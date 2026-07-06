گزارش روزنامه الشرقالاوسط از تصمیم حماس برای انحلال دولت خود در غزه
روزنامه الشرقالاوسط گزارش داد حماس قصد دارد، پس از نزدیک به دو دهه، انحلال دولت خود در نوار غزه را اعلام کند. بر اساس این گزارش، تصمیم حماس همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات آتشبس در قاهره و در چارچوب طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای اداره غزه، انجام خواهد شد.
مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ امشب شاهد یکی از حساسترین دیدارهای خود خواهد بود؛ جایی که پرتغال و اسپانیا، در ورزشگاه دالاس برای کسب سهمیه مرحله یکچهارم نهایی به مصاف هم میروند. دیداری که بسیاری از کارشناسان از آن به عنوان «فینال زودهنگام» این رقابتها یاد میکنند.
اسپانیا با هدایت لوئیس دلافوئنته یکی از آمادهترین تیمهای جام بوده است. لاروخا پس از صدرنشینی در گروه خود، در مرحله قبل با ارائه نمایشی مقتدرانه اتریش را ۳ بر صفر شکست داد و با اتکا به نسل طلایی جدید خود، شامل لامین یامال، نیکو ویلیامز، پدری، فابیان رویس و آلوارو موراتا، یکی از اصلیترین مدعیان قهرمانی محسوب میشود.
در سوی مقابل، پرتغال با هدایت روبرتو مارتینس پس از پیروزی ۲ بر یک برابر کرواسی به جمع ۱۶ تیم برتر رسید. پرتغالیها همچنان به درخشش کریستیانو رونالدو دل بستهاند؛ فوقستاره ۴۱ سالهای که تاکنون سه گل در این جام به ثمر رسانده و امشب در صورت حضور، دویستوسیوسومین بازی ملی خود را برای پرتغال انجام خواهد داد.
رونالدو در نشست خبری پیش از مسابقه درباره آینده خود گفت: «هر زمان که تصمیم به خداحافظی بگیرم، بدون هیچ حسرتی فوتبال را ترک خواهم کرد. اما اکنون فقط به بازی با اسپانیا فکر میکنم.» کاپیتان پرتغال همچنین با احترام به حریف اظهار داشت: «اسپانیا به دلیل افتخارات بیشتری که نسبت به پرتغال کسب کرده، روی کاغذ شانس بیشتری دارد، اما فوتبال در زمین مسابقه تعیین میشود و ما برای پیروزی به میدان میرویم.»
روبرتو مارتینس نیز با تمجید از کیفیت اسپانیا، این مسابقه را نبردی میان دو تیم بزرگ توصیف کرد و گفت: «اسپانیا یکی از بهترین تیمهای جهان است، اما ما هم تیمی باتجربه و آماده داریم. در چنین بازیهایی، جزییات تعیینکننده هستند و باید بهترین نسخه خودمان باشیم.»
در سوی دیگر، لوئیس دلافوئنته ضمن تمجید از پرتغال، تاکید کرد که تیمش نباید تنها روی مهار رونالدو تمرکز کند. سرمربی اسپانیا گفت: «پرتغال فقط کریستیانو رونالدو نیست؛ آنها در تمام خطوط بازیکنان بزرگی دارند. برای پیروزی باید مقابل یک تیم کامل بازی کنیم، نه فقط یک ستاره.»
آمار تقابلهای دو تیم نیز از رقابتی نزدیک حکایت دارد. اسپانیا و پرتغال تاکنون ۴۱ بار برابر هم قرار گرفتهاند که اسپانیا ۱۸ پیروزی، پرتغال ۶ برد و ۱۷ مسابقه نیز با تساوی به پایان رسیده است. آخرین رویارویی آنها در جام جهانی، تساوی جذاب ۳ بر ۳ در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بود؛ مسابقهای که رونالدو با هتتریک فراموشنشدنی خود ستاره میدان شد.
برنده این دیدار راهی مرحله یکچهارم نهایی خواهد شد و در آن مرحله به مصاف برنده دیدار آمریکا و بلژیک میرود. با توجه به کیفیت فنی دو تیم، حضور ستارههای بزرگ و سابقه رقابتهای جذاب میان آنها، انتظار میرود امشب یکی از تماشاییترین بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶ رقم بخورد.
رسانه ارمنیوز به نقل از فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) گزارش داد ارتش ایالات متحده از ماه آوریل عملیات گسترده مینروبی را در تنگه هرمز آغاز کرده و بخش قابل توجهی از مینهایی را که سپاه پاسداران در آبهای منطقه کار گذاشته بود، منهدم کرده است.
بر اساس این گزارش، بریتانیا و فرانسه آمادگی خود را برای انجام ماموریت چندملیتی تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز اعلام کردهاند و عمان نیز با همکاری در این ماموریت موافقت کرده است.
ارمنیوز نوشت سنتکام وضعیت امنیتی تنگه هرمز را تحت کنترل و در حال بهبود تدریجی ارزیابی میکند.
این رسانه افزود نیروهای آمریکایی با بهرهگیری از هواپیماهای شناسایی، پهپادها و سامانههای پایش دریایی، امنیت عبور و مرور کشتیها را در این آبراه تامین میکنند.
علیاکبر صالحی، رییس بنیاد ایرانشناسی و وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی، در یادداشتی در خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت علی خامنهای در دیداری خصوصی به او گفته بود: «ما مشکلی با داشتن رابطه علمی یا حتی اقتصادی با آمریکا نداریم و اگر میتوانید، آن را توسعه دهید. مشکل ما در ورود به حوزه مذاکره سیاسی است که الان وقت آن نیست.»
به گفته صالحی، خامنهای در آن دیدار تاکید کرده بود هر زمان که شرایط برای آغاز مذاکرات سیاسی مناسب باشد، آن را اعلام خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در آستانه نشست ناتو در ترکیه، بار دیگر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، را هدف انتقاد قرار داد؛ اقدامی که واکنش مقامهای ایتالیایی و سیاستمداران مخالف را در پی داشت.
ترامپ در آستانه نشست ناتو در ترکیه، تصویری از ملونی را در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد که او را در حال نگاه کردن به ترامپ نشان میدهد و زیر آن نوشت: «حکم منع نزدیک شدن لازم است.»
این تازهترین اقدام رییسجمهوری آمریکا علیه نخستوزیر ایتالیا پس از آن است که ماه گذشته در گفتوگو با شبکه ایتالیایی La7 مدعی شده بود ملونی در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه، برای گرفتن عکس مشترک با او «التماس کرده» است.
ترامپ همچنین گفته بود: «احتمالا [ملونی] خوشحال است که با او صحبت کردم. لازم نبود با او صحبت کنم.»
او اضافه کرده بود که اگر دلش برای ملونی نسوخته بود، با درخواست او برای گرفتن عکس موافقت نمیکرد.
نخستوزیر ایتالیا این ادعا را «کاملا ساختگی» خواند و گفت: «صادقانه بگویم، شوکه شدهام. نمیدانم چرا رییسجمهوری ایالات متحده با متحدان خود چنین رفتاری میکند و این نخستین بار هم نیست.»
او همچنین گفت مایه تاسف است که ترامپ در برابر دشمنان غرب و آمریکا همان قاطعیتی را نشان نمیدهد که در برخورد با متحدانش دارد و تاکید کرد: «نه من و نه ایتالیا، هرگز التماس نمیکنیم.»
واکنش مقامهای ایتالیا
ملونی تاکنون به پیام تازه ترامپ در تروث سوشال واکنشی نشان نداده است.
گوئیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، در گفتوگو با شبکه اسکای ایتالیا، در پاسخ به پرسشی درباره این پیام گفت واکنشی به آن ندارد و افزود مهمترین موضوع، حفظ روابط با آمریکا بهعنوان یکی از متحدان کلیدی ایتالیاست.
او گفت: «افراد میآیند و میروند، اما روابط میان کشورها باقی میماند.»
در مقابل، سیاستمداران مخالف دولت لحن تندتری داشتهاند.
کارلو کالندا، رهبر حزب آزیونه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «ترامپ یک قلدر نفرتانگیز و حقیر است» و حمایت خود را از ملونی اعلام کرد.
در پی تنشهای اخیر، آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا، سفر برنامهریزیشده خود به آمریکا را لغو کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اظهارات جدی و توهینآمیز رییسجمهوری ترامپ درباره جورجا ملونی، توهین به تمام ایتالیا است.»
تایانی قرار بود در همایش ایتالیا-آمریکا برای تجارت، سرمایهگذاری، علم و نوآوری در میامی شرکت کند و با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز دیدار داشته باشد.
اختلافهایی که عمیقتر شدهاند
تنش تازه در حالی رخ میدهد که روابط ترامپ و ملونی در ماههای اخیر با اختلافهای فزایندهای همراه بوده است.
ملونی زمانی از حامیان سرسخت ترامپ به شمار میرفت و تنها رهبر اروپایی بود که در مراسم تحلیف او در سال ۲۰۲۵ شرکت کرد.
با این حال، او امسال از حملات لفظی ترامپ به پاپ لئو چهاردهم به دلیل انتقاد این رهبر کاتولیک از جنگ ایران انتقاد کرد.
ترامپ نیز در پاسخ، ملونی را به نداشتن شجاعت متهم کرد.
جیووان باتیستا فاتسولاری، معاون دفتر نخستوزیری ایتالیا و از نزدیکترین متحدان ملونی، در واکنشی کمسابقه گفت مشخص نیست که آیا ترامپ «از روی عمد یا از سر ناتوانی» در حال تخریب روابط تاریخی آمریکا و اروپا است.
او افزود رفتارهای ترامپ موجب شده محبوبیت آمریکا در اروپا کاهش یابد و این روند بیش از آنکه به اروپا آسیب بزند، به منافع خود ایالات متحده لطمه میزند.
تنش میان دو طرف در حالی شدت گرفته است که ترامپ و ملونی قرار است در نشست سران ناتو در ترکیه، بار دیگر در کنار یکدیگر حضور یابند.