakilat)، بازوی کشتی‌رانی صنعت گاز طبیعی مایع قطر، مالک و بهره‌بردار کشتی «الرکایات» است. بلومبرگ نوشت شرکت قطر انرژی بلافاصله به درخواست این رسانه برای اظهارنظر پاسخ نداد.

یکی از بیمه‌گران ریسک جنگ دریایی هم به رویترز گفت حوادث اخیر نشان می‌دهد بازار بیمه جنگ دریایی اکنون با احتمال خسارت‌های سنگین برای شناورهای بسیار ارزشمند روبه‌رو است.