حمله تازه در حالی انجام شد که نشست ناتو در آنکارا در جریان است و دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، گفت‌وگو می‌کند.

بر اساس داده‌های نیروی هوایی اوکراین در چهارشنبه ۱۷ تیر، پدافند هوایی این کشور در حملات شبانه روسیه ۱۳۹ پهپاد از مجموع ۱۶۹ پهپاد را رهگیری کرد، اما بار دیگر نتوانست هیچ یک از پنج موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی روسیه را ساقط کند.

مسکو در ماه‌های اخیر حملات هوایی خود را به اوکراین تشدید کرده است؛ در حالی که پیشروی‌های زمینی روسیه تا حد زیادی کند شده و حملات اوکراین به امکانات لجستیک نظامی و صنعت نفت روسیه، کمبود گسترده سوخت را در این کشور به همراه داشته است.

تنها در ماه ژوییه، حملات روسیه به کی‌یف و مناطق اطراف آن ۶۰ کشته بر جا گذاشته است.

از ابتدای این ماه، پدافند هوایی اوکراین تنها چهار موشک بالستیک از مجموع ۵۴ موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی روسیه را ساقط کرده است.

روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

کمبود رهگیرهای آمریکایی

خبرنگاران رویترز ۱۷ تیر گزارش دادند انفجارها در کی‌یف اندکی پیش از به صدا درآمدن آژیر حمله هوایی رخ داد.

مقام‌های اوکراینی اعلام کردند در حمله شبانه به کی‌یف، یک زن کشته و دو نفر زخمی شدند.

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، گفت این حملات باعث آتش‌سوزی در یک محوطه انبار و یک ساختمان غیرمسکونی در دو منطقه واقع در دو سوی رود دنیپرو شد.

تصاویر رویترز دو انبار را نشان دادند که پس از حملات دچار آتش‌سوزی شدند و آتش‌نشانان تا صبح از روی نردبان‌ها در حال مهار آتش بودند.

خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، نیز بامداد ۱۷ تیر هدف حمله موشکی قرار گرفت.

مقام‌های محلی از آسیب دیدن خانه‌های خصوصی و یک کلیسا خبر دادند.

ایهور ترخوف، شهردار خارکیف، گفت در حمله موشکی دیگری در ۱۷ تیر به یک ساختمان مسکونی، دو نفر کشته شدند.

زلنسکی بارها از آمریکا خواسته است رهگیرهای ساخت این کشور را در اختیار اوکراین قرار دهد. این تجهیزات تنها سلاح موجود در زرادخانه اوکراین برای ساقط کردن موشک‌های بالستیک است. رهگیری این موشک‌ها از جمله به دلیل سرعت بالا دشوار است.

انتظار می‌رود زلنسکی در دیدار با ترامپ در حاشیه نشست ناتو، این موضوع را مطرح کند.

ترامپ که پیش از این نشست با زلنسکی و ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، گفت‌وگو کرده، ۱۶ تیر در آنکارا گفت امیدوار است که جنگ اوکراین «به‌زودی» حل‌وفصل شود.

پوتین گفته است با وجود افزایش دشواری‌ها برای روسیه، جنگ را ادامه خواهد داد.

مسکو از کی‌یف خواسته تا باقی‌مانده منطقه شرقی دونتسک را واگذار کند. روسیه طی بیش از چهار سال جنگ نتوانسته به‌طور کامل این منطقه را در اختیار بگیرد.

در روسیه نیز مقام‌های محلی اعلام کردند حملات پهپادی شبانه اوکراین یک کشته بر جا گذاشت و به چندین سایت صنعتی آسیب رساند.