هرانا نوشت لیندزی برای رفتن به بهداری باید مسیری طولانی، شامل یک راهرو و حدود ۳۰ پله را طی کند و این زوج در مدت اعتصاب از معاینه پزشکی در محل و ویزیت پزشک یا پرستار محروم بوده‌اند.

لیندزی حدود ۱۰ روز است چکاپ نشده و با سرگیجه، لرزش بدن، ضعف شدید، افت قند خون، نوسان فشار خون و کاهش بیش از ۱۴ کیلوگرم وزن روبه‌روست. کریگ نیز حدود ۱۶ کیلوگرم وزن از دست داده است.

بر اساس این گزارش، این دو زندانی سیاسی از داروهای ضروری، عینک، کتاب و لوازم بهداشتی ارسالی سفارت بریتانیا محروم مانده‌اند و با وجود تایید پزشک بهداری و مسئولان بند، حفاظت زندان با وجود وعده قبلی به سفیر بریتانیا از تحویل این اقلام خودداری کرده است.

این زوج که ۱۷ ماه است در ایران زندانی‌اند، از تماس با خانواده، فرزندان و حتی یکدیگر محروم‌اند. فشارها بر آنان پس از مصاحبه با بی‌بی‌سی درباره اعدام‌ها در ایران تشدید شده است؛ کریگ در دوران حبس شاهد انتقال زندانیان محکوم به اعدام برای اجرای حکم بوده و اکنون نیز با شماری از افراد در آستانه اعدام هم‌بند است.