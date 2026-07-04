وعده انتقام الهی برای کشته شدن خامنهای
علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با اشاره به مراسم دفن علی خامنهای گفت «انتقام الهی» از آمریکا و اسرائیل «چندان دور نیست».
علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با اشاره به مراسم دفن علی خامنهای گفت «انتقام الهی» از آمریکا و اسرائیل «چندان دور نیست».
لیونل مسی، فوقستاره آرژانتینی دنیای فوتبال، در جریان پیروزی سه بر دو آلبیسلسته برابر کیپورد، یک گل دیگر به ثمر رساند تا با ثبت هفت گل، همچنان در صدر جدول ردهبندی برترین گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ قرار داشته و شانس اول کسب جایزه کفش طلا لقب بگیرد.
کاپیتان قهرمان جهان که در جام جهانی گذشته با وجود به ثمر رساندن هفت گل، موفق به کسب این جایزه نشده بود، در این تورنمنت در چهار مسابقه توانسته آماری را که در جام گذشته در طول هفت مسابقه ثبت کرده بود، تکرار کرده و این بار شانس نخست کسب جایزه برترین گلزن جام جهانی شود.
لئو همچنین با گلزنی در این مسابقه، به نخستین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در هشت مسابقه پیاپی در جام جهانی گلزنی میکند و با ثبت ۲۰ گل، برترین گلزن تاریخ جامهای جهانی مردان و زنان لقب گرفت.
مسی همچنین با گلزنی در این بازی تعداد تیمهایی که در جام جهانی برابر آنها موفق به گلزنی شده را به عدد ۱۴ رساند.
کیلیان امباپه در حالی با شش گل در تعقیب لیونل مسی است که با توجه به ثبت دو پاس گل، در صورت برابری با آمار گلهای لیونل مسی، دست بالاتر را برای کسب جایزه کفش طلا در اختیار خواهد داشت.
همچنین ارلینگ هالند و هری کین هر کدام با پنج گل در ردههای سوم و چهارم برترین گلزنان جام قرار گرفتهاند.
دیمیتری مدودوف، معاون رییس شورای امنیت روسیه، در راه بازگشت از تهران، به تاس، خبرگزاری روسیه گفت: «تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی سلاحی است که دستکمی از سلاح اتمی ندارد.»
او همچنین افزود تهران یک «بمب هیدروژنی» دیگر هم در اختیار دارد و آن تنگه بابالمندب است.
مدودوف گفت: «دستیابی واشینگتن و تهران به توافق نهایی، روندی بسیار دشوار خواهد بود.»
معاون رییس شورای امنیت روسیه در ادامه افزود روابط مسکو و تهران در چارچوب توافقنامه مشارکت راهبردی در حوزههای مختلف، از جمله همکاریهای نظامی و فنی، در حال گسترش است و روسیه پیشتر راهکارهایی برای حلوفصل مسالمتآمیز موضوع مواد هستهای ایران پیشنهاد داده بود.
مدودوف همچنین گفت: «همه مقامات آمریکا خواهان لغو تحریمهای جمهوری اسلامی نیستند.»
شهر کلگری کانادا این روزها میزبان فستیوال استمپید، یکی از بزرگترین و شناختهشدهترین جشنوارههای وسترن این کشور است؛ رویدادی که هر سال بیش از یک میلیون بازدیدکننده را به این شهر میکشاند.
امسال اما برای بخشی از جامعه ایرانیان ساکن کلگری، این جشنواره به فرصتی برای رساندن پیام دادخواهی و آزادیخواهی مردم ایران به افکار عمومی جهان تبدیل شده است.
گزارش سپیدار ولیان، خبرنگار ایراناینترنشنال:
به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، مقامهای این کشور برآورد میکنند شورای صلح ظرف دو تا سه ماه آینده حماس را ناقض توافق اعلام کند. این اقدام میتواند زمینه ازسرگیری عملیات نظامی اسرائیل در مناطق تحت کنترل حماس را فراهم کند.
یک مقام سیاسی به کانال ۱۲ اسرائیل گفت: «نیکلای ملادنوف، فرستاده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه، حدود دو ماه پیش نیز قصد داشت حماس را ناقض توافق اعلام کند، اما به درخواست میانجیها این تصمیم به تعویق افتاد تا فرصت بیشتری برای اجرای توافق داده شود.»
بر اساس این گزارش، اگر در رفتار حماس تا ماه سپتامبر تغییری ایجاد نشود، شورای صلح ممکن است حماس را ناقض توافق اعلام کند و در نتیجه، دامنه عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه گسترش یابد.
همزمان با آغاز هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران، ایرانیان مقیم استرالیا، شنبه ۱۳ تیر با برگزاری تجمعی مقابل سفارت آمریکا در کانبرا، مخالفت خود را با هرگونه توافق و مشروعیتبخشی به جمهوری اسلامی اعلام خواهند کرد.
برگزارکنندگان این تجمع تاکید کردهاند هرگونه توافقی که مطالبات خانوادههای دادخواه، زندانیان سیاسی و قربانیان سرکوب را نادیده بگیرد، با ارزشهای آزادیخواهانه و دموکراتیک در تضاد است.
گزارش علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال: