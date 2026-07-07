گزارشها از قطعی گسترده برق در کویت و بحرین منتشر شد
گزارشهایی از قطعی گسترده برق در بیشتر شهرهای کویت و بخشهایی از بحرین منتشر شده است.
این گزارشها همزمان با حملات آمریکا به اهدافی در جنوب ایران و تشدید تنشهای امنیتی در منطقه منتشر شدهاند.
گزارشهایی از قطعی گسترده برق در بیشتر شهرهای کویت و بخشهایی از بحرین منتشر شده است.
این گزارشها همزمان با حملات آمریکا به اهدافی در جنوب ایران و تشدید تنشهای امنیتی در منطقه منتشر شدهاند.
همزمان با ادامه حملات آمریکا به اهدافی در جنوب ایران، یک مقام آمریکایی به سیانان گفت این حملات در واکنش به حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در نزدیکی تنگه هرمز انجام شده و «متناسب» نیست.
همچنین یک مقام آمریکایی به اسرائیل هیوم گفت اگر جمهوری اسلامی به تلاش برای جلوگیری از عبور نفتکشها از تنگه هرمز پایان ندهد، ادامه آتشبس با خطر روبهرو خواهد شد.
جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی و روزنامهنگار، با اشاره به انتشار تصاویری از حمله لفظی گروهی از حاضران در مراسم تشییع خامنهای به عباس عراقچی و همچنین حمله مشابه به مسعود پزشکیان، گفت این اعتراضات و اختلافات را نباید جدی گرفت.
او افزود جمهوری اسلامی همواره در مذاکرات و تعامل با جهان با دو چهره و نقاب ظاهر شده و به گفته او، سیاست «دوچهره» را بهخوبی اجرا میکند و توانسته این موضوع را به غرب بفروشد که بخشی از حکومت ایدئولوژیک و تندرو و بخشی دیگر میانهرو و عملگراست.
برزگر گفت مخالفت برخی گروهها البته کاربردی درونی نیز دارد و به نوعی تغذیه لباسشخصیها و بسیجیانی است که بهعنوان ابزار از آنها در مجادلات بین باندهای قدرت استفاده میشود.
او افزود با این همه، این افراد هم در گذشته و هم اکنون بهویژه پس از کشته شدن علی خامنقهای تحت کنترل سپاه پاسداران قرار دارند.
در پی حمله جمهوری اسلامی به سه نفتکش خارجی در تنگه هرمز، تنشها در منطقه ابعاد تازهای پیدا کرده است. وزارت خزانهداری آمریکا مجوز مربوط به تولید، فروش و انتقال نفت خام و فرآوردههای نفتی با منشا جمهوری اسلامی را لغو کرد و اعلام کرد که این تصمیم هیچگونه معامله جدیدی را مجاز نمیداند.
همزمان، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس حمله به نفتکش قطری «الرکیات» را تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خواند و از جامعه جهانی خواست برای حفظ امنیت و صلح بینالمللی اقدام کند.
جزییات بیشتر در گفتوگو با امیر گیتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال:
رسانههای ایران از شنیده شدن صدای انفجار و ادامه حملات به اهدافی در نوار ساحلی خلیج فارس از جمله بندر عباس و سیریک خبر میدهند.
اسکان نیوز گزارش داد که ستونی از دود از پایگاه هوایی بندر عباس به هوا برخاسته است.
اسکان نیوز تصویری از یک انفجار بزرگ در بندرعباس و ویدیویی از انفجار در سیریک، در پی حمله هوایی آمریکا را منتشر کرد.
ارتش آمریکا اعلام کرد روز سهشنبه در واکنش به از سرگیری حملات ایران به کشتیهای تجاری، حملات هوایی علیه اهداف نظامی ایران در منطقه تنگه هرمز انجام داده است.
اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد اهداف حملههای جدید آمریکا به ایران شامل سامانههای پدافند هوایی، سامانههای پایش ساحلی، موشکهای زمینبههوا، پایگاههای موشکهای کروز ضدکشتی، محلهای پرتاب پهپاد و تاسیسات بندری بوده است.