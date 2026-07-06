سنگپرانی به تصویر ترامپ در مراسم تشییع جنازه خامنهای
بر اساس ویدیوی رسیده، حامیان جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۵ تیر در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای در تهران، به تصویر دونالد ترامپ که روی یک پل نصب شده است، سنگ پرتاب کردند.
بر اساس ویدیوی رسیده، حامیان جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۵ تیر در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای در تهران، به تصویر دونالد ترامپ که روی یک پل نصب شده است، سنگ پرتاب کردند.
شبکه آی۲۴نیوز گزارش داد نهادهای امنیتی اسرائیل بر این باورند که حزبالله در حال بازسازی توان نظامی، سازماندهی دوباره نیروهای خود و آمادهسازی برای احتمال ازسرگیری درگیریها است.
بر اساس این گزارش، ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل نشان میدهد حزبالله در حال انتقال نیرو به جنوب لبنان و تقویت حضور خود در این منطقه است.
در همین حال، ارتش اسرائیل اعلام کرد خود را برای همه سناریوهای احتمالی آماده میکند و چندین طرح عملیاتی برای ازسرگیری احتمالی درگیریها تدوین کرده است.
آی۲۴نیوز همچنین خبر داد مقامهای اسرائیلی احتمال شکست توافق اخیر با بیروت برای بازگرداندن کنترل جنوب این کشور به ارتش لبنان را منتفی نمیدانند و به همین دلیل، ارتش اسرائیل برای احتمال آغاز مجدد عملیات نظامی آماده میشود.
همزمان با مراسم دفن علی خامنهای، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت هر رهبر جمهوری اسلامی که برای نابودی اسرائیل برنامهریزی کند، به سرنوشتی مشابه علی خامنهای دچار خواهد شد.
همچنین رسانههای اسرائیل به نقل از مقامهای امنیتی گزارش دادند مراسم دفن علی خامنهای با هدف مشروعیتبخشی به جانشینی پسرش، مجتبی خامنهای، برنامهریزی شده بود.
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
سایت هرانا گزارش داد کریگ فورمن و لیندزی فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین، همچنان در اعتصاب غذا بهسر میبرند و از رسیدگی پزشکی محروماند. لیندزی ۴۹ روز و کریگ ۵۸ روز است در اعتراض به شرایط نگهداری، قطع تماس با خانواده و محرومیت از حقوق اولیه اعتصاب کردهاند.
هرانا نوشت لیندزی برای رفتن به بهداری باید مسیری طولانی، شامل یک راهرو و حدود ۳۰ پله را طی کند و این زوج در مدت اعتصاب از معاینه پزشکی در محل و ویزیت پزشک یا پرستار محروم بودهاند.
لیندزی حدود ۱۰ روز است چکاپ نشده و با سرگیجه، لرزش بدن، ضعف شدید، افت قند خون، نوسان فشار خون و کاهش بیش از ۱۴ کیلوگرم وزن روبهروست. کریگ نیز حدود ۱۶ کیلوگرم وزن از دست داده است.
بر اساس این گزارش، این دو زندانی سیاسی از داروهای ضروری، عینک، کتاب و لوازم بهداشتی ارسالی سفارت بریتانیا محروم ماندهاند و با وجود تایید پزشک بهداری و مسئولان بند، حفاظت زندان با وجود وعده قبلی به سفیر بریتانیا از تحویل این اقلام خودداری کرده است.
این زوج که ۱۷ ماه است در ایران زندانیاند، از تماس با خانواده، فرزندان و حتی یکدیگر محروماند. فشارها بر آنان پس از مصاحبه با بیبیسی درباره اعدامها در ایران تشدید شده است؛ کریگ در دوران حبس شاهد انتقال زندانیان محکوم به اعدام برای اجرای حکم بوده و اکنون نیز با شماری از افراد در آستانه اعدام همبند است.
شرکت تحلیلی کلپر گزارش داد هند تدابیر اضطراری تامین گاز را که پس از اختلال در حملونقل گاز طبیعی مایع (الانجی) از تنگه هرمز به اجرا گذاشته بود، لغو کرده است.
بنا بر اعلام دولت هند، برقراری آتشبس، ادامه مذاکرات و ازسرگیری تردد دریایی، زمینه را برای اتخاذ این تصمیم فراهم آورده است.
کلپر در عین حال تاکید کرد تردد کشتیها از تنگه هرمز همچنان به سطح پیش از درگیریها بازنگشته است.
بر اساس این گزارش، در ماه گذشته میلادی ۳۶ نفتکش حامل الانجی از این آبراه حیاتی عبور کردند.
شبکه خبری العربیه گزارش داد برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، هفته جاری به بیروت سفر خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، کوپر قرار است گزارش سنتکام درباره مناطق مورد اختلاف میان اسرائیل و لبنان را به مقامهای لبنانی ارائه کند.
منابع لبنانی به العربیه گفتند زمانی برای خروج اسرائیل از این مناطق در جنوب لبنان تعیین نشده است.