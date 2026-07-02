بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، علی محلوجی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در دادگاه انقلاب اراک به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شده است.

بنا بر این گزارش، علی محلوجی، ۴۶ ساله، پدر دو کودک و راننده اتوبوس، ۲۲ دی‌ماه در شهر محلات بازداشت شد.