سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی: دست به ماشه و گوشبهفرمان رهبر برای شروع جنگ هستیم
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت: «دست به ماشه و گوشبهفرمان رهبر هستیم و هر لحظه که او اراده کند وارد جنگ با دشمنان خواهیم شد.»
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت: «دست به ماشه و گوشبهفرمان رهبر هستیم و هر لحظه که او اراده کند وارد جنگ با دشمنان خواهیم شد.»
حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رییس مجلس، در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر گفت تنگه هرمز نماد اقتدار جمهوری اسلامی است و آمریکا باید به قدرت سپاه پاسداران در این آبراه راهبردی احترام بگذارد.
حاجیبابایی همچنین گفت «جنگ روایتها» و انتشار اخبار نادرست در فضای مجازی از مهمترین تهدیدهای کنونی است و دشمن با انتشار اخبار کذب در پی تضعیف روحیه مردم است.
نایب رییس مجلس افزود همدلی میان دولت، مجلس جمهوری اسلامی و قوه قضاییه ضروری است و نقد سازنده باید تقویت شود، اما اختلافهای داخلی نباید به تضعیف کشور بینجامد و همه مسئولان باید با وحدت و همدلی برای تحقق مطالبات مردم تلاش کنند.
ورزشگاه بیاماو فیلد در شهر تورنتو آماده است تا در یک شب تاریخی، میزبان یکی از مهیجترین تقابلهای مرحلهی یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ باشد.
پرتغال و کرواسی در حالی ساعت ۲:۳۰ بامداد جمعه به مصاف یکدیگر میروند که این دیدار فراتر از یک جدال تاکتیکی برای صعود، تقابل احتمالی دو فوقستارهی تکرارنشدنی دنیای فوتبال در آخرین جام جهانیشان است؛ کریستیانو رونالدوی ۴۱ ساله با ۲۳۱ بازی ملی در برابر لوکا مودریچ ۴۰ ساله با ۲۰۱ حضور در ترکیب کرواتها.
پرتغال تحت هدایت روبرتو مارتینز با ایستادن در ردهی دوم گروه K پشت سر کلمبیا به این مرحله قدم گذاشت. نمایش خیرهکننده و پیروزی ۵ بر ۰ آنها مقابل ازبکستان که با دبل تاریخی رونالدو همراه بود، نشان داد که خط حمله این تیم چقدر زهردار است؛ بهویژه با اتکا به ستارگان مقتدر پاریسنژرمن همچون نونو مندز، ویتینیا، ژائو نوس و گونسالو راموس.
با این حال، تساویهای ناامیدکننده مقابل کنگو و کلمبیا، هواداران این تیم را نگران کرده است؛ چرا که نشان میدهد یاران رونالدو زمانی که فضاهای خالی برای ضدحمله ندارند، در شکستن دفاعهای اتوبوسی و متراکم به بنبست میخورند. در این میان، درخشش دیوگو کاستا در دروازه با ثبت ۶ مهار نجاتبخش در مرحله گروهی، تا حدودی خیال مارتینز را راحت میکند.
در سمت دیگر، کرواسی با هدایت زلاتکو دالیچ بهعنوان تیم دوم گروه L صعود کرد. این تیم اگرچه جام را با باخت سنگین ۴ بر ۲ مقابل انگلیس ناامیدکننده آغاز کرد و ضعفهای جدی در خط دفاعی داشت، اما در ادامه با دو پیروزی اقتصادی و با تکیه بر تجربهی ناب خود مقابل پاناما و غنا به جدول برگشت. آمار هشت گل خورده در پنج بازی اخیر نشان میدهد که خط دفاعی کرواتها با حضور پونگراچیچ و شوتالو، صلابت گذشته را ندارد.
با این حال، در خط حمله، حضور مغز متفکری چون مودریچ در کنار کواچیچ و پدیدهی جوانی مثل مارتین باتورینا که در بازی افتتاحیه گلزنی کرد، کرواسی را به تیمی خطرناک تبدیل میکند که میداند چگونه در بازیهای حذفی به حریف ضربه بزند.
تاریخچه دیدارهای دو تیم کاملاً به سود پرتغالیها سنگینی میکند؛ چرا که آنها در ۱۰ تقابل گذشته به ۷ پیروزی دست یافته و تنها یک بار در یک بازی دوستانه شکست خوردند. با اینکه دو تیم هرگز در جام جهانی به مصاف هم نرفتهاند، اما یادآوری یورو ۲۰۱۶ و پیروزی سخت ۱ بر ۰ پرتغال در وقتهای اضافه مرحلهی حذفی، نزدیکترین تصویر را از این نبرد نفسگیر بازسازی میکند.
آمار جذاب دیگری که هیجان این مسابقه را دوچندان میکند این است که در هر ۵ دیدار اخیر این دو کشور، هر دو تیم موفق به باز کردن دروازهی یکدیگر شدهاند و این یعنی تماشاگران در تورنتو باید خود را برای یک دیدار پرگل و پرهیجان آماده کنند.
رسانههای اسرائیلی به نقل از یک منبع آگاه گزارش دادند که آمریکا همزمان با ادامه مسیر دیپلماسی، در حال آمادهسازی سناریوهای نظامی علیه جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات است.
گزارش بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال:
در حالی که وزارت خارجه آلمان از آمادگی برای کمک به تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز سخن گفته، وزارت دفاع آلمان اعزام فوری ناوهای این کشور را بعید دانسته است. این اختلاف در آستانه نشست ناتو در آنکارا، توجه متحدان آلمان را به خود جلب کرده است.
احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
پلیس، شینبت و وزارت دفاع اسرائیل اعلام کردند مردی اهل تاجیکستان که گذرنامه روسیه در اختیار داشت، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و تلاش برای جذب افراد دیگر به شبکههای جاسوسی در اسرائیل بازداشت شده است.
به گفته این نهادها، بهروز صابرگون از ژانویه ۲۰۲۶ با یک رابط جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و بخش عمده فعالیتهای منتسب به او در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی انجام شده است.
در بیانیه مشترک این نهادها آمده است صابرگون در جریان جنگ تلاش کرده است به جمهوری اسلامی برای دستیابی به «موفقیتهای عملیاتی» و پیشبرد اهدافش علیه اسرائیل کمک کند. بر اساس این بیانیه، او ابتدا با یک «پیشنهاد کاری عادی» جذب شد، اما پس از آنکه متوجه شد طرف مقابل یک مامور جمهوری اسلامی است، همچنان به همکاری خود ادامه داد.
مقامهای اسرائیلی اعلام کردند ماموریتهای منتسب به صابرگون شامل ثبت و ارسال محل اصابت موشکهای جمهوری اسلامی، ارائه مختصات برجهای آزریلی در تلآویو، ارسال تصویری از بندر حیفا و تلاش برای عکاسی از یک «تاسیسات امنیتی حساس» در شمال اسرائیل بوده است.
در این بیانیه همچنین آمده است که صابرگون در جذب افراد دیگر برای انجام ماموریت به نفع عوامل جمهوری اسلامی نیز مشارکت داشته است.
به گفته پلیس، شینبت و وزارت دفاع اسرائیل، صابرگون در ماه ژوئن بازداشت شد و دادستانها اکنون قصد دارند علیه او کیفرخواست صادر کنند. آنها همچنین خواستار تمدید بازداشت او تا پایان روند رسیدگی قضایی شدهاند.