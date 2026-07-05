سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به سخنان امانوئل مکرون درباره همکاری با عمان برای مین‌روبی تنگه هرمز گفت: «بررسی رفتار سیاسی اروپایی‌ها بیانگر پیروی آنها از رویکردها و سیاست‌های آمریکا بوده و آنها در بسیاری از موضوعات در امتداد سیاست‌های واشینگتن حرکت کرده‌اند.»

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: «اروپایی‌ها تلاش می‌کنند از موضوع مین‌روبی تنگه هرمز به‌عنوان "کارت بازی" در معادلات سیاسی و امنیتی استفاده کنند، اما ورودشان به این پرونده کمکی به حل مسائل نمی‌کند و فقط بر چالش‌ها و پیچیدگی‌ها می‌افزاید.»