فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی: دشمن آماده رویارویی با خونخواهان باشد
شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، درباره مراسم تشییع جنازه علی خامنهای گفت دشمن باید خود را برای رویارویی با «رزمندگان مسلمان» که خواهان خونخواهی کشتهشدگان خود هستند، آماده کند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی افزود دشمنان باید بدانند با «سیلی و ضربهای کوبنده» مواجه خواهند شد که «چهره آنها را در هم خواهد شکست».
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در دیدار با محمد فنیش، از اعضای حزبالله لبنان، گفت خطوط مشخص و اصولی در یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن وجود دارد که حمایت از متحدان جمهوری اسلامی در «جبهه مقاومت» و لبنان، از مهمترین آنهاست.
قالیباف گفت: «پیش از آنکه دیپلمات باشم، رزمنده هستم. در جمهوری اسلامی در کنار دیپلماسی، قدرت و آمادگی جنگی خود را نیز داریم. ما باید با حفظ روحیه رزمندگی و آمادگی برای مبارزه و شهادت، مذاکره کنیم.»
قالیباف گفت: «دشمن متوجه شده که برقراری صلح در منطقه، لبنان و خاورمیانه، جز از مسیر جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست. با صراحت و با روحیه رزمندگی با آنها مذاکره میکنیم و به کشورهای منطقه هم میگوییم که آمریکا و اسرائیل برای آنها نه امنیت میآورند و نه به آنها قدرت میدهند».
نواک جوکوویچ با پیروزی مقابل رومن سافیولین، تنیسور روس، راهی مرحله یکچهارم نهایی ویمبلدون شد و همزمان رکورد بیشترین تعداد پیروزی در بخش انفرادی مردان این گرنداسلم را از آن خود کرد.
قهرمان هفت دوره ویمبلدون که در دور سوم با رکورد ۱۰۵ پیروزی راجر فدرر برابر شده بود، این بار با نتیجه ۷-۶ (۸-۶)، ۶-۳، ۳-۶ و ۶-۳ برابر سافیولین به برتری رسید تا صدوششمین برد خود در ویمبلدون را ثبت کند. او اکنون تنها از مارتینا ناوراتیلووا، قهرمان ۹ دوره بخش زنان با ۱۲۰ پیروزی، کمتر برد در تاریخ این مسابقات دارد.
جوکوویچ در مسیر این پیروزی، مسابقه آسانی را پشت سر نگذاشت. او در ابتدای بازی با ناراحتی از ناحیه چشم روبهرو شد، در ادامه به دلیل استفاده از الفاظ ناشایست از داور اخطار گرفت و پس از از دست دادن سرویس در ست سوم، با عصبانیت توپ را به انتهای زمین کوبید؛ اقدامی که با واکنش منفی تماشاگران همراه شد، اما خوششانس بود که از جریمه سنگینتر گریخت.
ستاره ۳۹ ساله صربستانی پس از پایان مسابقه ضمن عذرخواهی از تماشاگران گفت: «همه میدانند که گاهی کنترل احساساتم را از دست میدهم. امروز هم چند بار این اتفاق افتاد و بابت آن از هواداران عذرخواهی میکنم. ذهن انسان مدام منحرف میشود و حفظ تمرکز روی لحظه حال بسیار دشوار است؛ هر کسی که بهتر این کار را انجام دهد، برنده خواهد بود.»
او درباره نمایش خود نیز افزود: «احساسم این است که فقط دوام آوردم تا زنده بمانم! امیدوارم از اینجا به بعد بخش لذتبخش مسابقات آغاز شود.»
سافیولین، نفر ۱۳۲ ردهبندی جهان، که در دور قبل آندری روبلف را حذف کرده بود، نمایش شجاعانهای ارائه داد و برای نخستین بار در چهار تقابل با جوکوویچ موفق شد یک ست از او بگیرد. با این حال، تجربه مرد شماره یک سابق جهان در ست چهارم تعیینکننده بود و او با شکستن سرویس حریف، صعودش را قطعی کرد.
جوکوویچ که در اندیشه کسب هشتمین عنوان قهرمانی ویمبلدون و بیستوپنجمین قهرمانی گرنداسلم دوران حرفهای خود است، برای هفدهمین بار به مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها رسید. او سهشنبه در صدوبیستمین مسابقه خود در ویمبلدون، برابر برنده دیدار فلیکس اوژه-آلیاسیم کانادایی و آلخاندرو داویدوویچ فوکینا از اسپانیا قرار خواهد گرفت.
همزمان با سومین روز مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، و در حالی که مجتبی خامنهای در مراسم نماز میت پدرش حضور علنی نداشت، با انتشار پیامی مکتوب غلامحسین محسنی اژهای را برای پنج سال دیگر به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد.
در این پیام کوتاه که حوالی ۷ عصر یکشنبه ۱۴ تیر در پایگاه اطلاعرسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد، مجتبی خامنهای با استناد به اصل ۱۵۷ قانون اساسی، اژهای را به ریاست قوه قضاییه منصوب و از «تلاشهای ارزشمند و صادقانه» او قدردانی کرده است.
او همچنین در این پیام از پدرش با عنوان «قائد شهید» یاد کرده و نوشته است مطالبات مطرحشده از سوی او، همراه با نکات پیام هفتم تیر ۱۴۰۵، «راهگشای تحول، شکوفایی و دستیابی به قوه قضاییه مطلوب» است.
محسنی اژهای یکی از چهرههای شناختهشده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با سابقه امنیتی است و به دلیل نقش داشتن در سرکوب مخالفان حکومت از سوی ایالات متحده تحریم شده است.
او پیش از انتصاب به ریاست قوه قضاییه در تیر ۱۴۰۰، به عنوان نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات، دادستان دادگاه ویژه روحانیت، دادستان کل کشور، سخنگوی قوه قضاییه و معاونت این دستگاه به جمهوری اسلامی خدمت کرده بود. محسنی اژیه در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد نیز وزیر اطلاعات بود.
آمریکا در سال ۲۰۱۰ او را به دلیل نقش داشتن در سرکوب اعتراضهای ۱۳۸۸ تحریم کرد. در بیانیه تحریم او آمده بود که نیروهای اطلاعاتی تحت هدایت محسنی اژهای در بازداشت بدون تفهیم اتهام، ضربوشتم، حبس انفرادی، محرومیت از دادرسی عادلانه و گرفتن اعترافات اجباری از چهرههای سیاسی نقش داشتند.
در جمهوری اسلامی، رییس قوه قضاییه با حکم رهبر برای دورهای پنجساله منصوب میشود. رویه معمول در سالهای گذشته تمدید حکم روسای این قوه برای دوره دوم بوده است.
هفته گذشته گزارشی درباره تمدید نشدن حکم غلامحسین محسنی اژهای برای دومین دوره ریاست بر قوه قضاییه منتشر شد. پس از آن، روزنامه هممیهن این خبر را تکذیب کرد، اما گزارش این روزنامه ساعاتی بعد از وبسایت و شبکههای اجتماعی آن حذف شد.
حکم تازه در شرایطی منتشر شد که مجتبی خامنهای، فرزند و جانشین علی خامنهای، در مراسم نماز میت پدرش حضور علنی نداشت و در تصاویر منتشرشده از این مراسم دیده نشد. همزمانی انتشار این حکم با مراسم تشییع و تعطیلی اعلامشده برای آن، از نظر سیاسی و خبری قابل توجه است.
تاکید دوباره بر تنبیه مخالفان
مجتبی خامنهای در پیام هفتم تیر خود، یکی از مهمترین مسائل حقوقی و قضایی در شرایط کنونی را پیگیری آنچه «حقوق تضییعشده» مردم ایران در اثر «جنایات مجرمان بینالمللی» و «تجاوزکاران جهانی» خواند، عنوان کرده بود.
او در آن پیام با اشاره به «جنگ تحمیلی دوم و سوم»، حمله به مراکز درمانی و خدماتی، «جنایات جنگی» در میناب و لامرد، و کشته شدن علی خامنهای نوشته بود این موارد باید در محاکم داخلی و بینالمللی با جدیت دنبال شود.
در پیام هفتم تیر آمده بود: «گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانهشان رساند.»
مجتبی خامنهای همچنین گفته بود آنچه او «اعترافات» و «افتخار وقیحانه» برخی مقامهای آمریکایی و اسرائیلی به این حملات خوانده، میتواند زمینه پیگیری حقوقی را فراهم کند.
او در ادامه خواستار تعمیم دستور علی خامنهای درباره رسیدگی به «جنایات صورتگرفته در جنگ تحمیلی دوم» به «جنگ تحمیلی سوم» شده و نوشته بود این روند باید تا «وصول به حکم» و «واگذاری اجرای آن به عناصر صالحه» ادامه یابد.