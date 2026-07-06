انتقاد مردم ایران از ریختوپاش مالی حکومت برای مراسم دفن خامنهای
شمار زیادی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیام، از ریختوپاش مالی حکومت برای مراسم دفن خامنهای به تندی انتقاد کردند. شهروندان به صرف بودجه نجومی همزمان با بحران اقتصادی کشور و فقر و گرانی روزافزون اعتراض دارند.
بهاران آزادی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، گزارش داد مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و مصطفی خامنهای، پسر بزرگ علی خامنهای، جنازه رهبر جمهوری اسلامی را برای مراسم تشییع در عراق به نجف خواهند برد.
تروسکه صادقی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
واکنشها به مراسم حکومتی دفن علی خامنهای، ابعاد مختلف این برنامه را در بر میگیرد. از غیبت مجتبی خامنهای تا تلاش جمهوری اسلامی برای متراکم و پرجمعیت جلوه دادن مراسمی که حکومت آن را «نمایش اقتدار و محبوبیت» معرفی میکند.
بخشی از مخاطبان ایراناینترنشنال به تصاویر منتشرشده از مصلای تهران اشاره کردند و نوشتند حتی با وجود بسیج گسترده نیروها، تهدید، تعطیلی اجباری، حملونقل رایگان و امکانات سازماندهیشده، حکومت نتوانست همان فضایی را هم که برای مراسم در نظر گرفته بود، پر کند.
به گفته آنان، خلوت بودن مراسم در چنین شرایطی، یک شکست سیاسی و مشروعیتی آشکار است.
این پیامها نشان میدهند جمهوری اسلامی دیگر حتی توان «نمایش» هم ندارد.
این مراسم در نگاه بسیاری از شهروندان، تبلور همان ناکارآمدی ساختاری است که پس از ۴۷ سال، حاصل آن برای مردم چیزی جز فقر، ویرانی، تحقیر و خشم انباشته نبوده است.
هزینههای سنگین چنین مراسمی نیز از جیب مردمی پرداخت میشود که بسیاری از آنان توان تامین نان شب و پرداخت قبض آب و برق خود را ندارند و بعضا فرزندانشان را با «اسکلت مرغ» سیر میکنند.
سنگپرانی به میز مذاکره
بخش دیگری از پیامها به ویدیوهایی مربوط بودند که در روز مراسم منتشر شدند و در آنها، صحنههایی از سنگسار نمادین دونالد ترامپ دیده میشد.
یکی از مخاطبان با اشاره به همین تصاویر نوشت حکومتی که امروز چنین نمایشی علیه ترامپ برگزار میکند، قرار است هفته آینده با همان طرف بر سر میز مذاکره بنشیند.
از نگاه این مخاطبان، این تناقض، تصویری روشن از سیاست خارجی جمهوری اسلامی را نشان میدهد.
به گفته آنها، جمهوری اسلامی همواره در سطح تبلیغات داخلی، شعارهای تند و نمایشی تولید میکند، اما در عمل ناچار به مذاکره و عقبنشینی میشود.
بخش بزرگی از واکنشها به هزینههای پنهان و آشکار این مراسم اختصاص داشت. هزینههایی که به گفته شهروندان، در شرایطی انجام شده که قدرت خرید مردم، بهویژه پس از جنگ، بهشدت کاهش یافته و فقر گستردهتر شده است.
بسیاری از پیامها به وضعیت معیشتی مردم مانند حذف گوشت، مرغ و انواع پروتئین از سفره خانوارها و رسیدن بخشهایی از جامعه به مرحله تلاش برای بقا، اشاره داشت.
اولویت هزینهکرد جمهوری اسلامی همواره در تضاد با نیازهای واقعی مردم بوده و این مراسم نیز ادامه همان روند است.
حتی دو جنگ، محاصره دریایی، تحریم، کشته شدن مقامها و انزوای منطقهای نیز باعث تغییر این اولویتها نشده است.
حکومت همچنان منابع عمومی را نه برای ترمیم زندگی مردم، بلکه برای نمایش قدرت، سازماندهی نیروهای خود و بازسازی چهرهای از اقتدار صرف میکند. نمایشی که به باور بسیاری از شهروندان، این بار نیز ناموفق بود.
آمار تجمیعی و رسمی از میزان هزینهکرد برای این مراسم اعلام نشده است.
با این حال، برخی شهروندان در پیامهای خود تلاش کردند ابعاد این پولپاشی را برآورد کنند؛ از موکبها، آب و غذا، اسکان، حملونقل و دعوت از نیروهای نیابتی تا اقدامات عمرانی در مسیر مراسم، از جمله جمعآوری جدولهای مسیر بیآرتی، نصب دیوارهای بتنی و دهها مورد ریز و درشت دیگر.
برخی مخاطبان، این هزینههای احتمالا ۸۰۰ میلیون دلاری را با مراسم دفن و تشییع رهبران دیگر کشورها در سالهای اخیر مقایسه کردند.
آنان بهطور نمونه به مراسم ملکه الیزابت دوم اشاره کردند که بر اساس آمار رسمی دولت بریتانیا، با حضور صدها مقام خارجی، چند روز قرار گرفتن تابوت در وستمینستر، پوشش گسترده تلویزیونی، استقرار دهها هزار نیروی پلیس و نظامی و برگزاری چندین روز عزاداری ملی، حدود ۲۰۰ میلیون دلار هزینه داشت.
این مقایسه از آن جهت در پیامهای شهروندان پررنگ شده که مراسم ملکه الیزابت، علاوه بر ابعاد امنیتی و تشریفاتی گسترده، یک رویداد جهانی با پوشش رسانهای وسیع و حتی بازگشت هزینه اقتصادی از مسیر گردشگری و پخش تلویزیونی بود.
در پیامهای ارسالی همچنین به درگذشت قابوس بن سعید، سلطان عمان، در دی ۱۳۹۸ و شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت، در مهر ۱۳۹۹ اشاره شده است.
مراسم تشییع و تدفین این دو رهبر، مطابق سنت اسلامی، نسبتا سریع برگزار شد.
هرچند رقم دقیقی از هزینه خاکسپاری آنان بهطور رسمی اعلام نشده، اما گزارشهای منتشرشده درباره جزییات مراسم نشان میدهد که تشییع و تدفین آنان بهمراتب سادهتر و کمهزینهتر از نمایشهای پرطمطراق حکومتی در ایران بود. آن هم در شرایطی که عمان و کویت هر دو کشورهایی ثروتمندند و تشریفات سلطنتی و امنیتی در آنها میتواند هزینهبر باشد.
در مقابل، جمهوری اسلامی برای مراسم دفن رهبری هزینه کرده که خود را «رهبر مستضعفان جهان» میخواند، اما شهروندان کشورش با فقر، تورم، عقبافتادن حقوق بازنشستگان، بدهی دولت به بیمهها و کاهش شدید قدرت خرید، دستوپنجه نرم میکنند.
شهروندان در پیامهای خود این پرسش را مطرح کردهاند که چرا حکومتی که سالها جشنهای ۲۵۰۰ ساله پهلوی را «حیفومیل بیتالمال» خوانده، اکنون خود منابع عمومی را برای برگزاری مراسمی پرهزینه صرف میکند و آن را نشانه اقتدار میداند.
به گفته آنان، جمهوری اسلامی در ۴۷ سال گذشته هرگز برای شادیهای ملی مردم، از شب یلدا و چهارشنبهسوری تا نوروز، چنین هزینه عمومی و سازماندهی گستردهای در نظر نگرفته، اما برای عزای رهبر خود، منابع مالی و اجرایی کشور را بسیج کرده است.
از نگاه بسیاری از مخاطبان، حکومتی که برای نمایش محبوبیت رهبر خود به سازماندهی اجباری، تعطیلی، تبلیغات، امکانات دولتی و حتی حضور نیروهای بیرون از مرزها نیاز دارد، دیگر نمیتواند ادعای مشروعیت مردمی کند.
این مراسم، به جای نمایش اقتدار، تصویری از درماندگی حکومتی ارائه داد که نه توان پاسخگویی به بحران معیشت مردم را دارد، نه سرمایه اجتماعی کافی برای بدرقه رهبر خود، و نه امکان برگزاری چنین مراسمی بدون تحقیر و فشار بر جامعه.
روزنامه الشرقالاوسط گزارش داد حماس قصد دارد، پس از نزدیک به دو دهه، انحلال دولت خود در نوار غزه را اعلام کند. بر اساس این گزارش، تصمیم حماس همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات آتشبس در قاهره و در چارچوب طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای اداره غزه، انجام خواهد شد.
مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ امشب شاهد یکی از حساسترین دیدارهای خود خواهد بود؛ جایی که پرتغال و اسپانیا، در ورزشگاه دالاس برای کسب سهمیه مرحله یکچهارم نهایی به مصاف هم میروند. دیداری که بسیاری از کارشناسان از آن به عنوان «فینال زودهنگام» این رقابتها یاد میکنند.
اسپانیا با هدایت لوئیس دلافوئنته یکی از آمادهترین تیمهای جام بوده است. لاروخا پس از صدرنشینی در گروه خود، در مرحله قبل با ارائه نمایشی مقتدرانه اتریش را ۳ بر صفر شکست داد و با اتکا به نسل طلایی جدید خود، شامل لامین یامال، نیکو ویلیامز، پدری، فابیان رویس و آلوارو موراتا، یکی از اصلیترین مدعیان قهرمانی محسوب میشود.
در سوی مقابل، پرتغال با هدایت روبرتو مارتینس پس از پیروزی ۲ بر یک برابر کرواسی به جمع ۱۶ تیم برتر رسید. پرتغالیها همچنان به درخشش کریستیانو رونالدو دل بستهاند؛ فوقستاره ۴۱ سالهای که تاکنون سه گل در این جام به ثمر رسانده و امشب در صورت حضور، دویستوسیوسومین بازی ملی خود را برای پرتغال انجام خواهد داد.
رونالدو در نشست خبری پیش از مسابقه درباره آینده خود گفت: «هر زمان که تصمیم به خداحافظی بگیرم، بدون هیچ حسرتی فوتبال را ترک خواهم کرد. اما اکنون فقط به بازی با اسپانیا فکر میکنم.» کاپیتان پرتغال همچنین با احترام به حریف اظهار داشت: «اسپانیا به دلیل افتخارات بیشتری که نسبت به پرتغال کسب کرده، روی کاغذ شانس بیشتری دارد، اما فوتبال در زمین مسابقه تعیین میشود و ما برای پیروزی به میدان میرویم.»
روبرتو مارتینس نیز با تمجید از کیفیت اسپانیا، این مسابقه را نبردی میان دو تیم بزرگ توصیف کرد و گفت: «اسپانیا یکی از بهترین تیمهای جهان است، اما ما هم تیمی باتجربه و آماده داریم. در چنین بازیهایی، جزییات تعیینکننده هستند و باید بهترین نسخه خودمان باشیم.»
در سوی دیگر، لوئیس دلافوئنته ضمن تمجید از پرتغال، تاکید کرد که تیمش نباید تنها روی مهار رونالدو تمرکز کند. سرمربی اسپانیا گفت: «پرتغال فقط کریستیانو رونالدو نیست؛ آنها در تمام خطوط بازیکنان بزرگی دارند. برای پیروزی باید مقابل یک تیم کامل بازی کنیم، نه فقط یک ستاره.»
آمار تقابلهای دو تیم نیز از رقابتی نزدیک حکایت دارد. اسپانیا و پرتغال تاکنون ۴۱ بار برابر هم قرار گرفتهاند که اسپانیا ۱۸ پیروزی، پرتغال ۶ برد و ۱۷ مسابقه نیز با تساوی به پایان رسیده است. آخرین رویارویی آنها در جام جهانی، تساوی جذاب ۳ بر ۳ در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بود؛ مسابقهای که رونالدو با هتتریک فراموشنشدنی خود ستاره میدان شد.
برنده این دیدار راهی مرحله یکچهارم نهایی خواهد شد و در آن مرحله به مصاف برنده دیدار آمریکا و بلژیک میرود. با توجه به کیفیت فنی دو تیم، حضور ستارههای بزرگ و سابقه رقابتهای جذاب میان آنها، انتظار میرود امشب یکی از تماشاییترین بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶ رقم بخورد.
رسانه ارمنیوز به نقل از فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) گزارش داد ارتش ایالات متحده از ماه آوریل عملیات گسترده مینروبی را در تنگه هرمز آغاز کرده و بخش قابل توجهی از مینهایی را که سپاه پاسداران در آبهای منطقه کار گذاشته بود، منهدم کرده است.
بر اساس این گزارش، بریتانیا و فرانسه آمادگی خود را برای انجام ماموریت چندملیتی تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز اعلام کردهاند و عمان نیز با همکاری در این ماموریت موافقت کرده است.
ارمنیوز نوشت سنتکام وضعیت امنیتی تنگه هرمز را تحت کنترل و در حال بهبود تدریجی ارزیابی میکند.
این رسانه افزود نیروهای آمریکایی با بهرهگیری از هواپیماهای شناسایی، پهپادها و سامانههای پایش دریایی، امنیت عبور و مرور کشتیها را در این آبراه تامین میکنند.