الحدث: حماس انحلال دولت خود در غزه را اعلام میکند
یک منبع آگاه به الحدث گفت حماس قرار است دوشنبه انحلال دولت خود در غزه را اعلام کند.
یک منبع آگاه به الحدث گفت حماس قرار است دوشنبه انحلال دولت خود در غزه را اعلام کند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال، از فیفا به دلیل بخشیده شدن کارت قرمز فولارین بالوگان تشکر کرد و نوشت: «از فیفا بابت انجام دادن کار درست و اصلاح یک بیعدالتی بزرگ تشکر میکنم.»
فیفا در تصمیمی غیرمنتظره، محرومیت یک جلسهای فولارین بالوگان را به حالت تعلیق درآورد تا مهاجم تیم ملی آمریکا بتواند در دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر بلژیک به میدان برود.
بالوگان در دیدار مقابل بوسنی و هرزگوین با کارت قرمز مستقیم اخراج شده بود و طبق قوانین، باید یک جلسه محروم میشد. با این حال، کمیته قضایی فیفا با استناد به ماده ۲۷ آییننامه انضباطی، اجرای این محرومیت را به حالت تعلیق درآورد.
این مهاجم ۲۵ ساله که در تمامی دیدارهای آمریکا در جام جهانی روی گلهای تیمش تاثیر مستقیم داشته، یکی از مهرههای کلیدی تیم مائوریسیو پوچتینو به شمار میرود. پس از اخراج او، پوچتینو و کریستین پولیشیچ تصمیم داور را بیش از حد سختگیرانه توصیف کرده بودند.
به گزارش سیانان، یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد انتظار میرود امنیت تنگه هرمز یکی از محورهای گفتوگوی رهبران ناتو در نشست این هفته در آنکارا باشد.
این مقام گفت: «مطمئنا موضوع تنگه هرمز و حفاظت از تردد دریایی در این آبراه مطرح خواهد شد».
او افزود چندین عضو ناتو آمادگی خود را برای مشارکت در تأمین امنیت دریایی اعلام کردهاند، اما بسیاری از آنها «شناورها یا تجهیزات لازم برای ایفای نقشی موثر در یک ماموریت دریایی را در اختیار ندارند».
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در دیدار با محمد فنیش، از اعضای حزبالله لبنان، گفت خطوط مشخص و اصولی در یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن وجود دارد که حمایت از متحدان جمهوری اسلامی در «جبهه مقاومت» و لبنان، از مهمترین آنهاست.
قالیباف گفت: «پیش از آنکه دیپلمات باشم، رزمنده هستم. در جمهوری اسلامی در کنار دیپلماسی، قدرت و آمادگی جنگی خود را نیز داریم. ما باید با حفظ روحیه رزمندگی و آمادگی برای مبارزه و شهادت، مذاکره کنیم.»
قالیباف گفت: «دشمن متوجه شده که برقراری صلح در منطقه، لبنان و خاورمیانه، جز از مسیر جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست. با صراحت و با روحیه رزمندگی با آنها مذاکره میکنیم و به کشورهای منطقه هم میگوییم که آمریکا و اسرائیل برای آنها نه امنیت میآورند و نه به آنها قدرت میدهند».
نواک جوکوویچ با پیروزی مقابل رومن سافیولین، تنیسور روس، راهی مرحله یکچهارم نهایی ویمبلدون شد و همزمان رکورد بیشترین تعداد پیروزی در بخش انفرادی مردان این گرنداسلم را از آن خود کرد.
قهرمان هفت دوره ویمبلدون که در دور سوم با رکورد ۱۰۵ پیروزی راجر فدرر برابر شده بود، این بار با نتیجه ۷-۶ (۸-۶)، ۶-۳، ۳-۶ و ۶-۳ برابر سافیولین به برتری رسید تا صدوششمین برد خود در ویمبلدون را ثبت کند. او اکنون تنها از مارتینا ناوراتیلووا، قهرمان ۹ دوره بخش زنان با ۱۲۰ پیروزی، کمتر برد در تاریخ این مسابقات دارد.
جوکوویچ در مسیر این پیروزی، مسابقه آسانی را پشت سر نگذاشت. او در ابتدای بازی با ناراحتی از ناحیه چشم روبهرو شد، در ادامه به دلیل استفاده از الفاظ ناشایست از داور اخطار گرفت و پس از از دست دادن سرویس در ست سوم، با عصبانیت توپ را به انتهای زمین کوبید؛ اقدامی که با واکنش منفی تماشاگران همراه شد، اما خوششانس بود که از جریمه سنگینتر گریخت.
ستاره ۳۹ ساله صربستانی پس از پایان مسابقه ضمن عذرخواهی از تماشاگران گفت: «همه میدانند که گاهی کنترل احساساتم را از دست میدهم. امروز هم چند بار این اتفاق افتاد و بابت آن از هواداران عذرخواهی میکنم. ذهن انسان مدام منحرف میشود و حفظ تمرکز روی لحظه حال بسیار دشوار است؛ هر کسی که بهتر این کار را انجام دهد، برنده خواهد بود.»
او درباره نمایش خود نیز افزود: «احساسم این است که فقط دوام آوردم تا زنده بمانم! امیدوارم از اینجا به بعد بخش لذتبخش مسابقات آغاز شود.»
سافیولین، نفر ۱۳۲ ردهبندی جهان، که در دور قبل آندری روبلف را حذف کرده بود، نمایش شجاعانهای ارائه داد و برای نخستین بار در چهار تقابل با جوکوویچ موفق شد یک ست از او بگیرد. با این حال، تجربه مرد شماره یک سابق جهان در ست چهارم تعیینکننده بود و او با شکستن سرویس حریف، صعودش را قطعی کرد.
جوکوویچ که در اندیشه کسب هشتمین عنوان قهرمانی ویمبلدون و بیستوپنجمین قهرمانی گرنداسلم دوران حرفهای خود است، برای هفدهمین بار به مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها رسید. او سهشنبه در صدوبیستمین مسابقه خود در ویمبلدون، برابر برنده دیدار فلیکس اوژه-آلیاسیم کانادایی و آلخاندرو داویدوویچ فوکینا از اسپانیا قرار خواهد گرفت.
نیروی دریایی ایالات متحده یکشنبه اعلام کرد که جستوجوی خود برای یافتن ملوانی را که از اول ژوئیه مفقود شده بود، متوقف کرده است.
ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که نیروی دریایی و نیروی هوایی این کشور در جستوجوی ملوانی که هفته گذشته پس از سقوط یک بالگرد در دریای عرب مفقود شده بود، مشارکت داشتند.
این ملوان به یک اسکادران مستقر در ناو هواپیمابر آمریکا اختصاص داشت.
به گفته ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، عملیات جستوجو و نجات بیش از ۱۰۲ ساعت ادامه داشت و منطقهای به وسعت ۱۴ هزار مایل مربع را در بر گرفت.
نام این ملوان دستکم تا ۲۴ ساعت پس از اطلاعرسانی به نزدیکترین بستگانش اعلام نخواهد شد.
در جریان فرود اضطراری این بالگرد، سه نفر دیگر زخمی شدند.
فرود بالگرد روی آب میتواند خطرناک باشد، حتی برای خلبانان باتجربه، زیرا بالگردهایی که بخش بالایی آنها سنگینتر است، هنگام فرو رفتن در آب مستعد واژگون شدن و قرار گرفتن به حالت وارونه هستند.