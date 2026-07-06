هم‌زمان با برگزاری مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته‌شده ایران، شماری از شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال با اشاره به خلوت بودن مراسم، روایت حکومت از استقبال گسترده را زیر سوال بردند و از هزینه‌های سنگین آن در شرایط بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم انتقاد کردند.

یکی از مخاطبان نوشت: «مصلای تهران حیاط ۲۲۰ در ۲۲۰ متری دارد که اگر مردم در حد خفگی جمع شوند، می‌شود صد هزار نفر؛ همان را هم با تهران ۱۵ میلیونی نتوانستند پر کنند.»

شماری دیگر با اشاره به بدهی دولت به بیمه‌ها، پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان و مشکلات اقتصادی پس از جنگ، هزینه‌های این مراسم را نشانه‌ای از ناکارآمدی حکومت در مدیریت منابع دانستند.

یکی از مخاطبان گفت: «به جای این همه حیف‌ومیل و ریخت‌وپاش، بهتر نبود پولی به مردم نیازمند می‌رسید تا مردم اسکلت مرغ نخورند؟»

برخی شهروندان نیز این مراسم را تلاشی برای نمایش اقتدار جمهوری اسلامی توصیف کردند. یکی از مخاطبان نوشت: «جمهوری اسلامی دارد دفن کردن خامنه‌ای بعد از ۱۲۰ روز را به جای ضعف، به‌عنوان قدرت نشان می‌دهد.»

مخاطب دیگری تاکید کرد: «کسی با مراسم و تشییع و هزینه‌های آن‌چنانی، بزرگ و محبوب نمی‌شود؛ چیزی که مشخص است، حقارت آشکار است.»