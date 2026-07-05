ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهرهای لیدز و بیرمنگام تجمع کردند
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا یکشنبه ۱۴ تیر علیه جمهوری اسلامی در شهرهای لیدز و بیرمنگام تجمع کردند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا یکشنبه ۱۴ تیر علیه جمهوری اسلامی در شهرهای لیدز و بیرمنگام تجمع کردند.
همزمان با غیبت مجتبی خامنهای مراسم نماز میت دیکتاتور پیشین ایران، روزنامه نیویورکتایمز به نقل از مقامات آمریکایی خبر داد که اسرائیل قصد داشت قالیباف و عراقچی را در راه اسلامآباد ترور کند، اما آمریکا پیش از آن، مقامهای تهران را باخبر کرد.
گزارشی از مجتبا پورمحسن
نخستوزیر و وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با معاون نخستوزیر و وزیر خارجه و امور مهاجران اردن گفتوگو کرد.
دو طرف در این تماس، روابط دوجانبه و راههای تقویت و گسترش همکاریها را بررسی کردند و همچنین درباره آخرین تحولات منطقه، بهویژه تلاشهای دیپلماتیک برای تقویت امنیت و ثبات منطقه پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گفتوگو کردند.
همچنین نخستوزیر قطر در تماس تلفنی با وزیر خارجه فرانسه درباره آخرین تحولات منطقه، وضعیت لبنان و یادداشت تفاهم میان واشینگتن و تهران گفتوگو کردند.
نتانیاهو گزارشها درباره مخالفت ترامپ با اقدام نظامی برای نابودی تونلهای حزبالله در لبنان را جعلی و نادرست خواند. او همچنین گفت حزبالله از توافق جمهوری اسلامی با آمریکا حمایت میکند، اما مخالف توافق اسرائیل و دولت لبنان است.
جزییات بیشتر در گفتوگو با اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال
رسانههای ایران گزارش دادند حسن خمینی همزمان با پخش آیه ۹۵ سوره نساء در مراسم علی خامنهای در مصلای خمینی، این مراسم را ترک کرد. این آیه «مومنان خانهنشین» را که بدون عذر از جهاد خودداری میکنند با کسانی که در راه خدا جهاد میکنند مقایسه میکند و مجاهدان را نظر پاداش و جایگاه برتر میداند.
به گزارش رسانههای ایران، برگزارکنندگان این مراسم برای هیاتهای مختلف داخلی و خارجی آیات متفاوتی از قرآن را با مضامین متفاوت پخش کردند.
خروج حسن خمینی همزمان با پخش این آیه در شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای به همراه داشت.
ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، گفت منطقه قلعه شقیف مملو از زیرساختهای حزبالله است که با حمایت مالی و هدایت جمهوری اسلامی برای تهدید شهرکهای شمال اسرائیل ایجاد شدهاند و اکنون نیروهای اسرائیلی بر این مواضع تسلط دارند.
او همچنین گفت ارتش لبنان باید به تعهدات خود بر اساس توافق میان دو طرف عمل و منطقه را از نیروهای حزبالله پاکسازی کند.
رییس ستاد کل ارتش اسرائیل گفت حزبالله بهشدت تضعیف شده و در همه رویاروییهای خود با نیروهای اسرائیل شکست خورده است.