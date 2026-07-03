محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، با انتقاد از شیوه مدیریت اطلاع‌رسانی در بیت علی خامنه‌ای، از وجود آنچه «مدیریت آهنین» در این دفتر خواند، خبر داد و گفت بر انتشار روایت‌ها و حتی تصاویر افراد حاضر در دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی نظارت سخت‌گیرانه‌ای اعمال می‌شد.

ابطحی در گفت‌وگو با جماران گفت: «یک مدیریت آهنین در دفتر رهبری بود که کسی مبادا چیزی از آنجا پخش کند یا نکند.»

او در توضیح این موضوع، خاطره‌ای از یکی از دیدارهای ماه رمضان با خامنه‌ای را روایت کرد و گفت پس از انتشار روایتی شخصی از آن دیدار در شبکه‌های اجتماعی، از دفتر رهبری با او تماس گرفته شد و به دلیل انتشار این مطلب بدون هماهنگی مورد اعتراض قرار گرفت.

به گفته ابطحی، مسئولان روابط عمومی دفتر رهبری به او گفته بودند: «اگر این‌طور پیش برود، دیگر شما را دعوت نمی‌کنیم یا عکس‌های شما را در تصاویر منتشرشده قرار نمی‌دهیم.»

ابطحی افزود این ماجرا برای او نشان داد که انتخاب افرادی که تصاویرشان از دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، تصادفی نیست و به‌صورت هدفمند انجام می‌شود. او ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید، پس از عبور از شرایط امنیتی، چنین شیوه‌ای در مدیریت اطلاع‌رسانی ادامه پیدا نکند.