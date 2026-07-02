عاصم افتخار احمد، سفیر پاکستان، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره خاورمیانه گفت که یادداشت تفاهم اسلام‌آباد میان ایران و ایالات متحده یک «پیروزی برای دیپلماسی» است.

او گفت که کشورش برای تسهیل پیگیری و اجرای این سند، تعاملات دیپلماتیک خود را با طرف‌های ذی‌نفع کلیدی افزایش داده است.

او افزود که چهارشنبه، پاکستان و قطر به‌طور جداگانه نشست‌هایی با ایالات متحده و مذاکره‌کنندگان ایرانی در دوحه برگزار کردند و طرف‌ها توافق کردند که گفت‌وگوها را ادامه دهند.

او خاطرنشان کرد: «این واقعیت که مذاکرات ادامه دارد و طرف‌ها همچنان بر سر میز مذاکره هستند، یک نتیجه مثبت و مهم است»، و افزود که کانال‌های ارتباطی همچنان باز باقی مانده‌اند.