پس از آن‌که مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور جمهوری اسلامی، از واگذاری نفت به سپاه پاسداران دفاع کرد و گفت در صورت تکرار شرایط مشابه، بار دیگر این کار را انجام خواهد داد، شماری از شهروندان به این اظهارات واکنش نشان دادند.

مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیام‌های خود تاکید کردند نفت، سرمایه ملی و متعلق به مردم ایران است و دولت حق واگذاری آن به نهادهای نظامی را ندارد.

جزییات بیشتر با بهاران آزادی، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال