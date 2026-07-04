با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ‌یک از قدرت‌های جهانی در این مراسم حضور ندارند و روسیه، چین، هند و ترکیه نیز تنها به اعزام مقام‌های رده‌پایین اکتفا کرده‌اند.

عرفان قانعی‌فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، به ایران‌اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی قصد داشت از مراسم دفن علی خامنه‌ای مشروعیت بگیرد، اما این نمایش نشان‌دهنده فرسودگی و تهی بودن ایدئولوژی حاکمیتی بود که در تقلا برای بقا است.