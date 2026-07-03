مراسم رسمی «وداع» با جنازه علی خامنهای و اعضای کشته شده خانواده او با حضور شخصیتهای خارجی در مصلای «امام خمینی» تهران آغاز شد.
در این مراسم نمایندگان کشورهای خارجی، از جمله ترکمنستان، عراق، چین و روسیه و اقلیتهای مذهبی و روحانیون حضور دارند.
محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاحطلب، با انتقاد از شیوه مدیریت اطلاعرسانی در بیت علی خامنهای، از وجود آنچه «مدیریت آهنین» در این دفتر خواند، خبر داد و گفت بر انتشار روایتها و حتی تصاویر افراد حاضر در دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی نظارت سختگیرانهای اعمال میشد.
ابطحی در گفتوگو با جماران گفت: «یک مدیریت آهنین در دفتر رهبری بود که کسی مبادا چیزی از آنجا پخش کند یا نکند.»
او در توضیح این موضوع، خاطرهای از یکی از دیدارهای ماه رمضان با خامنهای را روایت کرد و گفت پس از انتشار روایتی شخصی از آن دیدار در شبکههای اجتماعی، از دفتر رهبری با او تماس گرفته شد و به دلیل انتشار این مطلب بدون هماهنگی مورد اعتراض قرار گرفت.
به گفته ابطحی، مسئولان روابط عمومی دفتر رهبری به او گفته بودند: «اگر اینطور پیش برود، دیگر شما را دعوت نمیکنیم یا عکسهای شما را در تصاویر منتشرشده قرار نمیدهیم.»
ابطحی افزود این ماجرا برای او نشان داد که انتخاب افرادی که تصاویرشان از دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، تصادفی نیست و بهصورت هدفمند انجام میشود. او ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید، پس از عبور از شرایط امنیتی، چنین شیوهای در مدیریت اطلاعرسانی ادامه پیدا نکند.
دونالد ترامپ در گفتوگو با شبکه سیانبیسی بار دیگر گفت جمهوری اسلامی بر اساس توافق پایان جنگ، محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری خواهد کرد.
به گفته او، در چارچوب یادداشت تفاهمی که ماه گذشته برای پایان درگیریها امضا شد، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو و بخشی از تحریمهای نفتی را کاهش داده است، اما درآمد حاصل از این اقدام باید برای خرید مواد غذایی هزینه شود، نه بازسازی توان نظامی ایران.
او همچنین از تصمیم خود برای جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت محاصره دریایی ایران در جریان جنگ «دیواری از فولاد» بوده است.
مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت درباره خاورمیانه گفت: «زمانی که مردم ایران جرات کردند خواستار ایرانی جدید شوند، رژیم آنها را به خاک و خون کشید.»
ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، همزمان با هزارمین روز از حملات ۷ اکتبر، اعلام کرد که [حکومت] ایران همچنان مهمترین محور تمرکز و آمادگیهای ارتش اسرائیل است.
قرارگاه خاتمالانبیا با انتشار بیانیهای اعلام کرد هرگونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با «واکنش سریع و قاطع» نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبهرو خواهد شد.
الحدث به نقل از یک منبع خبر داد که دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی ۲۷ تیر برگزار خواهد شد.
جزییات بیشتر را درباره آنچه ۱۱ تیر در ارتباط با ایران گذشت، اینجا بخوانید.
محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاحطلب، با انتقاد از شیوه مدیریت اطلاعرسانی در بیت علی خامنهای، از وجود آنچه «مدیریت آهنین» در این دفتر خواند، خبر داد و گفت بر انتشار روایتها و حتی تصاویر افراد حاضر در دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی نظارت سختگیرانهای اعمال میشد.
ابطحی در گفتوگو با جماران گفت: «یک مدیریت آهنین در دفتر رهبری بود که کسی مبادا چیزی از آنجا پخش کند یا نکند.»
او در توضیح این موضوع، خاطرهای از یکی از دیدارهای ماه رمضان با خامنهای را روایت کرد و گفت پس از انتشار روایتی شخصی از آن دیدار در شبکههای اجتماعی، از دفتر رهبری با او تماس گرفته شد و به دلیل انتشار این مطلب بدون هماهنگی مورد اعتراض قرار گرفت.
به گفته ابطحی، مسئولان روابط عمومی دفتر رهبری به او گفته بودند: «اگر اینطور پیش برود، دیگر شما را دعوت نمیکنیم یا عکسهای شما را در تصاویر منتشرشده قرار نمیدهیم.»
ابطحی افزود این ماجرا برای او نشان داد که انتخاب افرادی که تصاویرشان از دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، تصادفی نیست و بهصورت هدفمند انجام میشود. او ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید، پس از عبور از شرایط امنیتی، چنین شیوهای در مدیریت اطلاعرسانی ادامه پیدا نکند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروت سوشال با انتشار تصویری از مقایسه هزینههای دفاعی اعضای ناتو نوشت: «ادامه این مسیر یکطرفه برای آمریکا مضحک است، وقتی این رابطه متقابل نیست. آنها کنار ما نبودند.»
تصویری که ترامپ منتشر کرد، نشان میدهد هزینه دفاعی آمریکا حدود ۹۹۹ میلیارد دلار برآورد شده، در حالی که بودجه دفاعی بریتانیا ۹۰.۵ میلیارد دلار، فرانسه ۶۶.۵ میلیارد دلار، ایتالیا ۴۸.۸ میلیارد دلار و لهستان ۴۴.۳ میلیارد دلار عنوان شده است. ترامپ با همرسان کردن این تصویر، بار دیگر این پیام را مطرح کرد که آمریکا سهمی بهمراتب بزرگتر از دیگر اعضای ناتو در تامین هزینههای دفاعی این ائتلاف بر عهده دارد.
ترامپ در سالهای اخیر بارها از اعضای ناتو به دلیل آنچه «سهم ناکافی در تامین هزینههای دفاعی» خوانده، انتقاد کرده و خواستار افزایش هزینههای نظامی کشورهای عضو شده است.
قیمت نفت روز جمعه ۱۲ تیر در آستانه تعطیلات روز استقلال آمریکا، با تداوم »خوشبینی محتاطانه» نسبت به روند صلح میان آمریکا و حکومت ایران، اندکی افزایش یافت. بهای نفت برنت با ۰.۲۴ درصد رشد به ۷۲ دلار و ۱۰ سنت و نفت خام وستتگزاس اینترمدیت با ۰.۲ درصد افزایش به ۶۸ دلار و ۸۳ سنت در هر بشکه رسید.
به گزارش رویترز، هر دو شاخص نفتی در معاملات روز گذشته به پایینترین سطح خود از پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران در اواخر فوریه رسیدند و در مجموع، کمترین نوسان هفتگی خود در چند ماه اخیر را ثبت کردند. تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «کیسیام ترید» (KCM Trade)، گفت بازار با «خوشبینی محتاطانه» به تلاشها برای صلح مینگرد، اما تا زمانی که شواهد عملی از ثبات در حملونقل دریایی مشاهده نشود، همچنان جانب احتیاط را حفظ خواهد کرد.
در همین حال، با بازگشایی تنگه هرمز، برخی کشورهای منطقه در حال افزایش تولید و صادرات نفت هستند. یک منبع آگاه به رویترز گفت تولید نفت کویت در ماه ژوئن از ۵۸۰ هزار بشکه در روز در ماه مه به یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. همچنین، دستکم پنج نفتکش غولپیکر حامل در مجموع ۱۰ میلیون بشکه نفت عربستان از تنگه هرمز عبور کردهاند و شرکت آرامکوی عربستان نیز برای تسریع فروش نفت در بازار آسیا، شیوه قیمتگذاری نقدی را در پیش گرفته است.