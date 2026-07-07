عملکرد ضعیف مهاجم آمریکا درحالی است که روز یکشنبه، فیفا در تصمیمی غیرمنتظره و پس از درخواست دونالد ترامپ، محرومیت یک جلسه‌ای فولارین بالوگون را به حالت تعلیق درآورد تا مهاجم تیم ملی آمریکا بتواند در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر بلژیک به میدان برود.

این تصمیم جنجالی، واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت؛ یوفا و فدراسیون فوتبال بلژیک در بیانیه‌هایی به تندی به تصمیم فیفا اعتراض کردند.

اما بالوگان که از ابتدا برای آمریکا به میدان رفت، تاثیری بر روند بازی نگذاشت. هرچند که بخش زیادی از این عملکرد کم‌فروغ، به نمایش خوب براندون مخل و ناتان انگوی، دو مدافع میانی بلژیک، بازمی‌گشت که به‌خوبی مهاجم موناکو را مهار کردند.

بالوگان در مدت ۹۰ دقیقه بازی در سیاتل تنها ۱۹ بار توپ را لمس کرد؛ کمتر از هر بازیکن دیگری که از ابتدا در ترکیب حضور داشت. حتی آمادو اونانا، که پس از تنها ۲۰ دقیقه به دلیل مصدومیت از زمین خارج شد، لمس توپ بیشتری نسبت به او داشت.

مهاجم آمریکا همچنین در مجموع تنها سه شوت در این مسابقه ثبت کرد.

پیش از مسابقه، تمام بحث‌ها حول در دسترس بودن فولارین بالوگون می‌چرخید، اما در نهایت حضور او تاثیر چندانی بر نتیجه نداشت.

این، بدون تردید، ضعیف‌ترین عملکرد بالوگان در این جام جهانی بود؛ حتی ضعیف‌تر از دیدار مقابل بوسنی و هرزگوین که در آن با کارت قرمز از زمین اخراج شد.

علاوه بر این، تیم ملی آمریکا تا دقیقه ۸۲ مسابقه نتوانست دومین شوت خود را در چارچوب دروازه ثبت کند؛ زمانی که فولارین بالوگون ضربه‌ای محکم زد، اما توپ مستقیما به تیبو کورتوا برخورد کرد.

تنها شوت دیگر آمریکا در چارچوب، ضربه ایستگاهی مالک تیلمان در دقیقه ۱۷ بود که پس از برخورد به مدافع تغییر مسیر داد و برای لحظاتی بازی را به تساوی کشاند.

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واکنش سرمربی بلژیک

رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، در نشست خبری پس از مسابقه حاضر نشد درباره جنجال مربوط به حضور فولارین بالوگان پیش از بازی اظهارنظر جانبدارانه‌ای کند.

او گفت: «برای ما این موضوع نه لازم بود و نه انگیزه‌بخش. آنچه واقعا اهمیت داشت، اجرای برنامه بازی‌مان بود. می‌خواستیم تیم برتر میدان باشیم. آمریکا تیمی پرانرژی و پویاست. اما ما حتی بدون اینکه کوین دی‌بروینه در اوج باشد هم گل زدیم.»

رودی گارسیا همچنین گفت که بالوگان پس از پایان مسابقه با او صحبت کرد: «بالوگان آمد و با من صحبت کرد و از این کارش خوشم آمد. این اتفاق تقصیر او نیست و او مقصر این ماجراها نیست. این را هم به خودش گفتم. از اینکه آمد و با من صحبت کرد، قدردانی می‌کنم.»