یادداشت تحلیلی بهمن‌پور با عنوان «کودکان ویترینی؛ وقتی حریم خصوصی بچه‌ها قربانی لایک و فالوئر می‌شود» پنج‌شنبه ۱۱ تیر در وب‌سایت خبرآنلاین منتشر شد.

در این یادداشت آمده است: «امروز خصوصی‌ترین لحظات زندگی یک کودک، از حمام کردن و غذا خوردن تا اولین قدم‌ها و حتی لحظات لجبازی و گریه، بی‌رحمانه در مقابل چشمان هزاران یا میلیون‌ها غریبه به اشتراک گذاشته می‌شود.»

او افزود بسیاری از والدین، آگاهانه یا ناآگاهانه، فرزندان خود را به «ویترینی» برای نمایش در شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرده‌اند. روندی که با وجود ظاهر سرگرم‌کننده و تصاویر پرزرق و برق، در عمل به معنای نقض خصوصی‌ترین جنبه‌های زندگی کودک است.

به گفته این پژوهشگر، در چنین الگویی از فرزندپروری، کودک دیگر به‌عنوان فردی مستقل و دارای حقوق شخصی دیده نمی‌شود، بلکه «یک اکسسوار یا ابزار تزیینی برای صفحه والدینش» به شمار می‌رود.

در حالی که استفاده ابزاری از کودکان در شبکه‌های اجتماعی در ایران همچنان بدون چارچوب قانونی و نظارتی مشخص ادامه دارد، حفاظت از کودکان در فضای مجازی به یکی از موضوعات اصلی سیاست‌گذاری در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است.

برخی دولت‌ها برای کاهش آسیب‌های ناشی از شبکه‌های اجتماعی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی برای کودکان و نوجوانان وضع کرده‌اند .

در تازه‌ترین نمونه، ‌کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، ۲۵ خرداد از برنامه دولت این کشور برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

استارمر با تشریح این سیاست‌ها گفت: «تدابیر حفاظتی گسترده‌تری را به اجرا می‌گذاریم تا کودکی را به کودکان بازگردانیم.»

گسترش پدیده «کودکان کار مجازی»

بهمن‌پور در ادامه یادداشت خود، نسبت به گسترش پدیده «کودکان کار مجازی» هشدار داد و این کودکان را «کارگران بی‌مزد معدن اینستاگرام» توصیف کرد.

او نوشت بسیاری از صفحات موسوم به «مامی‌بلاگر» و «فمیلی‌بلاگر» با انتشار ویدیوهای کودکان خود، درآمدهای میلیاردی از تبلیغات کسب می‌کنند و کودک، بدون آگاهی یا رضایت، به ابزاری برای تولید ثروت والدین تبدیل می‌شود.

این پژوهشگر حوزه آموزش با انتقاد از نبود حمایت‌های قانونی افزود در حال حاضر چارچوب موثری برای حفاظت از حقوق کودکان در فضای مجازی وجود ندارد.

این یادداشت در شرایطی منتشر شده که در هفته‌های اخیر، بحث نقض حقوق کودکان در ایران بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

کارشناسان و کنشگران با اشاره به استفاده جمهوری اسلامی از کودک‌سربازها و همچنین حضور سازمان‌یافته کودکان در تجمع‌ها و برنامه‌های حکومتی، این اقدامات را مصداق بهره‌برداری ابزاری از کودکان دانسته و از نقض حقوق آنها انتقاد کرده‌اند.

آسیب‌های پنهان دوربین بر عزت نفس کودکان

بهمن‌پور در ادامه هشدار داد انتشار مداوم تصاویر و ویدیوهای کودکان پیش از آنکه توانایی تصمیم‌گیری درباره هویت اجتماعی خود را داشته باشند، «ردپای دیجیتال عظیمی» از آنها بر جای می‌گذارد.

او نوشت ثبت تصاویر لحظات خصوصی، اشتباه‌ها یا موقعیت‌های خجالت‌آور کودکان در عمل «حق رضایت» و «حق فراموش شدن» را از آنها سلب می‌کند و می‌تواند در آینده زمینه را برای تمسخر یا قلدری همسالان فراهم آورد.

به گفته این پژوهشگر، کودکانی که تنها هنگام ضبط ویدیو یا تولید محتوا مورد توجه و تشویق خانواده‌ها قرار می‌گیرند، ممکن است به‌تدریج این تصور را پیدا کنند که ارزش آنها به دیده شدن مقابل دوربین وابسته است؛ باوری که می‌تواند آثار منفی و ماندگاری بر عزت نفس آنها در بزرگسالی بر جای بگذارد.

بهمن‌پور در پایان تاکید کرد: «دنیای کودکی حق مسلم فرزندان ماست ... کودکان ما پروژه‌های روابط عمومی ما برای فخرفروشی به دیگران نیستند؛ آنها انسان‌هایی هستند که حق دارند کودکی خود را در امن‌ترین و خصوصی‌ترین حالت ممکن تجربه کنند.»