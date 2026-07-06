واکنش‌ها به مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای، ابعاد مختلف این برنامه را در بر می‌گیرد. از غیبت مجتبی خامنه‌ای تا تلاش جمهوری اسلامی برای متراکم و پرجمعیت جلوه دادن مراسمی که حکومت آن را «نمایش اقتدار و محبوبیت» معرفی می‌کند.

بخشی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال به تصاویر منتشرشده از مصلای تهران اشاره کردند و نوشتند حتی با وجود بسیج گسترده نیروها، تهدید، تعطیلی اجباری، حمل‌ونقل رایگان و امکانات سازماندهی‌شده، حکومت نتوانست همان فضایی را هم که برای مراسم در نظر گرفته بود، پر کند.

به گفته آنان، خلوت بودن مراسم در چنین شرایطی، یک شکست سیاسی و مشروعیتی آشکار است.

این پیام‌ها نشان می‌دهند جمهوری اسلامی دیگر حتی توان «نمایش» هم ندارد.

این مراسم در نگاه بسیاری از شهروندان، تبلور همان ناکارآمدی ساختاری است که پس از ۴۷ سال، حاصل آن برای مردم چیزی جز فقر، ویرانی، تحقیر و خشم انباشته نبوده است.

هزینه‌های سنگین چنین مراسمی نیز از جیب مردمی پرداخت می‌شود که بسیاری از آنان توان تامین نان شب و پرداخت قبض آب و برق خود را ندارند و بعضا فرزندانشان را با «اسکلت مرغ» سیر می‌کنند.

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