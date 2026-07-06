دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، گفت که ایالات متحده یا با تهران به توافق خواهد رسید یا «کار را تمام خواهد کرد».

او گفت که حکومت ایران ترجیح می‌دهد به توافق برسد.

ترامپ افزود: «من ترجیح می‌دهم توافق کنیم چون نمی‌خواهم روی ۹۱ میلیون نفر تاثیر بگذاریم. ما می‌توانیم در عرض یک ساعت پل‌های آن‌ها را نابود کنیم. می‌توانیم سیستم انرژی‌شان را از کار بیندازیم، همه نیروگاه‌ها و تاسیسات بزرگ و مدرنشان را.»

رییس‌جمهوری آمریکا تاکید کرد: «آن‌ها پول زیادی داشتند، اما الان دیگر ندارند. ما به آن‌ها پول نداده‌ایم.»