ارمنیوز: آمریکا از آوریل عملیات مینروبی در تنگه هرمز را آغاز کرده است
رسانه ارمنیوز به نقل از فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) گزارش داد ارتش ایالات متحده از ماه آوریل عملیات گسترده مینروبی را در تنگه هرمز آغاز کرده و بخش قابل توجهی از مینهایی را که سپاه پاسداران در آبهای منطقه کار گذاشته بود، منهدم کرده است.
بر اساس این گزارش، بریتانیا و فرانسه آمادگی خود را برای انجام ماموریت چندملیتی تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز اعلام کردهاند و عمان نیز با همکاری در این ماموریت موافقت کرده است.
ارمنیوز نوشت سنتکام وضعیت امنیتی تنگه هرمز را تحت کنترل و در حال بهبود تدریجی ارزیابی میکند.
این رسانه افزود نیروهای آمریکایی با بهرهگیری از هواپیماهای شناسایی، پهپادها و سامانههای پایش دریایی، امنیت عبور و مرور کشتیها را در این آبراه تامین میکنند.
علیاکبر صالحی، رییس بنیاد ایرانشناسی و وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی، در یادداشتی در خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت علی خامنهای در دیداری خصوصی به او گفته بود: «ما مشکلی با داشتن رابطه علمی یا حتی اقتصادی با آمریکا نداریم و اگر میتوانید، آن را توسعه دهید. مشکل ما در ورود به حوزه مذاکره سیاسی است که الان وقت آن نیست.»
به گفته صالحی، خامنهای در آن دیدار تاکید کرده بود هر زمان که شرایط برای آغاز مذاکرات سیاسی مناسب باشد، آن را اعلام خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در آستانه نشست ناتو در ترکیه، بار دیگر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، را هدف انتقاد قرار داد؛ اقدامی که واکنش مقامهای ایتالیایی و سیاستمداران مخالف را در پی داشت.
ترامپ در آستانه نشست ناتو در ترکیه، تصویری از ملونی را در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد که او را در حال نگاه کردن به ترامپ نشان میدهد و زیر آن نوشت: «حکم منع نزدیک شدن لازم است.»
این تازهترین اقدام رییسجمهوری آمریکا علیه نخستوزیر ایتالیا پس از آن است که ماه گذشته در گفتوگو با شبکه ایتالیایی La7 مدعی شده بود ملونی در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه، برای گرفتن عکس مشترک با او «التماس کرده» است.
ترامپ همچنین گفته بود: «احتمالا [ملونی] خوشحال است که با او صحبت کردم. لازم نبود با او صحبت کنم.»
او اضافه کرده بود که اگر دلش برای ملونی نسوخته بود، با درخواست او برای گرفتن عکس موافقت نمیکرد.
نخستوزیر ایتالیا این ادعا را «کاملا ساختگی» خواند و گفت: «صادقانه بگویم، شوکه شدهام. نمیدانم چرا رییسجمهوری ایالات متحده با متحدان خود چنین رفتاری میکند و این نخستین بار هم نیست.»
او همچنین گفت مایه تاسف است که ترامپ در برابر دشمنان غرب و آمریکا همان قاطعیتی را نشان نمیدهد که در برخورد با متحدانش دارد و تاکید کرد: «نه من و نه ایتالیا، هرگز التماس نمیکنیم.»
واکنش مقامهای ایتالیا
ملونی تاکنون به پیام تازه ترامپ در تروث سوشال واکنشی نشان نداده است.
گوئیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، در گفتوگو با شبکه اسکای ایتالیا، در پاسخ به پرسشی درباره این پیام گفت واکنشی به آن ندارد و افزود مهمترین موضوع، حفظ روابط با آمریکا بهعنوان یکی از متحدان کلیدی ایتالیاست.
او گفت: «افراد میآیند و میروند، اما روابط میان کشورها باقی میماند.»
در مقابل، سیاستمداران مخالف دولت لحن تندتری داشتهاند.
کارلو کالندا، رهبر حزب آزیونه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «ترامپ یک قلدر نفرتانگیز و حقیر است» و حمایت خود را از ملونی اعلام کرد.
در پی تنشهای اخیر، آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا، سفر برنامهریزیشده خود به آمریکا را لغو کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اظهارات جدی و توهینآمیز رییسجمهوری ترامپ درباره جورجا ملونی، توهین به تمام ایتالیا است.»
تایانی قرار بود در همایش ایتالیا-آمریکا برای تجارت، سرمایهگذاری، علم و نوآوری در میامی شرکت کند و با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز دیدار داشته باشد.
اختلافهایی که عمیقتر شدهاند
تنش تازه در حالی رخ میدهد که روابط ترامپ و ملونی در ماههای اخیر با اختلافهای فزایندهای همراه بوده است.
ملونی زمانی از حامیان سرسخت ترامپ به شمار میرفت و تنها رهبر اروپایی بود که در مراسم تحلیف او در سال ۲۰۲۵ شرکت کرد.
با این حال، او امسال از حملات لفظی ترامپ به پاپ لئو چهاردهم به دلیل انتقاد این رهبر کاتولیک از جنگ ایران انتقاد کرد.
ترامپ نیز در پاسخ، ملونی را به نداشتن شجاعت متهم کرد.
جیووان باتیستا فاتسولاری، معاون دفتر نخستوزیری ایتالیا و از نزدیکترین متحدان ملونی، در واکنشی کمسابقه گفت مشخص نیست که آیا ترامپ «از روی عمد یا از سر ناتوانی» در حال تخریب روابط تاریخی آمریکا و اروپا است.
او افزود رفتارهای ترامپ موجب شده محبوبیت آمریکا در اروپا کاهش یابد و این روند بیش از آنکه به اروپا آسیب بزند، به منافع خود ایالات متحده لطمه میزند.
تنش میان دو طرف در حالی شدت گرفته است که ترامپ و ملونی قرار است در نشست سران ناتو در ترکیه، بار دیگر در کنار یکدیگر حضور یابند.
علیاکبر صالحی، رییس بنیاد ایرانشناسی و وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی، در یادداشتی در خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت علی خامنهای در دیداری خصوصی به او گفته بود: «ما مشکلی با داشتن رابطه علمی یا حتی اقتصادی با آمریکا نداریم و اگر میتوانید، آن را توسعه دهید. مشکل ما در ورود به حوزه مذاکره سیاسی است که الان وقت آن نیست.»
به گفته صالحی، خامنهای در آن دیدار تاکید کرده بود هر زمان که شرایط برای آغاز مذاکرات سیاسی مناسب باشد، آن را اعلام خواهد کرد.
شبکه آی۲۴نیوز گزارش داد نهادهای امنیتی اسرائیل بر این باورند که حزبالله در حال بازسازی توان نظامی، سازماندهی دوباره نیروهای خود و آمادهسازی برای احتمال ازسرگیری درگیریها است.
بر اساس این گزارش، ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل نشان میدهد حزبالله در حال انتقال نیرو به جنوب لبنان و تقویت حضور خود در این منطقه است.
در همین حال، ارتش اسرائیل اعلام کرد خود را برای همه سناریوهای احتمالی آماده میکند و چندین طرح عملیاتی برای ازسرگیری احتمالی درگیریها تدوین کرده است.
آی۲۴نیوز همچنین خبر داد مقامهای اسرائیلی احتمال شکست توافق اخیر با بیروت برای بازگرداندن کنترل جنوب این کشور به ارتش لبنان را منتفی نمیدانند و به همین دلیل، ارتش اسرائیل برای احتمال آغاز مجدد عملیات نظامی آماده میشود.