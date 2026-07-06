علیاکبر صالحی: خامنهای گفته بود روابط علمی و اقتصادی با آمریکا مشکلی ندارد
علیاکبر صالحی، رییس بنیاد ایرانشناسی و وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی، در یادداشتی در خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت علی خامنهای در دیداری خصوصی به او گفته بود: «ما مشکلی با داشتن رابطه علمی یا حتی اقتصادی با آمریکا نداریم و اگر میتوانید، آن را توسعه دهید. مشکل ما در ورود به حوزه مذاکره سیاسی است که الان وقت آن نیست.»
به گفته صالحی، خامنهای در آن دیدار تاکید کرده بود هر زمان که شرایط برای آغاز مذاکرات سیاسی مناسب باشد، آن را اعلام خواهد کرد.