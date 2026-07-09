تیم ملی فوتبال آرژانتین برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در جام جهانی ۲۰۲۶، بیش از آنچه انتظار میرفت، به زحمت افتاده است. اما ادعاها درباره اینکه فیفا جام جهانی را به سود آرژانتین «مهندسی» کرده، پس از پیروزی جنجالی این تیم مقابل مصر به اوج رسیده است.
در حالی که بسیاری تصور میکردند آرژانتین بهراحتی از سد کیپ ورد و مصر در مراحل حذفی عبور خواهد کرد، شاگردان لیونل اسکالونی در هر دو مسابقه با نتیجه ۳ بر ۲ و پس از نبردی دشوار به پیروزی رسیدند.
تصمیم داور برای نپذیرفتن اعتراض مصر به گل پیروزیبخش انزو فرناندز در دیدار مرحله یکهشتم نهایی در آتلانتا و همچنین مردود اعلام کردن گل پیشین مصطفی زیکو، باعث شد برخی از جمله بازیکنان و اعضای تیم مصر، مسابقات را «مهندسیشده» توصیف کنند.
مصریها مدعی هستند داوری به سود آرژانتین و لیونل مسی بوده است.
حسام حسن، سرمربی مصر، پس از مسابقه گفت تیمش «ناعادلانه با آن برخورد شده» و «مورد ظلم قرار گرفته است.»
او همچنین مدعی شد: «شاید میخواستند قهرمان جهان در مسابقات بماند. شاید میخواستند مسی همچنان در کورس رقابت باقی بماند.»
هیچ مدرکی برای اثبات این ادعاها وجود ندارد، اما این موضوع مانع گسترش تئوریهای توطئه درباره مسیر آرژانتین برای دفاع از عنوان قهرمانی نشده است.
جام جهانی پیش از این نیز پس از ادعای دونالد ترامپ مبنی بر نقش داشتن در لغو محرومیت فولارین بالوگون، با بحثهایی درباره سلامت تصمیمگیریها روبهرو شده بود.
اکنون روزنامه تلگراف برخی از مهمترین ادعاهای مطرحشده درباره حمایت از آرژانتین را بررسی کرده است.
فرار مسی از کارت قرمز
در نخستین دیدار آرژانتین مقابل الجزایر، بسیاری معتقد بودند لیونل مسی به دلیل خطای شدید روی عیسی ماندی باید از زمین اخراج میشد.
شیمون مارسینیاک، داور لهستانی مسابقه، حتی خطا اعلام نکرد و VAR نیز تشخیص داد که صحنه مستحق کارت قرمز نیست.
ندوم اونوها، مدافع پیشین منچسترسیتی، در ESPN گفت: «به نظر من این صحنه صددرصد کارت قرمز داشت. مسی خودش هم میدانست ممکن است به دردسر بیفتد.»
آلخاندرو مورنو، مهاجم پیشین ونزوئلا، نیز گفت: «این صحنه صددرصد کارت قرمز برای مسی بود.»
این موضوع زمانی جنجالیتر شد که فولارین بالوگون در دیدار آمریکا مقابل بوسنی و هرزگوین، در صحنهای که برخی آن را مشابه میدانستند، با کارت قرمز اخراج شد.
آرژانتین کارت زرد کمتری گرفته است
آرژانتین در دیدار مقابل الجزایر با وجود ۱۳ خطا، هیچ کارت زردی دریافت نکرد.
در دیدار برابر اردن نیز همین اتفاق تکرار شد؛ در حالی که اردن با وجود خطاهای کمتر، سه کارت زرد گرفت.
تا پایان مرحله یکهشتم نهایی، آرژانتین تنها سه کارت دریافت کرده؛ دومین آمار پایین میان تیمهای حاضر در یکچهارم نهایی، در حالی که چهارمین تیم از نظر تعداد خطاها بوده است.
بهطور میانگین، آرژانتین به ازای هر ۱۹.۷ خطا یک کارت دریافت کرده، در حالی که انگلیس به ازای هر ۶.۸ خطا یک کارت گرفته است.
اظهارات اینفانتینو
پس از پیروزی دشوار آرژانتین مقابل کیپ ورد، جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، در گفتوگو با تلویزیون آرژانتین گفت که هنگام مسابقه «همراه آرژانتین رنج کشیده است.»
او بلافاصله توضیح داد که منظورش این بوده که «ما، بهعنوان افراد بیطرف، برای هر دو تیم آرزوی موفقیت داشتیم.»
تیم داوری کاملا آرژانتینی برای بازی فرانسه
فیفا برای دیدار یکچهارم نهایی فرانسه و مراکش، یک تیم کامل داوری از آرژانتین انتخاب کرد.
با توجه به اینکه بسیاری فرانسه را جدیترین رقیب آرژانتین برای قهرمانی میدانند، این تصمیم واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی به دنبال داشت.
مسیر آسانتر آرژانتین
پیش از آغاز جام جهانی نیز برخی معتقد بودند فیفا با قرار دادن آرژانتین، فرانسه، اسپانیا و انگلیس در چهار بخش جداگانه جدول، مسیر آسانتری برای این تیمها ایجاد کرده است.
آرژانتین پس از صدرنشینی در گروه خود، با کیپ ورد، مصر و حالا سوئیس روبهرو شده است.
این نخستین بار نیست
پس از قهرمانی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز برخی چنین ادعاهایی را مطرح کرده بودند.
لوئیس فن خال، سرمربی وقت هلند، سال ۲۰۲۳ گفت: «فکر میکنم از قبل برنامهریزی شده بود که مسی قهرمان جهان شود.»
او هیچ مدرکی برای این ادعا ارائه نکرد.
جام جهانی ۱۹۷۸
تلگراف همچنین به جام جهانی ۱۹۷۸ اشاره میکند؛ رقابتهایی که آرژانتین در دوران حکومت نظامی خورخه رافائل ویدلا میزبان آن بود.
پیروزی ۶ بر صفر مقابل پرو، که آرژانتین را راهی فینال کرد، از همان زمان با اتهامهایی درباره تبانی همراه شد؛ هرچند این ادعاها هرگز اثبات نشدند.
جام جهانی ۱۹۹۰
در جام جهانی ۱۹۹۰ نیز برزیل مدعی شد برانکو، مدافع این تیم، پس از نوشیدن آب از بطری کادر پزشکی آرژانتین دچار سرگیجه شد.
سالها بعد، کارلوس بیلاردو، سرمربی وقت آرژانتین، درباره این ماجرا گفت: «نمیگویم چنین اتفاقی نیفتاده است.»
فدراسیون فوتبال برزیل خواستار بررسی این موضوع شد، اما هیچ اقدام انضباطی از سوی فیفا ثبت نشد.
تلگراف در پایان تاکید میکند که با وجود مطرح شدن این ادعاها، تاکنون هیچ مدرک معتبری که نشان دهد فیفا نتایج جام جهانی را به سود آرژانتین مهندسی کرده، ارائه نشده است.
روزنامه اورشلیمپست گزارش داد ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل نشان میدهد نه جمهوری اسلامی و نه مقامهای ارشد آمریکا در شرایط کنونی تمایلی به ازسرگیری جنگ تمامعیار ندارند، هرچند تنشها همچنان در سطح بالایی ادامه دارد.
این روزنامه پنجشنبه ۱۸ تیر نوشت برآورد اسرائیل این است که جمهوری اسلامی قصد ندارد به درگیری نظامی بازگردد و در عوض میکوشد با طولانی کردن روند مذاکرات با واشینگتن، زمان بخرد.
در سوی دیگر، مقامهای ارشد کاخ سفید نیز بهدنبال ازسرگیری جنگ نیستند، اما واکنش احتمالی دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، به تحولات اخیر همچنان نامشخص ارزیابی میشود.
اورشلیمپست افزود مقامهای جمهوری اسلامی در موضعگیریهای علنی خود به ترامپ توهین میکنند، خواستار ترور او میشوند، از لزوم گرفتن انتقام سخن میگویند، به تحریک نیروهای نظامی ایالات متحده دست میزنند و به نفتکشها حمله میکنند.
در همین حال، پایگاه خبری والانیوز به نقل از یک منبع ارشد امنیتی گزارش داد اگر این روند از سوی حکومت ایران ادامه یابد، ممکن است کاسه صبر ترامپ لبریز شود.
۱۷ تیر، رییسجمهوری آمریکا در سخنانی در حاشیه اجلاس سران ناتو در ترکیه، از پایان آتشبس با حکومت ایران خبر داد و تاکید کرد باید «سرطان» را از میان برداشت.
ترامپ مقامهای جمهوری اسلامی را «بسیار خطرناک»، «شرور» و «بیمار» توصیف کرد و گفت حکومت ایران سالهاست او را در فهرست اهداف خود قرار داده است.
آمادگی اسرائیل برای آغاز مجدد جنگ
اورشلیمپست در ادامه گزارش داد مقامهای اسرائیلی در انتظار واکنش جمهوری اسلامی به حملات اخیر هستند تا مشخص شود آیا موشکهایی به سوی اسرائیل شلیک خواهد شد یا خیر.
بر اساس این گزارش، اسرائیل برای احتمال ازسرگیری درگیریها آماده است.
والانیوز نیز به نقل از یک منبع آگاه نوشت آمریکا پس از برقراری آتشبس، شمار نیروهای خود را در اسرائیل کاهش نداده و همچنان با همان آرایش نظامی پیشین مستقر است.
به گفته این منبع، حفظ این آرایش امکان گذار سریع «از صفر به صد» در عملیات نظامی را فراهم میکند، زیرا شرایط همچنان «شکننده و انفجاری» ارزیابی میشود.
اورشلیمپست همچنین گزارش داد بر اساس توافقهایی که با تامینکنندگان محلی و با میانجیگری وزارت دفاع و ارتش اسرائیل برای پشتیبانی از نظامیان آمریکایی انجام شده، این نیروها دستکم تا آغاز سال ۲۰۲۷ در اسرائیل باقی خواهند ماند.
۱۶ تیر، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، هشدار داد تضعیف حکومت ایران به معنای پایان تهدیدهای آن نیست.
او همانند ترامپ، جمهوری اسلامی را به «سرطان» تشبیه کرد و گفت: «زمانی که تودهای سرطانی را از بدن خارج میکنید، ممکن است دوباره بازگردد. اما از یک چیز مطمئن هستید: اگر آن را خارج نکنید، ممکن است جانتان را از دست بدهید.»
ادامه اختلافات بر سر حزبالله
اورشلیمپست در ادامه نوشت جمهوری اسلامی در پشت صحنه همچنان خواهان آن است که حزبالله نیز در توافق آتشبس تهران و واشینگتن گنجانده شود، اما این درخواست در شرایط فعلی با مخالفت اسرائیل و آمریکا روبهرو شده است.
یک منبع ارشد امنیتی گفت: «در مقطع کنونی، فرصتهای بسیار مهمی وجود دارد که فشار بر حزبالله را افزایش داده و نشان میدهد این سازمان شیعه تا چه اندازه در تنگنا قرار دارد.»
او اضافه کرد: «با وجود فشارهایی که حزبالله بر ساختار سیاسی [لبنان] وارد میآورد، رییسجمهوری لبنان عقبنشینی نکرده و همچنان با قاطعیت بر پیشبرد تفاهمنامه با اسرائیل پافشاری میکند.»
لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجیگری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب بهعنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ششم تیر با انتشار بیانیهای، این توافق را «باطل و بیاعتبار» خواند و اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان حزبالله، نیز هشتم تیر هشدار داد این توافق میتواند به ایجاد شکاف میان لبنانیها منجر شود.
او تاکید کرد این توافق اجرایی نخواهد شد.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین در بیانیهای اعلام کرد جمهوری اسلامی به آنچه «رویکرد تجاوزکارانه» خوانده، با هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی در بحرین با موشک و پهپاد ادامه داده است.
در این بیانیه آمده است سامانههای پدافند هوایی بحرین صبح پنجشنبه ۱۸ تیر با «آمادگی رزمی بالا» شماری از حملات هوایی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردند.
نیروی دفاع بحرین تاکید کرد همه یگانهای این کشور در بالاترین سطح آمادگی برای حفاظت از پادشاهی بحرین قرار دارند.
این نهاد از شهروندان و ساکنان بحرین خواست به هیچ جسم مشکوکی که ممکن است در نتیجه این حملات بر جای مانده باشد نزدیک نشوند و موضوع را فورا به نهادهای مسئول گزارش کنند.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین استفاده از موشک و پهپاد برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی را «نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه» خواند.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین در بیانیهای اعلام کرد جمهوری اسلامی به آنچه «رویکرد تجاوزکارانه» خوانده، با هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی در بحرین با موشک و پهپاد ادامه داده است.
در این بیانیه آمده است سامانههای پدافند هوایی بحرین صبح پنجشنبه ۱۸ تیر با «آمادگی رزمی بالا» شماری از حملات هوایی ایران را رهگیری و منهدم کردند.
نیروی دفاع بحرین تاکید کرد همه یگانهای این کشور در بالاترین سطح آمادگی برای حفاظت از پادشاهی بحرین قرار دارند.
این نهاد از شهروندان و ساکنان بحرین خواست به هیچ جسم مشکوکی که ممکن است در نتیجه این حملات بر جای مانده باشد نزدیک نشوند و موضوع را فورا به نهادهای مسئول گزارش کنند.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین استفاده از موشک و پهپاد برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی را «نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه» خواند.
روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه در بیانیهای اعلام کرد که به اهداف آمریکا در کشورهای منطقه حمله کرده است.
در این بیانیه آمده است که پایگاههای آمریکا در منطقه، سامانه پاتریوت در کویت، آنتن ماهوارهای سایت اخطار اولیه در قطر و مخازن سوخت «ارتش آمریکا» در بحرین، هدف حجم انبوهی از انواع پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت.
مقامهای کشورهای منطقه و ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا تاکنون حمله به هیچ کدام از این اهداف را تایید نکردند.
ارتش جمهوری اسلامی در این بیانیه تاکید کرد: «تحت هیچ شرایطی اجازه تحقق اهداف و آرزوهای رییسجمهوری نابخرد ایالات متحده را نخواهیم داد و تا پیروزی نهایی از آرمانهای والای انقلاب اسلامی دفاع خواهیم کرد.»