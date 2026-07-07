سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا بامداد سهشنبه ۱۶ تیر اعلام کرد یک نفتکش در هشت مایل دریایی شرق لیما در عمان، هنگام حرکت به سمت جنوب، از سمت چپ بدنه هدف پرتابهای ناشناس قرار گرفت و دچار آتشسوزی شد.
بر اساس این گزارش، این حادثه تلفات جانی یا خسارت زیستمحیطی نداشته و بررسی آن ادامه دارد. این سازمان به کشتیها توصیه کرد هنگام عبور از این منطقه با احتیاط عمل کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.
همزمان، بازارهای سهام آسیا با وجود پیشبینی افزایش سود شرکت سامسونگ، با کاهش مواجه شدند. تحلیلگران نگرانی از تشدید تنشهای مرتبط با ایران را یکی از عوامل فشار بر بازارهای مالی عنوان کردند.
روزنامه اسرائیل هیوم نیز به نقل از دیپلماتهای غربی گزارش داد که در پی مواضع تند مقامهای جمهوری اسلامی، احتمال دستیابی تهران و واشینگتن به یک توافق جامع «پایین» ارزیابی میشود.
در همین حال، گزارشها حاکی است عربستان سعودی در حال بررسی امکان برگزاری نشستی برای آشتی میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و جمهوری اسلامی است؛ اقدامی که در صورت تحقق میتواند بخشی از تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشهای منطقهای باشد.
تیم ملی فوتبال بلژیک در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، آمریکا را با نتیجه چهار بر یک شکست داد. سومین میزبان در حالی متحمل این شکست سنگین شد که تعلیق محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم آمریکا، در آستانه دیدار دو تیم و پس از تماس دونالد ترامپ با رییس فیفا به جنجالی جهانی بدل شد.
شارل دکتلاره در دقایق ۹ و ۳۳، هانس فاناکن در دقیقه ۵۷ و روملو لوکاکو در دقیقه ۳+۹۰ برای بلژیک و مالک تیلمان در دقیقه ۳۱ برای آمریکا، گل زدند.
شاگردان مائوریسیو پوچتینو که در ابتدای این تورنمنت با فوتبال هجومی و روان خود تحسینها را برانگیخته بودند، برابر بلژیکی که عملکردش نسبت به مراحل قبل بهمراتب بهتر شده بود، حرفی برای گفتن نداشتند.
شارل دکتلاره دو گل بلژیک را در نیمه نخست، پیش و پس از گل مالک تیلمان که روی یک ضربه ایستگاهی و پس از برخورد توپ به مدافع تغییر مسیر داد، به ثمر رساند.
در ادامه، مت فریز، دروازهبان آمریکا، با تعلل در حفظ توپ مرتکب اشتباهی فاحش شد و هانس فاناکن از این فرصت استفاده کرد و توپ را وارد دروازه خالی کرد. روملو لوکاکو نیز در وقتهای تلفشده گل چهارم بلژیک را به ثمر رساند.
با حذف آمریکا، هر سه میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ در مرحله یکهشتم نهایی از رقابتها کنار رفتند. بلژیک نیز با این پیروزی راهی مرحله یکچهارم نهایی شد و برای کسب سهمیه نیمهنهایی در لسآنجلس به مصاف اسپانیا خواهد رفت.
بلژیک شایسته برد بود
بلژیک با شایستگی کامل به پیروزی رسید و حالا روز جمعه در مرحله یکچهارم نهایی به مصاف اسپانیا خواهد رفت.
برای آمریکا، این شکست ناامیدکننده بود. تیمی که تا پیش از این مسابقه نمایشهایی امیدوارکننده و روحیهبخش ارائه کرده بود، این بار حتی به سطح مورد نیاز نیز نزدیک نشد و اشتباهاتش برابر حریفی باکیفیت، به بهای سنگینی تمام شد.
حذف میزبانان همیشه حس تلخی به جام جهانی میدهد. در فاصله تنها سه روز، هر سه میزبان این رقابتها، کانادا، مکزیک و آمریکا، در مرحله یکهشتم نهایی حذف شدند.
عملکرد ضعیف آمریکا
تیم ملی آمریکا تا دقیقه ۸۲ مسابقه نتوانست دومین شوت خود را در چارچوب دروازه ثبت کند؛ زمانی که فولارین بالوگون ضربهای روانه دروازه کرد، اما توپ مستقیما به تیبو کورتوا برخورد کرد.
تنها شوت دیگر آمریکا در چارچوب، همان ضربه ایستگاهی مالک تیلمان در دقیقه ۱۷ بود که پس از برخورد به مدافع تغییر مسیر داد و برای لحظاتی این تیم را به بازی برگرداند.
صعود به مرحله یکچهارم نهایی زمانی بسیار دشوار میشود که یک تیم ۶۵ دقیقه بدون حتی یک شوت در چارچوب دروازه حریف بازی کند.
به نوشته اتلتیک؛ برای تیم ملی آمریکا، اهمیت این مسابقه بسیار فراتر از یک بازی مرحله حذفی بود. مائوریسیو پوچتینو احتمالا تلاش خواهد کرد نتیجه را در چارچوب عملکرد کلی تیم در این تورنمنت تحلیل کند، اما واقعیت این است که آمریکا در خانه بازی میکرد، در گروهی قرار داشت که انتظار میرفت صدرنشین شود و سپس در مرحله یکشانزدهم نهایی هم از سد بوسنی و هرزگوین گذشت.
اتفاقی تکراری برای بلژیک و آمریکا
پیروزی بلژیک، این تیم را برای چهارمین بار به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی رساند و سومین صعودش در چهار دوره اخیر این رقابتها پس از سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ را رقم زد. همچنین، بلژیک پنجمین تیم اروپایی حاضر در جمع هشت تیم پایانی جام جهانی ۲۰۲۶ شد.
این روند ادامه برتری تیمهای اروپایی در جام جهانی است؛ بهطوری که اروپا برای سومین دوره متوالی، اکثریت تیمهای حاضر در مرحله یکچهارم نهایی را در اختیار دارد؛ اتفاقی که پیش از این، در چهار دوره قبل تنها یک بار رخ داده بود.
برای تیم ملی آمریکا نیز این شکست، تکرار داستانی آشنا و تلخ بود. آمریکا برای ششمین بار در هفت حضور خود در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی حذف شد و این چهارمین حذف پیاپی این تیم در این مرحله، پس از جامهای جهانی ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ است.
به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد سهشنبه ۱۶ تیر دو کشتی تجاری را در نزدیکی تنگه هرمز هدف حملات موشکی قرار داد؛ اقدامی که به منزله تشدید تنشهاست و میتواند مذاکرات برای پایان دادن به جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی را با دشواری بیشتری روبهرو کند.
بهگفته این مقام، این حملات تلفات جانی بر جای نگذاشته است.
این حمله پس از آن رخ داد که توافق یکهفتهای میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای توقف حملات در تنگه هرمز به پایان رسید.
ازسرگیری حملات از سوی جمهوری اسلامی، سرنوشت مذاکرات بر سر یادداشت تفاهمی را که کمتر از سه هفته پیش امضا شده بود، بیش از پیش مبهم میکند.
به احتمال زیاد، ایالات متحده با حمله به اهدافی در خاک ایران به این اقدام سپاه پاسخ خواهد داد.
این حملات در حالی رخ داد که جمهوری اسلامی مشغول مراسم دفن علی خامنهای، دیکتاتور پیشین است که در اولین روز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ هدف قرار گرفت و کشته شد. بسیاری از مقامهای جمهوری اسلامی در این مراسم بر ضرورت خونخواهی و گرفتن انتقام علی خامنهای و کشتن دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل و نیز شماری از مقامها و چهرههای آمریکایی تاکید کردهاند.
در پی افزایش عبور کشتیها از آبهای عمان، سپاه پاسداران بر شدت تهدیدهای خود افزوده بود. سپاه به کشتیها هشدار داده بود از مسیر دریایی مورد تایید ارتش آمریکا در نزدیکی سواحل عمان برای عبور از تنگه هرمز استفاده نکنند.
سپاه پاسداران آخر هفته گذشته از طریق بیسیم دریایی به کشتیها هشدار داد: «موشکها و پهپادهای ما آماده شلیک به سوی شما هستند.»
این پیام در فایلی صوتی که در اختیار روزنامه والاستریت ژورنال قرار گرفته، ثبت شده است.
این روزنامه حمله موشکی به کشتیها در میانه مذاکرات برای پایان دادن به جنگ را نشاندهنده نفوذ و قدرت سپاه پاسداران دانسته و افزوده سپاه با جریانهای میانهروتر در جمهوری اسلامی اختلاف نظر دارد.
والاستریت ژورنال پیشتر گزارش داده بود که سپاه پاسداران و نیروهای نزدیک به آن، بزرگترین مانع بر سر راه دستیابی به توافق به شمار میروند. بر اساس یادداشت تفاهمی که ماه گذشته میان آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شد، دو طرف بر سر یک دوره ۶۰ روزه مذاکره برای دستیابی به توافق نهایی توافق کردهاند با این حال، هنوز نشانهای از پیشرفت در مذاکرات به چشم نمیخورد.
حملات بامداد سهشنبه سپاه در شرایطی صورت گرفته که تردد کشتیها از تنگه هرمز تازه در حال بازگشت به وضعیت عادی بود. در روزهای اخیر، تعداد عبورهای روزانه از این گذرگاه راهبردی بین ۳۰ تا ۶۰ کشتی تثبیت شده است.
با وجود دو حملهای که ماه گذشته به یک کشتی باری و یک نفتکش انجام شد، شرکتهای کشتیرانی همچنان به عبور کشتیهای خود از این مسیر ادامه دادهاند.
در پی آن دو حمله، آمریکا به اهدافی در سواحل جنوبی ایران حمله کرد و هشدار داد که در پاسخ به هر حمله جمهوری اسلامی به کشتیها در خلیج فارس، دست به حملات متقابل خواهد زد.
در جریان آن درگیریها، جمهوری اسلامی به پایگاههای آمریکا در کویت و بحرین حمله کرد با این حال، هم واشینگتن و هم تهران از ادامه برخوردها خودداری و توافق کردند که حملات خود را متوقف سازند.
دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که با توقف حملات به جمهوری اسلامی فرصت داده تا رهبر پیشین خود را به خاک بسپارد.
حملات جدید سپاه به کشتیهای تجاری همچنین در آستانه نشست رهبران کشورهای عضو ناتو در آنکارا، پایتخت ترکیه، صورت میگیرد. جنگ ایران و وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز از جمله محور مذاکرات این نشست خواهد بود. کشورهای عضو ناتو بارها بر آزادی کشتیرانی در این آبراهه تاکید کردهاند.
آلمان و فرانسه نیز از آمادگی خود برای مینزدایی از تنگه هرمز اعلام آمادگی کردهاند اما جمهوری اسلامی اعلام کرده که به هیچ کشوری اجازه مداخله در این کار را نخواهد داد.
جزییات حملات بامداد سهشنبه سپاه
اندکی پیش از آنکه مقامهای آمریکایی در گفتوگو با والاستریت ژورنال و اکسیوس از حمله موشکی سپاه به دو کشتی تجاری خبر دهد، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در هشت مایل دریایی شرق لیما در عمان، هنگام حرکت به سمت جنوب، از سمت چپ بدنه هدف پرتابهای ناشناس قرار گرفت و دچار آتشسوزی شد.
بر اساس این گزارش، این حادثه تلفات جانی یا خسارت زیستمحیطی نداشته و بررسی آن ادامه دارد.
این سازمان به کشتیها توصیه کرد هنگام عبور از این منطقه با احتیاط عمل کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.
روزنامه والاستریت ژورنال نیز گزارش داد به نظر میرسد یکی از کشتیهایی که هدف حمله قرار گرفته، الرکیات (Al Rekayyat)، یک نفتکش حامل گاز طبیعی مایع (LNG) باشد که متعلق به شرکت ناقلات (Nakilat)، بازوی کشتیرانی صنعت گاز طبیعی مایع قطر، است. شرکت ناقلات تاکنون به درخواست برای اظهار نظر پاسخی نداده است.
در ساعات اولیه بامداد سهشنبه، خدمه یک کشتی که در نزدیکی «الرکیات» لنگر انداخته بود، از طریق رادیو دریایی ویاچاف (VHF) پیامی از این کشتی دریافت کرد.
بر اساس فایل صوتی که والاستریت ژورنال به آن دست یافته است، این کشتی از سمت چپ در بخش فوقانی موتورخانه، هدف اصابت قرار گرفته بود.
در این پیام آمده است: «در موتورخانه آتشسوزی رخ داده و همه جا پر از دود است. امکان ارزیابی میزان خسارت بیشتر وجود ندارد. تمام خدمه در سلامت هستند و در سمت راست کشتی تجمع کردهاند.»
بر اساس همین فایل صوتی، هنگام حمله، کشتی در دهانه تنگه هرمز و در آبهای عمان قرار داشت. موقعیت جغرافیایی کشتی نیز در این پیام مشخص شده بود. طبق اطلاعات موسسه الاسایجی (LSEG)، این کشتی از تاریخ ۱۸ ژوئن تاکنون هیچ سیگنال جیپیاس ارسال نکرده است.
رسانههای مختلف به نقل از مقامهای ارشد آمریکایی گزارش دادهاند که سپاه پاسداران بامداد سهشنبه دستکم دو موشک به سوی دو کشتی تجاری در نزدیکی تنگه هرمز شلیک کرده است. بر اساس همین گزارشها، این دو کشتی آسیب جدی دیدهاند، اما تلفات جانی نداشتهاند.
یکی از کشتیها یک شناور حامل گاز طبیعی مایع قطر بود که پس از اصابت، در اتاق موتور آن آتشسوزی رخ داد.
این حمله در حالی رخ داد که به نوشته والاستریت ژورنال، مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان جنگ ادامه دارد.
این گزارشها پس از آن منتشر میشوند که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز ساعتی پیشتر از حمله به یک کشتی در نزدیکی سواحل عمان و وقوع آتشسوزی در آن خبر داده بود.
سپاه پاسداران در روزهای گذشته نیز به کشتیها درباره استفاده از مسیر دریایی تعیینشده از سوی آمریکا در نزدیکی سواحل عمان هشدار داده بود. جمهوری اسلامی تاکنون درباره این گزارشها اظهار نظری نکرده است.
وبسایت «اوراسیا ریویو» در تحلیلی نوشت جنگ ۲۰۲۶ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، مناقشه بر سر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را از یک اختلاف دیرینه ارضی به بخشی از ترتیبات امنیتی و کشتیرانی تنگه هرمز تبدیل کرده است.
این گزارش مدعی است توافق پایان جنگ واشینگتن با تهران، نقش و موقعیت ایران را در مدیریت این آبراه راهبردی تقویت کرده است.
این تحلیل همچنین میگوید ادامه حضور و مدیریت ایران در تنگه هرمز میتواند موقعیت حقوقی تهران را نیز در مناقشه بر سر جزایر سهگانه تقویت، و ادعاهای امارات را تضعیف کند.
به نوشته این وبسایت، چنین شرایطی همزمان بر امنیت کشتیرانی، هزینه بیمه کشتیها و تجارت انرژی در خلیج فارس هم اثر گذار خواهد شد.
نشریه فوربس در گزارشی به این سوال پرداخته که چرا سیب آدم مردان بسیار مشهودتر از زنان است. براساس این گزارش اگرچه این ساختار در هر دو جنس وجود دارد، اما پس از بلوغ در مردان بهدلیل افزایش هورمون تستوسترون قابل مشاهده میشود.
سیب آدم، که یکی از ویژگیهای برجسته بدن مردان است، در واقع بخش جلویی غضروف تیروئید است که از حنجره یا جعبه صوتی محافظت میکند. تستوسترون زاویه غضروف را تیزتر میکند و تارهای صوتی را بلندتر میسازد؛ تغییری که باعث بمتر شدن صدا میشود.
زیستشناسان فرگشتی این ویژگی را به انتخاب جنسی نسبت میدهند؛ فرآیندی که در آن صدای بمتر نشانهای از برتری و جثه بزرگتر، بهویژه در نظامهای رقابتی جفتیابی، تلقی میشود. برخی پژوهشگران معتقدند کارکرد اصلی این ساختار صرفا پایین آوردن زیر و بمی صدا نیست، بلکه تغییر «فرمنتهای صوتی» است تا مردان بزرگتر از آنچه واقعا هستند به نظر برسند.
با این حال، در این زمینه اختلافنظر وجود دارد. برخی دانشمندان استدلال میکنند که سیب آدم صرفا محصول جانبی رشد عمومی ناشی از هورمونهای آندروژنی است و نه یک علامت تکاملیافته مستقل برای ارسال پیام.
در نهایت، این برجستگی قابل مشاهده روی گردن، ثبت دائمی یک تغییر هورمونی است؛ تغییری که در اصل برای شنیده شدن طراحی شده، نه دیده شدن، و بازتابی از تلاش بدن در دوران نوجوانی برای القای جثهای بزرگتر است.
برآمدگی قابل مشاهده در جلوی گلوی مردان که معمولا سیب آدم نامیده میشود و در بیشتر نخستیهای دیگر دیده نمیشود، ممکن است در واقع تنها نشانهای از اندازه بدن باشد.
به تصویر یک مرد از روبهرو نگاه کنید؛ احتمالا برجستگی سفتی را خواهید دید که درست بالای استخوان ترقوه از جلو گردن بیرون زده است. اما اگر به شامپانزه، گوریل یا حتی بیشتر زنان نگاه کنید، این نشانه تقریبا وجود ندارد.
بهنوشته فوربس برای یک زیستشناس، این موضوع پدیدهای عجیب است که نیاز به توضیح دارد: تقریبا همه اجزای دیگر گلوی انسان شباهت بسیار نزدیکی با سایر نخستیها دارند، اما این ساختار خاص در یک جنس، آن هم عمدتا پس از بلوغ، به شکلی آشکار نمایان میشود. این همان ساختاری است که امروز آن را سیب آدم مینامیم.
خود این برجستگی یک اندام مستقل نیست، بلکه لبه جلویی غضروف تیروئید است؛ غضروفی سپرمانند که دور حنجره یا جعبه صوتی را فرا گرفته و از آن محافظت میکند.
در کودکان، چه دختر و چه پسر، این غضروف زاویهای نسبتا باز دارد و تقریبا دیده نمیشود. اما در دوران بلوغ مردان، افزایش سطح تستوسترون باعث میشود این غضروف به سمت جلو رشد کند و با زاویهای تندتر به هم برسد. همزمان، تارهای صوتی و مجرای صوتی که درست پشت آن قرار دارند نیز بلندتر میشوند. بنابراین، آنچه بهعنوان «سیب آدم» دیده میشود، در واقع محل اتصال همین زاویه تند غضروف است که از زیر پوست برجسته شده است.
پرسش جالبتر این است که چرا تستوسترون اصلا باید ساختار گلو را دگرگون کند؟
پاسخ اصلی که بیشتر دانشمندان ارائه میکنند، به آکوستیک یا ویژگیهای صوتی مربوط میشود.
تارهای صوتی بلندتر و ضخیمتر با سرعت کمتری میلرزند. به همین دلیل است که صدای پسران در دوران بلوغ تقریبا یک اکتاو بمتر میشود، در حالی که صدای دختران تنها اندکی کاهش پیدا میکند.
زیستشناسان فرگشتی که تفاوت صدای زنان و مردان را مطالعه میکنند، معمولا این پدیده را نمونهای از انتخاب جنسی میدانند؛ یعنی خصوصیتی که نه بهدلیل افزایش بقا، بلکه به علت تاثیرش بر جذب جفت و رقابت با رقیبان تکامل یافته است.
مطالعهای که سال ۲۰۱۶ منتشر شد نشان داد این تفاوت میان صدای نر و ماده در گونههای نخستی، در گونههایی که نظام جفتیابی رقابتیتری دارند، بسیار بیشتر است و انسان بیش از هر میمون دیگری چنین تفاوتی را نشان میدهد.
در فرهنگهای مختلف، صدای بم معمولا متعلق به فردی بزرگتر و مسلطتر تلقی میشود و شنوندگان، صرفنظر از اینکه این برداشت تا چه اندازه با واقعیت منطبق باشد، تنها از روی زیر و بمی صدا درباره سن، اندازه بدن و حتی میزان سلطه اجتماعی افراد قضاوت میکنند.
اختلافنظر درباره سیب آدم
البته همه زیستشناسان نظریه «بزرگتر جلوه دادن بدن» را بهطور کامل نمیپذیرند. مقالهای که سال ۲۰۱۸ منتشر شد، اشاره میکند که میان بم بودن صدای مردان و اندازه واقعی بدن یا قدرت جسمانی آنها تنها ارتباط ضعیفی وجود دارد.
نویسندگان این مقاله استدلال میکنند که شاید شنوندگان صرفا از یک سوگیری ادراکی قدیمی استفاده میکنند که صدای بم را معادل «بزرگ بودن» تلقی میکند؛ صرفنظر از اینکه این برداشت واقعا شاخص قابل اعتمادی باشد یا نه.
نظریه قدیمی دیگری نیز وجود دارد که با این دیدگاه رقابت میکند. بر اساس آن، بمتر شدن صدا و بزرگتر شدن حنجره صرفا محصول جانبی همان موج هورمونهای آندروژنی است که باعث افزایش حجم عضلات و پهنتر شدن شانهها در دوران بلوغ میشود و این تغییرات هیچ نقش مستقل و ویژهای در ارسال پیامهای تکاملی ندارند.
بر اساس این دیدگاه، تستوسترون در دوران بلوغ تقریبا همه بافتهای بدن را دگرگون میکند و گلو نیز صرفا یکی از همان بافتهاست؛ نه اینکه خود بهطور مستقل هدف انتخاب طبیعی یا انتخاب جنسی قرار گرفته باشد.
پاسخ صادقانه این است که احتمال دارد هر دو سازوکار همزمان عمل کرده باشند؛ یعنی تغییرات ناشی از رشد عمومی در کنار خصلتی که بعدها، چون برای ارسال پیام مفید بوده، مورد انتخاب قرار گرفته است.
همچنین لازم است یک تصور رایج اصلاح شود: زنان نیز این غضروف را دارند.
غضروف تیروئید در همه انسانها از حنجره محافظت میکند و صدای همه افراد نیز در دوران بلوغ تا حدی بمتر میشود، زیرا تارهای صوتی بلندتر میشوند. تفاوت فقط در میزان این تغییر است، نه در وجود یا عدم وجود آن.
استروژن تغییر بسیار کوچکتری نسبت به تستوسترون در زاویه غضروف و طول تارهای صوتی ایجاد میکند. به همین دلیل، این برجستگی در زنان ظریف باقی میماند و کاملا از بین نمیرود.
علاوه بر این، برخی بیماریها و همچنین تفاوتهای فردی در ساختار گردن و میزان چربی بدن میتوانند باعث شوند سیب آدم در هر فرد، صرفنظر از جنسیت، کموبیش قابل مشاهده باشد.
آنچه سیب آدم را به نمونهای آموزشی و جذاب تبدیل میکند، خود غضروف نیست، بلکه مفهومی است که نمایندگی میکند: ثبت دائمی و قابل مشاهده یک پیام هورمونی که در اصل قرار بوده شنیده شود، نه دیده شود.
بم بودن صدا به محض اینکه فرد صحبت کردن را متوقف کند از میان میرود، اما معماری گلو باقی میماند.
از این منظر، این برجستگی روی گردن کمتر یک اندام با کارکرد مستقل است و بیشتر فسیلی از دوران نوجوانی محسوب میشود؛ شاهدی منجمد از دورانی که بدن، برای چند سال، سخت تلاش میکرد بزرگتر از آنچه واقعا بود به گوش برسد.