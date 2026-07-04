رسانههای ایران: شعار مردم انتقام و خونخواهی خامنهای است
رسانههای ایران نوشتند حاضران در مراسم «وداع» با تابوت علی خامنهای شعارهایی درباره «خونخواهی» و «انتقام» از آمریکا و اسرائیل سردادند.
رسانههای ایران نوشتند حاضران در مراسم «وداع» با تابوت علی خامنهای شعارهایی درباره «خونخواهی» و «انتقام» از آمریکا و اسرائیل سردادند.
یحیی رحیمصفوی، مشاور عالی و نظامی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مراسم «وداع» با تابوت او در مصلی تهران گفت: «جمهوری اسلامی و اسرائیل درگیر یک جنگ موجودیتی هستند و مطمئن هستم اسرائیل از بین خواهد رفت.»
رحیمصفوی افزود «مردم مبعوثشده» در برابر دشمن شکستناپذیر هستند و ما فقط باید نسبت به مسائل داخلی کشور هوشیار و مراقب باشیم.
نخستوزیر بریتانیا و رییسجمهور فرانسه در بیانیهای مشترک خواستار بازگرداندن امنیت به تنگه هرمز برای تضمین تردد ایمن کشتیهای همه کشورها شدند.
همزمان، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، تاکید کرد جمهوری اسلامی اجازه هیچگونه دخالت کشورهای غربی در تنگه هرمز را نخواهد داد.
گزارش نیلوفر منصوری، خبرنگار ایراناینترنشنال
با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچیک از قدرتهای جهانی در این مراسم حضور ندارند و روسیه، چین، هند و ترکیه نیز تنها به اعزام مقامهای ردهپایین اکتفا کردهاند.
عرفان قانعیفرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، به ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی قصد داشت از مراسم دفن علی خامنهای مشروعیت بگیرد، اما این نمایش نشاندهنده فرسودگی و تهی بودن ایدئولوژی حاکمیتی بود که در تقلا برای بقا است.
رسانههای ایران، در مراسم «وداع» با تابوت علی خامنهای و اعضای خانواده او در مصلی تهران، تصویری از یک پرچم با مضمون دعوت به کشتن دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را منتشر کردند.
در کنار این پرچم قرمزرنگ که روی آن به انگلیسی نوشته شده «ترامپ را بکشید»، پرچمهای «قرمز انتقام» و حزبالله لبنان نیز دیده میشود.
حاضران در مصلی تهران، همچنین شعارهای درباره «خونخواهی» و «انتقام» از آمریکا و اسرائیل سردادند.
به گزارش رویترز، جنگ ایران بزرگترین شوک عرضه نفت در تاریخ از نظر کاهش روزانه تولید را ایجاد کرده است.
آژانس بینالمللی انرژی برآورد میکند که اوج کاهش عرضه به بیش از ۱۴ میلیون بشکه در روز، معادل ۱۳.۶ درصد تقاضای جهانی نفت، رسیده است؛ رقمی که از شوکهای نفتی سال ۱۹۷۳، انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ و جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ بزرگتر است.
این بحران علاوه بر نفت، عرضه گاز طبیعی مایع، سوختهای پالایششده و کودهای شیمیایی را نیز مختل کرده و حدود یکپنجم تولید جهانی عرضه گاز طبیعی مایع قطر و نزدیک به ۵.۶ درصد تجارت سالانه عرضه گاز طبیعی مایع جهان را تحت تاثیر قرار داده است.
رویترز در عین حال تاکید کرد که انقلاب سال ۵۷ در ایران همچنان از نظر مجموع کاهش عرضه نفت بزرگترین بحران نفتی تاریخ باقی مانده است.
برآوردها نشان میدهد کاهش تولید نفت ایران بین سالهای ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱ حدود ۴.۳ میلیارد بشکه بوده، در حالی که کاهش عرضه ناشی از جنگ کنونی تاکنون حدود ۱.۵ میلیارد بشکه برآورد میشود.
این رقم با وجود آنکه از مجموع کاهش عرضه در تحریم نفتی کشورهای عرب (حدود ۵۳۰ تا ۶۵۰ میلیون بشکه) و جنگ خلیج فارس (حدود ۵۱۶ میلیون بشکه) بیشتر است، هنوز به سطح بحران ناشی از انقلاب ایران نرسیده و انتظار میرود اختلال در بازار انرژی برای ماهها و در بخش گاز حتی برای سالها ادامه یابد.
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