محمدمهدی ایمانی‌پور، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گفت: «مهم‌تر از رسانه‌های خارجی، بلاگرها و اینفلوئنسرهای خارجی هستند که مراسم تشییع و دفن رهبر را پوشش می‌دهند.»

او افزود که در حال حاضر حدود ۴۰۰ بلاگر از کشورهای مختلف در ایران حضور دارند.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: «بلاگرها و اینفلوئنسرهای خارجی توانسته‌اند هجمه رسانه‌ای غرب را که تلاش می‌کرد فضای دیگری از جامعه را نشان دهد، خنثی کنند.»

ایمانی‌پور در ادامه گفت: «در این مراسم، از ۳۰ کشور معتبر و مهم خارجی مهمانانی در سطوح مختلف حضور داشتند، تا جایی که حتی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، هم از این حجم حضور سران و مقام‌های کشورهای خارجی تعجب کرده بود.»