امیرسعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: «در بحبوحه مذاکرات، ایالات متحده همراه با اسرائیل دو بار به دیپلماسی خیانت کردند و در نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی، دو جنگ تجاوزکارانه را علیه ایران به راه انداختند».

ایروانی افزود: «برخی اعضای غربی شورای امنیت سازمان ملل و نماینده بحرین، تجاوزهای غیرقانونی صورت‌گرفته علیه ایران را نادیده گرفتند، در قبال این نقض‌های جدی سکوت کردند و کوشیدند گناه را به گردن قربانی بیندازند».

او ادامه داد: «در طول حملات، ایالات متحده به‌طور عامدانه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله بیمارستان‌ها، تاسیسات ورزشی، مدارس و اماکن فرهنگی را هدف قرار داد».

ایروانی گفت: «حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا، دفاع مشروع بود.»