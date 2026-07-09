امارات متحده عربی حملات دوباره جمهوری اسلامی به بحرین و کویت با موشک‌ها و پهپادها را به‌شدت محکوم کرد.

وزارت خارجه امارات در بیانیه‌ای اعلام کرد این حملات نقض آشکار حاکمیت بحرین و کویت و تهدیدی علیه امنیت و ثبات آنهاست.

این وزارتخانه بار دیگر بر همبستگی کامل امارات با بحرین و کویت و حمایت از هر اقدامی برای حفظ امنیت و ثبات این دو کشور تاکید کرد.