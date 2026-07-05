عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: اروپا از مینروبی تنگه هرمز برای «کارت بازی» استفاده میکند
سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به سخنان امانوئل مکرون درباره همکاری با عمان برای مینروبی تنگه هرمز گفت: «بررسی رفتار سیاسی اروپاییها بیانگر پیروی آنها از رویکردها و سیاستهای آمریکا بوده و آنها در بسیاری از موضوعات در امتداد سیاستهای واشینگتن حرکت کردهاند.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: «اروپاییها تلاش میکنند از موضوع مینروبی تنگه هرمز بهعنوان "کارت بازی" در معادلات سیاسی و امنیتی استفاده کنند، اما ورودشان به این پرونده کمکی به حل مسائل نمیکند و فقط بر چالشها و پیچیدگیها میافزاید.»