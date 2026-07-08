رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، در نشست سران ناتو که در آنکارا با حضور دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و مارک روته، دبیرکل ناتو، در حال برگزاری است، از موضع ترامپ درباره جمهوری اسلامی تمجید کرد.

اردوغان گفت: «با وجود تلاش‌ها برای خرابکاری، از موضع قاطع دوست من، آقای ترامپ، درباره حرکت به‌سوی حل بحران ایران قدردانی می‌کنم.»

رییس‌جمهوری ترکیه همچنین گفت از چشم‌انداز صلح ترامپ در جنگ روسیه و اوکراین حمایت می‌کند و افزود آنکارا در کنار حمایت از اوکراین، از کانال‌های ارتباطی خود برای سوق دادن روسیه به صلح نیز استفاده می‌کند.