مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اساس اخباری که «با واسطههایی امین و ثقه» از مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دریافت کرده، مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، از انتشار اسناد «بکلی سری» اعلام نارضایتی کرده است.
زارعی همچنین نوشت رهبر جمهوری اسلامی به «مفسرین حزبی و قبیلهای خودسر» تذکر داده و تاکید کرده است که او «اذن صادر کرد و تسلیم هیچ تحمیلی نبود». او در ادامه از «اخبار اطمینانبخش» درباره تحولات بنیادین کشور، ابراز رضایت کرد و نوشت که در این تحولات «نه از امام جلو زده و نه عقب مانده است».
هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلستان، با دبل برابر کنگو، انگلیس را از حذفی غیرمنتظره در جام جهانی نجات داد و تعداد گلهای خود در فصل جاری را به ۷۲ رساند؛ آماری که او را به دومین گلزن برتر یک فصل از سال ۲۰۰۰ تاکنون تبدیل کرده است.
کاپیتان سهشیرها پس از یک فصل درخشان در بایرن مونیخ، همچنان به روند گلزنی خود ادامه میدهد تا جایی که حتی کریستیانو رونالدو نیز هرگز در یک فصل به تعداد گلهای فعلی او نرسیده است.
بهترین فصل گلزنی رونالدو به فصل ۲۰۱۲-۲۰۱۱ بازمیگردد؛ زمانی که فوقستاره پرتغالی با پیراهن رئال مادرید و تیم ملی پرتغال، در مجموع ۶۹ گل به ثمر رساند. رونالدو در آن فصل ۴۶ گل در لالیگا، ۱۰ گل در لیگ قهرمانان اروپا، چهار گل در سایر رقابتهای داخلی اسپانیا و سه گل برای تیم ملی پرتغال به ثمر رساند و نقش مهمی در قهرمانی رئال مادرید با ۱۰۰ امتیاز در لالیگا داشت.
کین اما از این رکورد عبور کرده است. او در این فصل برای بایرن مونیخ ۳۶ گل در ۳۱ بازی بوندسلیگا، ۱۴ گل در ۱۳ بازی لیگ قهرمانان اروپا، ۱۰ گل در ۶ دیدار جام حذفی آلمان و یک گل در سوپرجام آلمان به ثمر رسانده تا آمار گلهای باشگاهیاش به ۶۱ برسد.
او همچنین پیش از آغاز جام جهانی در یک دیدار دوستانه برای انگلیس گلزنی کرد و در جریان مسابقات نیز مقابل کرواسی (دو گل)، پاناما (یک گل) و کنگو (دو گل) موفق به گلزنی شد و تنها برابر غنا موفق به باز کردن دروازه حریف نشد.
با وجود این آمار خیرهکننده، کین هنوز با بهترین فصل گلزنی لیونل مسی فاصله دارد. مسی در فصل ۲۰۱۲-۲۰۱۱، ۸۲ گل برای بارسلونا و آرژانتین به ثمر رساند؛ از جمله ۵۰ گل در ۳۷ بازی لالیگا، ۱۴ گل در ۱۱ بازی لیگ قهرمانان اروپا، ۹ گل در سایر رقابتها و ۱۰ گل برای تیم ملی آرژانتین.
کین از نظر تئوری همچنان شانس عبور از رکورد مسی را دارد، اما برای این کار باید در چهار بازی احتمالی باقیمانده انگلیس در جام جهانی، ۱۱ گل دیگر به ثمر برساند.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به موضع محمدباقر قالیباف درباره عدم بازرسی از سایتهای هستهای آسیبدیده در جنگ، مواضع رییس مجلس جمهوری اسلامی را «متناقض» توصیف کرد.
به گفته او، قالیباف از یک سو مذاکره با آمریکا را برای حل مشکلات اقتصادی ضروری میداند، اما از سوی دیگر هرگونه بازرسی از تاسیسات هستهای آسیبدیده را رد میکند؛ موضوعی که به اعتقاد کاظمیان، پرسشهای جدی درباره امکان دستیابی به یک توافق هستهای ایجاد میکند.
عابده بهمنپور، پژوهشگر حوزه آموزش، با انتقاد از «فرزندپروری نمایشی» در شبکههای اجتماعی هشدار داد انتشار گسترده تصاویر و ویدیوهای کودکان از سوی خانوادهها، حریم خصوصی آنها را قربانی میکند و میتواند پیامدهای جدی برای آینده کودکان در پی داشته باشد.
یادداشت تحلیلی بهمنپور با عنوان «کودکان ویترینی؛ وقتی حریم خصوصی بچهها قربانی لایک و فالوئر میشود» پنجشنبه ۱۱ تیر در وبسایت خبرآنلاین منتشر شد.
در این یادداشت آمده است: «امروز خصوصیترین لحظات زندگی یک کودک، از حمام کردن و غذا خوردن تا اولین قدمها و حتی لحظات لجبازی و گریه، بیرحمانه در مقابل چشمان هزاران یا میلیونها غریبه به اشتراک گذاشته میشود.»
او افزود بسیاری از والدین، آگاهانه یا ناآگاهانه، فرزندان خود را به «ویترینی» برای نمایش در شبکههای اجتماعی تبدیل کردهاند. روندی که با وجود ظاهر سرگرمکننده و تصاویر پرزرق و برق، در عمل به معنای نقض خصوصیترین جنبههای زندگی کودک است.
به گفته این پژوهشگر، در چنین الگویی از فرزندپروری، کودک دیگر بهعنوان فردی مستقل و دارای حقوق شخصی دیده نمیشود، بلکه «یک اکسسوار یا ابزار تزیینی برای صفحه والدینش» به شمار میرود.
در حالی که استفاده ابزاری از کودکان در شبکههای اجتماعی در ایران همچنان بدون چارچوب قانونی و نظارتی مشخص ادامه دارد، حفاظت از کودکان در فضای مجازی به یکی از موضوعات اصلی سیاستگذاری در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است.
برخی دولتها برای کاهش آسیبهای ناشی از شبکههای اجتماعی، محدودیتها و ممنوعیتهایی برای کودکان و نوجوانان وضع کردهاند.
در تازهترین نمونه، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، ۲۵ خرداد از برنامه دولت این کشور برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی خبر داد.
استارمر با تشریح این سیاستها گفت: «تدابیر حفاظتی گستردهتری را به اجرا میگذاریم تا کودکی را به کودکان بازگردانیم.»
گسترش پدیده «کودکان کار مجازی»
بهمنپور در ادامه یادداشت خود، نسبت به گسترش پدیده «کودکان کار مجازی» هشدار داد و این کودکان را «کارگران بیمزد معدن اینستاگرام» توصیف کرد.
او نوشت بسیاری از صفحات موسوم به «مامیبلاگر» و «فمیلیبلاگر» با انتشار ویدیوهای کودکان خود، درآمدهای میلیاردی از تبلیغات کسب میکنند و کودک، بدون آگاهی یا رضایت، به ابزاری برای تولید ثروت والدین تبدیل میشود.
این پژوهشگر حوزه آموزش با انتقاد از نبود حمایتهای قانونی افزود در حال حاضر چارچوب موثری برای حفاظت از حقوق کودکان در فضای مجازی وجود ندارد.
این یادداشت در شرایطی منتشر شده که در هفتههای اخیر، بحث نقض حقوق کودکان در ایران بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
کارشناسان و کنشگران با اشاره به استفاده جمهوری اسلامی از کودکسربازها و همچنین حضور سازمانیافته کودکان در تجمعها و برنامههای حکومتی، این اقدامات را مصداق بهرهبرداری ابزاری از کودکان دانسته و از نقض حقوق آنها انتقاد کردهاند.
آسیبهای پنهان دوربین بر عزت نفس کودکان
بهمنپور در ادامه هشدار داد انتشار مداوم تصاویر و ویدیوهای کودکان پیش از آنکه توانایی تصمیمگیری درباره هویت اجتماعی خود را داشته باشند، «ردپای دیجیتال عظیمی» از آنها بر جای میگذارد.
او نوشت ثبت تصاویر لحظات خصوصی، اشتباهها یا موقعیتهای خجالتآور کودکان در عمل «حق رضایت» و «حق فراموش شدن» را از آنها سلب میکند و میتواند در آینده زمینه را برای تمسخر یا قلدری همسالان فراهم آورد.
به گفته این پژوهشگر، کودکانی که تنها هنگام ضبط ویدیو یا تولید محتوا مورد توجه و تشویق خانوادهها قرار میگیرند، ممکن است بهتدریج این تصور را پیدا کنند که ارزش آنها به دیده شدن مقابل دوربین وابسته است؛ باوری که میتواند آثار منفی و ماندگاری بر عزت نفس آنها در بزرگسالی بر جای بگذارد.
بهمنپور در پایان تاکید کرد: «دنیای کودکی حق مسلم فرزندان ماست ... کودکان ما پروژههای روابط عمومی ما برای فخرفروشی به دیگران نیستند؛ آنها انسانهایی هستند که حق دارند کودکی خود را در امنترین و خصوصیترین حالت ممکن تجربه کنند.»
حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رییس مجلس، در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر گفت تنگه هرمز نماد اقتدار جمهوری اسلامی است و آمریکا باید به قدرت سپاه پاسداران در این آبراه راهبردی احترام بگذارد.
حاجیبابایی همچنین گفت «جنگ روایتها» و انتشار اخبار نادرست در فضای مجازی از مهمترین تهدیدهای کنونی است و دشمن با انتشار اخبار کذب در پی تضعیف روحیه مردم است.
نایب رییس مجلس افزود همدلی میان دولت، مجلس جمهوری اسلامی و قوه قضاییه ضروری است و نقد سازنده باید تقویت شود، اما اختلافهای داخلی نباید به تضعیف کشور بینجامد و همه مسئولان باید با وحدت و همدلی برای تحقق مطالبات مردم تلاش کنند.
ورزشگاه بیاماو فیلد در شهر تورنتو آماده است تا در یک شب تاریخی، میزبان یکی از مهیجترین تقابلهای مرحلهی یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ باشد.
پرتغال و کرواسی در حالی ساعت ۲:۳۰ بامداد جمعه به مصاف یکدیگر میروند که این دیدار فراتر از یک جدال تاکتیکی برای صعود، تقابل احتمالی دو فوقستارهی تکرارنشدنی دنیای فوتبال در آخرین جام جهانیشان است؛ کریستیانو رونالدوی ۴۱ ساله با ۲۳۱ بازی ملی در برابر لوکا مودریچ ۴۰ ساله با ۲۰۱ حضور در ترکیب کرواتها.
پرتغال تحت هدایت روبرتو مارتینز با ایستادن در ردهی دوم گروه K پشت سر کلمبیا به این مرحله قدم گذاشت. نمایش خیرهکننده و پیروزی ۵ بر ۰ آنها مقابل ازبکستان که با دبل تاریخی رونالدو همراه بود، نشان داد که خط حمله این تیم چقدر زهردار است؛ بهویژه با اتکا به ستارگان مقتدر پاریسنژرمن همچون نونو مندز، ویتینیا، ژائو نوس و گونسالو راموس.
با این حال، تساویهای ناامیدکننده مقابل کنگو و کلمبیا، هواداران این تیم را نگران کرده است؛ چرا که نشان میدهد یاران رونالدو زمانی که فضاهای خالی برای ضدحمله ندارند، در شکستن دفاعهای اتوبوسی و متراکم به بنبست میخورند. در این میان، درخشش دیوگو کاستا در دروازه با ثبت ۶ مهار نجاتبخش در مرحله گروهی، تا حدودی خیال مارتینز را راحت میکند.
در سمت دیگر، کرواسی با هدایت زلاتکو دالیچ بهعنوان تیم دوم گروه L صعود کرد. این تیم اگرچه جام را با باخت سنگین ۴ بر ۲ مقابل انگلیس ناامیدکننده آغاز کرد و ضعفهای جدی در خط دفاعی داشت، اما در ادامه با دو پیروزی اقتصادی و با تکیه بر تجربهی ناب خود مقابل پاناما و غنا به جدول برگشت. آمار هشت گل خورده در پنج بازی اخیر نشان میدهد که خط دفاعی کرواتها با حضور پونگراچیچ و شوتالو، صلابت گذشته را ندارد.
با این حال، در خط حمله، حضور مغز متفکری چون مودریچ در کنار کواچیچ و پدیدهی جوانی مثل مارتین باتورینا که در بازی افتتاحیه گلزنی کرد، کرواسی را به تیمی خطرناک تبدیل میکند که میداند چگونه در بازیهای حذفی به حریف ضربه بزند.
تاریخچه دیدارهای دو تیم کاملاً به سود پرتغالیها سنگینی میکند؛ چرا که آنها در ۱۰ تقابل گذشته به ۷ پیروزی دست یافته و تنها یک بار در یک بازی دوستانه شکست خوردند. با اینکه دو تیم هرگز در جام جهانی به مصاف هم نرفتهاند، اما یادآوری یورو ۲۰۱۶ و پیروزی سخت ۱ بر ۰ پرتغال در وقتهای اضافه مرحلهی حذفی، نزدیکترین تصویر را از این نبرد نفسگیر بازسازی میکند.
آمار جذاب دیگری که هیجان این مسابقه را دوچندان میکند این است که در هر ۵ دیدار اخیر این دو کشور، هر دو تیم موفق به باز کردن دروازهی یکدیگر شدهاند و این یعنی تماشاگران در تورنتو باید خود را برای یک دیدار پرگل و پرهیجان آماده کنند.