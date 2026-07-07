محمدجواد فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در حاشیه مراسم تشییع جنازه علی خامنهای در مسجد جمکران قم ابراز امیدواری کرد که کشتهشدن دیکتاتور ایران به «فروپاشی آمریکا و از بین رفتن اسرائیل» منجر شود.
این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت «تقریبا همه مردم» خواستار خونخواهی علی خامنهای هستند و تاکید کرد این حق مردم است و امیدوار است «هرچه زودتر» محقق شود.
عباس گودرزی، عضو هیات رییسه مجلس، با تاکید بر گرفتن انتقام کشته شدن علی خامنهای از دونالد ترامپ گفت: «انتقام خون رهبر مختص ایران نیست، بلکه همه انسانهای آزاده جهان به دنبال انتقام خون او هستند.»
گودرزی در گفتوگو با وبسایت خبری دیدهبان ایران گفت: «ما منتقم خون برتری هستیم که به دست آمریکا ریخته شده است.» او افزود رییسجمهوری آمریکا باید تاوان کشتن علی خامنهای را بدهد.
او افزود که «انتقام خون رهبری از قاتلان، راهبرد و استراتژی نظام است.»
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که آمریکا با آلمان و چند کشور دیگر اروپایی درباره راهاندازی تولید مشترک موشکهای «ایم-۱۲۰ آمرام» ساخت ریتیون و همچنین ایجاد یک مرکز تعمیر و نگهداری موشکهای پاتریوت ساخت لاکهید مارتین در اروپا در حال گفتوگو است.
اگر این طرحها اجرا شوند، بخشی از ظرفیت کارخانههای ریتیون و لاکهید مارتین در آمریکا آزاد خواهد شد و این شرکتهای بزرگ صنایع دفاعی آمریکا خواهند توانست تولید خود را در داخل این کشور افزایش دهند.
این منبع که نخواست نامش فاش شود، گفت کشورهای مشارکتکننده قرار است روز سهشنبه، در حاشیه نشست آنکارای ناتو و در جریان «مجمع صنایع ناتو»، بیانیهای درباره قصد خود برای اجرای این همکاری امضا کنند.
موشکهای پاتریوت و موشکهای آمرام که از سامانه پدافند هوایی ناسامز و همچنین جنگندههای اف-۱۶ شلیک میشوند، در اوکراین تقاضای بالایی دارند
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام کرد در صدوبیستوهشتمین هفته خود در ۵۷ زندان ادامه یافته است. این کارزار نوشت غلامحسین محسنی اژهای در حالی با حکم مجتبی خامنهای در سمت ریاست قوه قضاییه ابقا شد که در چهار سال اخیر رکورد بیشترین احکام اعدام در سه دهه اخیر را ثبت کرده است.
این کارزار نوشت اژهای «کارنامهای سراسر نقض حقوق بشر» دارد. کارزار همچنین در آستانه ۱۸ تیر، سالروز جانباختن دانشجویان در ۱۸ تیر ۱۳۷۸، یاد جانباختگان راه آزادی و برابری را گرامی داشت و نوشت اعتراض دانشجویان در این روز از سوی حاکمیت سرکوب شد و کوی دانشگاه به خاک و خون کشیده شد.
در بیانیه کارزار آمده است «حکومت نامشروع ولایت فقیه» برای شماری از زندانیان سیاسی و متهمان جرایم عمومی حکم اعدام صادر کرده است.
کارزار همچنین به صدور حکم اعدام برای ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی و تعدادی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه از جمله مهدی ناظر، مهناز چاردولی، کمال خانبابایی و وحید خانصنمی اشاره کرد و نوشت این احکام غیرانسانی و ظالمانه در روندی ناعادلانه و برای ارعاب جامعه صادر شدهاند.
زندانیان عضو کارزار تاکید کردند احکام اعدام پشت درهای بسته و زیر فشار و شکنجههای روحی و جسمی در اتاقهای بازجویی صادر میشود و از جامعه جهانی خواستند به فاجعه انسانی در زندانهای ایران واکنش نشان دهد و برای توقف اعدامها و رعایت اصول دادرسی عادلانه بر جمهوری اسلامی فشار وارد کند.
امانوئل ماکرون، رییسجمهوری فرانسه، با انتشار پیامی در ایکس، حمایت قاطع خود را از کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فوتبال این کشور، در برابر توهینهای «نژادپرستانه» سلسته آماریا، سناتور پاراگوئهای اعلام کرد.
ماکرون نوشت: «این بار، کیلیان امباپه یک گل دیگر زد؛ گلی به نژادپرستی. کاملا از او حمایت میکنم. وقتی کلمات آلوده به نفرت میشوند، ارزشهای ما پاسخ میدهند؛ کرامت، احترام و برادری.»
این واکنش پس از آن صورت گرفت که سلسته آماریا، سناتور پاراگوئه، در پی حذف تیم ملی کشورش از جام جهانی با شکست مقابل فرانسه، در شبکههای اجتماعی توهینهای «نژادپرستانه» را علیه امباپه مطرح کرد.
فوقستاره فرانسوی نیز با انتشار پیامی در ایکس نوشت: «خانم سلسته آماریا، شما زنی نفرتانگیز هستید و در شان جایگاهی که در اختیار دارید، نیستید.»
امباپه همچنین نوشت: «شما نماینده پاراگوئه نیستید؛ کشوری که در تمام طول این رقابتها، سرشار از شور، تعهد و شرافت بود. بهدلیل بیمسئولیتی و نژادپرستی آشکار شما، اکنون تمام جهان مسیر درخشان و تلاش تاریخی بازیکنان پاراگوئه در این جام جهانی را به فراموشی سپرده و بهجای آن، تنها تصویر زنی نالایق را به یاد دارد که بدترین چهره ممکن را از کشورش به نمایش گذاشته است.»
فوقستاره فرانسوی همچنین نوشت: «من هرگز به افرادی مانند او اجازه نخواهم داد نفرت و نژادپرستی خود را در سراسر جهان گسترش دهند.»
پس از پیام کاپیتان تیم ملی فرانسه، سلسته آماریا با انتشار نامهای سرگشاده، خواهان عذرخواهی امباپه شد و او را به «خشونت جنسیتی» متهم کرد. این سناتور ۶۱ ساله که پیش از این امباپه را «کامرونی تحت استعمار که تظاهر به فرانسوی بودن میکند، کینهتوز، تازهبهدورانرسیده، متکبر و زشت» خوانده و او را «احمقی که حتی نوشتن بلد نیست و به جای شیر مادر، آب نارگیل مصرف کرده است» توصیف کرده بود، این بار تلاش کرد لحن خود را تغییر دهد.
او نوشت: «پستهای من با خون جوشان منتشر شد؛ همان خون دورگهای که ترکیبی زیبا از خون بومی و اسپانیایی است و در رگهایم جریان دارد.»
آماریا در ادامه نامه با اظهار پشیمانی نوشت: «با این حال، کمی بعد پشیمان شدم که تو را با همان توهینهایی که خودم دریافت میکنم، آزار دادم. از من به این دلیل که یک زن سبزه و اهل آمریکای لاتین هستم، نفرت دارند. من پشیمان شدم و پیام را حذف کردم. درک میکنم که این موضوع تو را آزرده است، زیرا تحقیرآمیز بود.»
تیم ملی فرانسه در دیداری فیزیکی و پربرخورد، با نتیجه ۱ بر صفر پاراگوئه را شکست داد و به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی راه یافت
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هرگونه اقدام درباره تنگه هرمز بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح را «آب در هاون کوبیدن» دانست و گفت: «کشورهای دیگر نباید اقداماتی انجام دهند که از ابتدا روشن است نتیجهای نخواهد داشت.»
بروجردی در مصاحبه با سایت «خانه ملت» گفت با توجه به اینکه تصمیم درباره «تغییر نظام حاکم» بر تنگه هرمز، بهعنوان تصمیمی «ملی» و متاثر از جنگ ۴۰ روزه علیه جمهوری اسلامی، در بالاترین سطوح نظام اتخاذ شده است، این تصمیم قطعا اجرایی و نهایی خواهد شد و همه دستگاههای ذیربط در چارچوب آن عمل خواهند کرد.
او افزود: «جمهوری اسلامی با اشراف کامل بر تحولات منطقه، هرگونه اقدام مرتبط با تنگه هرمز را در چارچوب منافع و امنیت ملی خود دنبال میکند و طرفهای خارجی باید این واقعیت را در محاسبات و تصمیمات خود مدنظر قرار دهند.»