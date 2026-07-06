فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا و باشگاه موناکو، که به دلیل دریافت کارت قرمز در دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی مقابل بوسنی و هرزگوین (پیروزی ۲ بر ۰ آمریکا) باید به‌طور خودکار از این بازی محروم می‌شد، با حکم فیفا مجوز بازی دریافت کرد.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

بالوگان پس از گلزنی برابر بوسنی و هرزگوین، با دخالت کمک‌داور ویدیویی (VAR) اخراج شد و حکم محرومیت خودکار یک‌جلسه‌ای دریافت کرد. اما شامگاه یکشنبه، فیفا اعلام کرد محرومیت این بازیکن تعلیق شده و او می‌تواند برابر بلژیک به میدان برود.

اوج جنجال زمانی شکل گرفت که رسانه‌های آمریکایی، از جمله نیویورک تایمز، گزارش دادند این تصمیم پس از مداخله مستقیم کاخ سفید و تماس شخصی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با رییس فیفا برای لغو مجازات اتخاذ شده است.

موضع‌گیری تند بلژیک و حاشیه‌های آیین‌نامه‌ای

فیفا برای توجیه این اقدام به ماده ۲۷ آیین‌نامه انضباطی خود استناد کرد؛ ماده‌ای که اجازه تعلیق مشروط مجازات‌ها را می‌دهد. این اقدام با واکنش شدید فدراسیون فوتبال بلژیک روبه‌رو شد. فدراسیون بلژیک بلافاصله درخواست فرجام‌خواهی کرد، اما فیفا این درخواست را غیرقابل استماع اعلام کرد. فدراسیون فوتبال بلژیک در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد هنوز هیچ توضیح قانونی دریافت نکرده و صلاحیت این بازیکن برای حضور در دیدار پیش‌رو را به‌شدت زیر سوال می‌برد.

موج انتقادها؛ از کلوپ تا یوفا

این تصمیم با واکنش‌های تند و تمسخرآمیز چهره‌های فوتبال همراه شد. رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، گفت: «نمی‌دانستم در تقویم فیفا، ۵ ژوئیه همان دروغ سیزده‌به‌در است!»

یورگن کلوپ نیز گفت: «ترامپ و اینفانتینو چیزی از فوتبال نمی‌دانند و نباید در آن دخالت کنند.»

اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد فیفا با این اقدام از «خط قرمز» عبور کرده و سلامت مسابقات و اعتبار جام جهانی را به خطر انداخته است.

در مقابل، مائوریسیو پوچتینو، سرمربی آمریکا، از این تصمیم استقبال کرد و خواستار تمرکز بر زمین مسابقه شد.