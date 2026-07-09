مهران رئوف، زندانی سیاسی دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی و فعال کارگری، پس از شش سال حبس با پابند الکترونیکی از زندان اوین آزاد شد.
مهران رئوف مهر ۱۳۹۹ به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و در پروندهای با اتهامهای «مشارکت در اداره گروه غیرقانونی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به زندان محکوم شده بود.
معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه پاسداران ولی عصر خوزستان در اطلاعیهای اعلام کرد که دو نیروی سپاه و یک نیروی بسیج در پی حمله هوایی صبح پنجشنبه به برخی مناطق استان خوزستان کشته شدند.
بر اساس این اطلاعیه، کشتهشدگان حسین عموری، سعید توکلیزاده و محسن نجاتی معرفی شدهاند.
سپاه ولی عصر خوزستان اعلام کرد این حملات از سوی آمریکا و اسرائیل انجام شده است.
وزارت کشور کویت اعلام کرد نشست هماهنگی با حضور فرماندهان نهادهای نظامی و امنیتی این کشور برگزار شد. به گفته این وزارتخانه، هدف از این نشست افزایش سطح آمادگی و آمادهباش متناسب با نیازهای مرحله کنونی بود.
بر اساس اعلام وزارت کشور کویت، حاضران در این نشست زمینههای همکاری و هماهنگی مشترک میان چهار نهاد را بررسی کردند.
وزارت کشور کویت همچنین اعلام کرد که در این نشست بر یکپارچهسازی تلاشها و تقویت هماهنگی نقشها میان نهادهای نظامی و امنیتی تاکید شد.
تصاویری از مراسم حکومتی دفن علی خامنهای در مشهد منتشر شده است که نشان میدهد شماری از حاضران بنرهایی با خود حمل میکنند که در آنها خواستار کشتن دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و تولید بمب اتم شدهاند.
در یکی از بنرهای دیدهشده در این مراسم نوشته شده است: «در مقابل تهدید به ترور رهبری، باید بمب اتم تولید کرد.»
خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی به نقل از نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد همه کشتیها باید از مسیر تعیینشده از سوی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، در جنوب جزیره لارک، عبور کنند.
بر اساس این گزارش، نیروی دریایی سپاه اعلام کرد تعهدی نسبت به تامین امنیت کشتیهایی که از مسیری غیر از مسیر تعیینشده جمهوری اسلامی در تنگه هرمز عبور کنند، ندارد.
این نیرو همچنین افزود «اراده جمهوری اسلامی تغییرناپذیر است.»
امارات متحده عربی حملات دوباره جمهوری اسلامی به بحرین و کویت با موشکها و پهپادها را بهشدت محکوم کرد.
وزارت خارجه امارات در بیانیهای اعلام کرد این حملات نقض آشکار حاکمیت بحرین و کویت و تهدیدی علیه امنیت و ثبات آنهاست.
این وزارتخانه بار دیگر بر همبستگی کامل امارات با بحرین و کویت و حمایت از هر اقدامی برای حفظ امنیت و ثبات این دو کشور تاکید کرد.