ترامپ آماده بازگرداندن ترکیه به برنامه اف-۳۵ است
رسانه ها به نقل از چند مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار است در دیدار با رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه، اعلام کند که آماده است زمینه بازگشت آنکارا به برنامه جنگندههای اف-۳۵ را فراهم کند. این دیدار در حاشیه نشست ناتو در آنکارا برگزار خواهد شد.
ترکیه در سال ۲۰۱۹ پس از خرید سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ از روسیه از برنامه اف-۳۵ کنار گذاشته شد و آمریکا علیه این کشور تحریمهایی اعمال کرد.
به گزارش رویترز، این اقدام احتمالی نشانهای از بهبود روابط دو کشور است و پس از اعلام برنامه واشینگتن برای فروش موتورهای جنگنده به ترکیه مطرح میشود.