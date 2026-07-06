خبرگزاری رسمی لبنان: ارتش اسرائیل دیرسریان و طولین را با توپخانه هدف قرار داد
خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که ارتش اسرائیل شهرهای دیرسریان و طولین را با توپخانه هدف قرار داده و همزمان اقدام به انفجار مناطقی در قنطره کرده است.
خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که ارتش اسرائیل شهرهای دیرسریان و طولین را با توپخانه هدف قرار داده و همزمان اقدام به انفجار مناطقی در قنطره کرده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، حماس دولت خود در غزه را منحل کرده و در حال انتقال قدرت به یک کمیته فنی مورد حمایت سازمان ملل است.
بر اساس این گزارش، این تصمیم که دوشنبه اعلام شد، بخشی از یک توافق آتشبس با میانجیگری ایالات متحده است.
حماس مشخص نکرده است که آیا قصد دارد خلع سلاح شود یا کنترل امنیتی را به یک نیروی بینالمللی واگذار کند.
«هیات صلح» به رهبری رییسجمهوری آمریکا اعلام کرده است که اثرات این تصمیم را بر اساس اقدامات واقعی ارزیابی خواهد کرد.
اسرائیل این اعلام حماس را بیاهمیت دانسته است.
کمیته تکنوکرات وظیفه دارد خدمات عمومی را بازسازی کرده و امور غیرنظامی غزه را مدیریت کند.
حملات اسرائیل از زمان آتشبس کاهش یافته اما تقریبا روزانه ادامه دارد و اهدافی از حماس و دیگر گروههای مسلح را هدف قرار میدهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در مراسم ناهار کلاب رز گاردن درباره جمهوری اسلامی گفت: «اوضاع خیلی خوب پیش میرود. ما نیروی دریایی، نیروی هوایی، رادارها و رهبرانشان را نابود کردیم. همه را از بین بردیم. بعد شنیدم که میگویند وضعشان خیلی خوب است. نه، اصلا هم خوب نیست. آنها بهشدت میخواهند به یک توافق برسند. اما باید ببینیم چه اتفاقی میافتد.»
ترامپ افزود: «باید توافق درستی انجام شود، چون آنها نباید به سلاح هستهای دست پیدا کنند. آنها نباید سلاح هستهای داشته باشند. موضوع به همین سادگی است. میخواهید یک بازار سهام بد ببینید؟ بگذارید از یک سلاح هستهای استفاده کنند؛ آن وقت من یک بازار سهام بد را به شما نشان میدهم.»
ترامپ ادامه داد: «درباره چیزهای زیادی به توافق رسیدهایم که خیلیها میگفتند هرگز با آنها موافقت نخواهند کرد. باید ببینیم چه اتفاقی میافتد. ما به هر حال پیروز خواهیم شد؛ یا به شیوه خوب، یا به شیوهای که خوب نیست.»
علی خامنهای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیتخواه نبود، او فرمانده کل قوای مسلح جمهوری اسلامی هم بود.
قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان، یا چهرههای نظامی بودهاند و یا پس از نشستن بر صدر حکومت، قدرت و عالیترین منصب نظامی و امنیتی را هم به تمامی دراختیار گرفتهاند. خامنهای هم چنین دیکتاتوری بود. او نه فقط عنوان فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را پس از رهبری در اختیار گرفت، بلکه بیش و پیش از آن هم، حاکمی با نقطه عزیمتها و رویکردهای نظامی و امنیتی بود.
علی خامنهای از همان فردای تکوین جمهوری اسلامی، در مناصب امنیتی و نظامی فعالیت خود را آغاز کرد. او علاوه بر عضویت در شورای انقلاب، معاون وزارت دفاع شد؛ عضو کمیسیون وزرای امنیتی و انتظامی و نظامی بود؛ برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را برعهده گرفت؛ در مجلس اول، رییس کمیسیون امور دفاعی شد؛ در ستاد جنگهای نامنظم در جنگ با عراق فعال بود؛ و نمایندگی خمینی را در شورای عالی دفاع برعهده داشت.
با چنین رویکردی، خامنهای پس از دو دوره ریاست جمهوری که همزمان توام با مشارکت او در مدیریت جنگ عراق بود، از فردای رهبری در خرداد ۱۳۶۸ تقویت برنامههای موشکی و گسترش فعالیت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه را پابهپای ادامه برنامه هستهای با مقاصد نظامی پیگیری کرد.
هیچ برآورد دقیقی از هزینهای که صرف این برنامههای نظامی و امنیتی و اتمی شد، وجود ندارد. اما با اطمینان میتوان گفت که صدها میلیارد دلار از بودجه و ثروت و سرمایه کشور به صورت مستقیم در این حوزهها هزینه شده، و هزینههای غیرمستقیم این برنامهها برای ایران چند هزار میلیارد دلار بوده است.
این هزینهکردهای نجومی و ضدملی حکومت، به دستور و نظارت خامنهای، نه برای ایران آوردهای در حوزه برق و انرژٰی و توسعه داشت و نه موجب بازدارندگی و جلوگیری از حمله خارجی شد. چنانکه دو جنگ رخ داد و خود او هم در نخستین روز جنگ دوم کشته شد.
اینچنین، مرگ خامنهای را نمیتوان با حذف هیچکدام از مقامهای عالی نظامی در جمهوری اسلامی مقایسه کرد. با کشتهشدن دیکتاتور، مهمترین حلقه اتصال و انسجام نه فقط نهادهای حکومتی، که فرمانده، طراح و هماهنگکننده اصلی نهادهای امنیتی و نظامی از بین رفته است؛ فقدانی که با اطمینان میتوان گفت جبران آن، دستکم در کوتاهمدت، و ایبسا میانمدت، فراتر از توان و امکان مجتبی خامنهای و دیگر مقامهای ارشد نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی است.
گیدون سعار، وزیر خارجه اسرائیل در شبکه ایکس نوشت: «تاکتیک حماس ساده است، آمادگی آنها برای کنار رفتن به نفع دولت تکنوکرات، در واقع برای جلوگیری از خلع سلاح است.»
او افزود: «حماس میخواهد در غزه یک مدل حزبالله داشته باشد. وقتی سلاح دست حماس باشد، دولت غیرنظامی هم طبق خواستههای آن عمل میکند.»
وزیر خارجه اسرائیل ادامه داد: «به این شکل حماس هم میتواند به سرکوب مردم فلسطین در غزه ادامه دهد و هم جنگ جهادی خود علیه اسرائیل را پیش ببرد. اسرائیل بر اجرای کامل طرح ترامپ تاکید دارد؛ طرحی که محور آن خلع سلاح حماس و دیگر گروههای مسلح و غیرنظامیسازی غزه است.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سخنرانیای در کاخ سفید، تایید کرد که برای لغو محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، با مقامهای فیفا تماس گرفته است.
فولارین بالوگان پس از گلزنی برابر بوسنی و هرزگوین، با دخالت کمکداور ویدیویی (VAR)، کارت قرمز مستقیم دریافت کرد و از زمین اخراج شد. طبق قوانین فیفا، این کارت قرمز یک جلسه محرومیت خودکار برای بازی بعدی، مقابل بلژیک در مرحله یکهشتم نهایی، به همراه داشت.
ترامپ درباره صحنه اخراج این مهاجم گفت: «من آن صحنه را دیدم. من ورزش را خیلی خوب میفهمم. آن صحنه اصلا خطا یا حتی یک تخلف هم نبود. دو نفر با تمام سرعت میدویدند و بر حسب اتفاق به هم برخورد کردند. اما این داور، که خیلی مشکوک است، تصمیمی گرفت که هیچکس نمیتوانست باور کند. حتی بازیکنان تیم مقابل هم گفتند ما شانس آوردیم!»
رییسجمهوری آمریکا با انتقاد از قانون محرومیت پس از کارت قرمز افزود: «بالوگان بهترین، یا یکی از بهترین بازیکنان ماست. وقتی شنیدم کارت قرمز یعنی او نمیتواند در بازی بعدی به میدان برود، گفتم این خیلی بیانصافی است. جریمه کردن کسی برای همان بازی یک چیز است، اما چطور او را برای بازیای که هنوز انجام نشده جریمه میکنید؟ شما نمیتوانید این کار را بکنید. بنابراین، بله، من خواهان بازبینی از سوی فیفا شدم و با مردی صحبت کردم که بسیار مورد احترام است و با این کار، احترامش نزد من ۱۰ برابر شد.»
در پی رایزنی ترامپ، فیفا در تصمیمی کمسابقه، محرومیت این مهاجم را تعلیق کرد تا او بتواند برابر بلژیک به میدان برود.
این اقدام فیفا موجی از خشم و انتقاد را در دنیای فوتبال به راه انداخت. فدراسیون فوتبال بلژیک و رودی گارسیا، سرمربی این تیم، بهشدت به این تصمیم اعتراض کردند. اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) نیز با لحنی بیسابقه علیه نهاد بالادستی خود موضع گرفت و اعلام کرد فیفا با اعطای این امتیاز ویژه به آمریکا، از «خط قرمز» عبور کرده و سلامت مسابقات و اعتبار جام جهانی را زیر سوال برده است.