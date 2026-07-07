صداوسیما: جنازه علی خامنهای سهشنبه وارد عراق میشود تا چهارشنبه تشییع شود
صداوسیما اعلام کرد جنازه علی خامنهای سهشنبه وارد عراق میشود و چهارشنبه از ساعت شش صبح در نجف و بعدازظهر همان روز در کربلا تشییع خواهد شد.
صداوسیما اعلام کرد جنازه علی خامنهای سهشنبه وارد عراق میشود و چهارشنبه از ساعت شش صبح در نجف و بعدازظهر همان روز در کربلا تشییع خواهد شد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام کرد در صدوبیستوهشتمین هفته خود در ۵۷ زندان ادامه یافته است. این کارزار نوشت غلامحسین محسنی اژهای در حالی با حکم مجتبی خامنهای در سمت ریاست قوه قضاییه ابقا شد که در چهار سال اخیر رکورد بیشترین احکام اعدام در سه دهه اخیر را ثبت کرده است.
این کارزار نوشت اژهای «کارنامهای سراسر نقض حقوق بشر» دارد. کارزار همچنین در آستانه ۱۸ تیر، سالروز جانباختن دانشجویان در ۱۸ تیر ۱۳۷۸، یاد جانباختگان راه آزادی و برابری را گرامی داشت و نوشت اعتراض دانشجویان در این روز از سوی حاکمیت سرکوب شد و کوی دانشگاه به خاک و خون کشیده شد.
در بیانیه کارزار آمده است «حکومت نامشروع ولایت فقیه» برای شماری از زندانیان سیاسی و متهمان جرایم عمومی حکم اعدام صادر کرده است.
کارزار همچنین به صدور حکم اعدام برای ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی و تعدادی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه از جمله مهدی ناظر، مهناز چاردولی، کمال خانبابایی و وحید خانصنمی اشاره کرد و نوشت این احکام غیرانسانی و ظالمانه در روندی ناعادلانه و برای ارعاب جامعه صادر شدهاند.
زندانیان عضو کارزار تاکید کردند احکام اعدام پشت درهای بسته و زیر فشار و شکنجههای روحی و جسمی در اتاقهای بازجویی صادر میشود و از جامعه جهانی خواستند به فاجعه انسانی در زندانهای ایران واکنش نشان دهد و برای توقف اعدامها و رعایت اصول دادرسی عادلانه بر جمهوری اسلامی فشار وارد کند.
امانوئل ماکرون، رییسجمهوری فرانسه، با انتشار پیامی در ایکس، حمایت قاطع خود را از کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فوتبال این کشور، در برابر توهینهای «نژادپرستانه» سلسته آماریا، سناتور پاراگوئهای اعلام کرد.
ماکرون نوشت: «این بار، کیلیان امباپه یک گل دیگر زد؛ گلی به نژادپرستی. کاملا از او حمایت میکنم. وقتی کلمات آلوده به نفرت میشوند، ارزشهای ما پاسخ میدهند؛ کرامت، احترام و برادری.»
این واکنش پس از آن صورت گرفت که سلسته آماریا، سناتور پاراگوئه، در پی حذف تیم ملی کشورش از جام جهانی با شکست مقابل فرانسه، در شبکههای اجتماعی توهینهای «نژادپرستانه» را علیه امباپه مطرح کرد.
فوقستاره فرانسوی نیز با انتشار پیامی در ایکس نوشت: «خانم سلسته آماریا، شما زنی نفرتانگیز هستید و در شان جایگاهی که در اختیار دارید، نیستید.»
امباپه همچنین نوشت: «شما نماینده پاراگوئه نیستید؛ کشوری که در تمام طول این رقابتها، سرشار از شور، تعهد و شرافت بود. بهدلیل بیمسئولیتی و نژادپرستی آشکار شما، اکنون تمام جهان مسیر درخشان و تلاش تاریخی بازیکنان پاراگوئه در این جام جهانی را به فراموشی سپرده و بهجای آن، تنها تصویر زنی نالایق را به یاد دارد که بدترین چهره ممکن را از کشورش به نمایش گذاشته است.»
فوقستاره فرانسوی همچنین نوشت: «من هرگز به افرادی مانند او اجازه نخواهم داد نفرت و نژادپرستی خود را در سراسر جهان گسترش دهند.»
پس از پیام کاپیتان تیم ملی فرانسه، سلسته آماریا با انتشار نامهای سرگشاده، خواهان عذرخواهی امباپه شد و او را به «خشونت جنسیتی» متهم کرد. این سناتور ۶۱ ساله که پیش از این امباپه را «کامرونی تحت استعمار که تظاهر به فرانسوی بودن میکند، کینهتوز، تازهبهدورانرسیده، متکبر و زشت» خوانده و او را «احمقی که حتی نوشتن بلد نیست و به جای شیر مادر، آب نارگیل مصرف کرده است» توصیف کرده بود، این بار تلاش کرد لحن خود را تغییر دهد.
او نوشت: «پستهای من با خون جوشان منتشر شد؛ همان خون دورگهای که ترکیبی زیبا از خون بومی و اسپانیایی است و در رگهایم جریان دارد.»
آماریا در ادامه نامه با اظهار پشیمانی نوشت: «با این حال، کمی بعد پشیمان شدم که تو را با همان توهینهایی که خودم دریافت میکنم، آزار دادم. از من به این دلیل که یک زن سبزه و اهل آمریکای لاتین هستم، نفرت دارند. من پشیمان شدم و پیام را حذف کردم. درک میکنم که این موضوع تو را آزرده است، زیرا تحقیرآمیز بود.»
تیم ملی فرانسه در دیداری فیزیکی و پربرخورد، با نتیجه ۱ بر صفر پاراگوئه را شکست داد و به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی راه یافت
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هرگونه اقدام درباره تنگه هرمز بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح را «آب در هاون کوبیدن» دانست و گفت: «کشورهای دیگر نباید اقداماتی انجام دهند که از ابتدا روشن است نتیجهای نخواهد داشت.»
بروجردی در مصاحبه با سایت «خانه ملت» گفت با توجه به اینکه تصمیم درباره «تغییر نظام حاکم» بر تنگه هرمز، بهعنوان تصمیمی «ملی» و متاثر از جنگ ۴۰ روزه علیه جمهوری اسلامی، در بالاترین سطوح نظام اتخاذ شده است، این تصمیم قطعا اجرایی و نهایی خواهد شد و همه دستگاههای ذیربط در چارچوب آن عمل خواهند کرد.
او افزود: «جمهوری اسلامی با اشراف کامل بر تحولات منطقه، هرگونه اقدام مرتبط با تنگه هرمز را در چارچوب منافع و امنیت ملی خود دنبال میکند و طرفهای خارجی باید این واقعیت را در محاسبات و تصمیمات خود مدنظر قرار دهند.»
رودی گارسیا، سرمربی تیم ملی بلژیک، پس از پیروزی ۴ بر ۱ مقابل آمریکا در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، از عملکرد شاگردانش تمجید کرد.
گارسیا با تشکر از هوادارانی که تا ساعت ۴ بامداد به وقت بلژیک بیدار ماندند، گفت: «آنها باید به بازیکنان خود افتخار کنند؛ ما نشان دادیم بلژیک کشور بزرگی در فوتبال است.»
او با اشاره به پیروزی ۵ بر ۲ در دیدار دوستانه ماه مارس مقابل آمریکا، برتری روانی تیمش را عامل موفقیت دانست و از درخشش روملو لوکاکو، تعویض طلایی تیمش که گل چهارم را به ثمر رساند، تقدیر کرد.
با این حال، مصدومیت شدید آمادو اونانا از ناحیه زانوی راست در دقیقه ۲۱، تلخترین اتفاق این مسابقه بود. گارسیا در این باره گفت: «هنوز میزان دقیق آسیبدیدگی را نمیدانم، اما متاسفانه به نظر میرسد مصدومیت او جدی است.»
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تا زمانی که تهدیدها ادامه داشته باشد، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد.
حسین علیزاده، تحلیلگر روابط بینالملل، گفت اینگونه موضعگیریها برای مصرف داخلی است. او افزود با افزایش فشارها در مراسم تشییع علی خامنهای و بالا گرفتن درخواستها برای انتقام، مقامهای جمهوری اسلامی ناچارند در واکنش به این فشارها چنین لفاظیهایی را مطرح کنند.