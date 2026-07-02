شماری از دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم در پی فراخوانی برای اعتراض به برنامه فشرده امتحانات نهایی و بی‌پاسخ‌ماندن درخواست تعویق آزمون‌ها، مقابل وزارت آموزش‌وپرورش در تهران حاضر شده بودند.

تصمیم ویژه برای المپیادی‌ها؛ اعتراض دوباره دانش‌آموزان

اعتراض تازه دانش‌آموزان پس از آن شکل گرفت که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، هشتم تیر در آیین اعزام دانش‌آموزان المپیادی به مسابقات جهانی، از تصمیم این وزارتخانه برای برگزاری داخلی امتحانات نهایی دانش‌آموزان المپیادهای بین‌المللی خبر داد.

کاظمی در این مراسم گفت قول می‌دهد امتحان نهایی را برای دانش‌آموزان المپیادهای بین‌المللی لغو کند و امتحانات آنها به‌صورت داخلی و خارج از برنامه برگزار شود.

او همچنین خطاب به عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد و گفت این مساله باید با «دو فوریت» یا «سه فوریت» در شورای معین بررسی شود و خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد.

او همچنین با اشاره به هم‌زمانی تاریخ المپیاد علوم زمین و جغرافیا با تاریخ کنکور، خطاب به عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد و گفت این مسئله باید با «دو فوریت» یا «سه فوریت» در شورای معین بررسی شود و خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد.

این در حالی است که به گفته دانش‌آموزان، آنها پیش‌تر بارها از خسروپناه خواسته بودند درباره تاریخ امتحانات نهایی تجدیدنظر کند، اما پاسخی دریافت نکرده بودند.

یکی از دانش‌آموزان در پیامی به ایران‌اینترنشنال نوشت: «به‌خاطر هشت نفر المپیادی جلسه گذاشتید که هم امتحانات نهایی را داخلی بدهند و هم کنکور سهمیه بگیرند. ولی ۱۳۰ هزار نفر برای شما ارزشی نداشتند؟»

دانش‌آموز دیگری هم گفت از پنجم تیر سال گذشته تاکنون برای امتحانات و کنکور درس خوانده، اما اکنون فرجه درس زیست‌شناسی که برای او سرنوشت‌ساز است به دو روز کاهش یافته و امتحان ریاضی نیز فقط یک روز فرجه دارد.

او افزود دانش‌آموزان از دی‌ماه آموزش درست‌وحسابی نداشتند، اینترنت قطع شد و بسیاری از آنان حتی به فیلم‌های آموزشی در تلگرام نیز دسترسی نداشتند.

اعتراض‌هایی از اردیبهشت تا تیر

تجمع ۱۱ تیر در ادامه تجمع‌هایی بود که دانش‌آموزان در مقاطع مختلف، از اردیبهشت تا تیر، برای اعتراض به نحوه برگزاری امتحانات، تاثیر نمرات نهایی بر کنکور و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های آموزشی برگزار کرده بودند.

۳۱ اردیبهشت، شماری از دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان در شهرکرد، در اعتراض به برگزاری حضوری امتحانات آخر سال مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری تجمع کردند و شعارهایی چون «امتحان حضوری نمی‌خواهیم» و «حمایت، حمایت» سر دادند.

۱۲ خرداد نیز شماری از دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم در اعتراض به «تاثیر قطعی» معدل پایه یازدهم در کنکور، مقابل وزارت آموزش‌وپرورش در تهران تجمع کردند و با در دست داشتن بنرهایی همچون «صدای دانش‌آموزان ایران را بشنوید»، خواستار لغو این مصوبه یا دست‌کم تبدیل آن به «تاثیر مثبت» شدند.

خبرگزاری ایسنا ۱۹ خرداد به نقل از منابع غیررسمی گزارش داد شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفته است تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور امسال مثبت باشد.

تاثیر قطعی نمرات نهایی در نتیجه کنکور به این معناست که این نمره‌ها، صرف‌نظر از اینکه به بهبود یا تضعیف نتیجه امتحان منجر شود، در محاسبه نتیجه نهایی اثرگذار است. تاثیر مثبت نیز به این معناست که نتیجه امتحان‌های مورد نظر فقط در صورتی در نتیجه نهایی امتحان ورودی دانشگاه موثر است، که سبب بهبود آن شود.

اول تیر هم دانش‌آموزان در چندین شهر مقابل اداره‌های آموزش‌وپرورش تجمع کردند و خواستار تعویق امتحانات نهایی به بعد از اربعین، اصلاح برنامه فشرده آزمون‌ها و افزایش فاصله میان امتحانات شدند.

دانش‌آموزان می‌گویند پس از ماه‌ها آموزش مجازی، قطع و اختلال اینترنت، تعطیلی‌های پیاپی، رخدادهای دی‌ماه و پیامدهای جنگ، کیفیت آموزش افت کرده و بسیاری از آنها فرصت کافی برای آمادگی در امتحانات نهایی و کنکور نداشته‌اند.

یکی از دانش‌آموزان در پیامی نوشته بود: «آموزش و پرورش فکر کرده ما موش آزمایشگاهی هستیم. یک روز درباره زمان امتحانات تصمیم می‌گیرند و روز دیگر تصمیم جدیدی اعلام می‌شود.»

دانش‌آموز دیگری هم با اشاره به فشار روانی ماه‌های گذشته گفت از دی‌ماه دیگر نتوانسته مانند قبل درس بخواند و اکنون نمی‌داند چگونه باید پس از امتحانات فشرده نهایی، خود را برای کنکور آماده کند.

دانش‌آموزان چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟

در پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، شماری از دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم از فشار روانی، بلاتکلیفی آموزشی و احساس نادیده‌گرفته‌شدن در تصمیم‌گیری‌های وزارت آموزش‌وپرورش نوشته‌اند.

یکی از دانش‌آموزان در پیامی خطاب به مردم گفت: «لطفا صدای ما دانش‌آموزان یازدهم و دوازدهم باشید. آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی با تصمیم‌هایش آینده و سرنوشت تحصیلی ما را تحت تاثیر قرار داده است.»

دانش‌آموز دیگری با اشاره به وضعیت ماه‌های گذشته و سردرگمی دانش‌آموزان نوشت: «من هر شب با سردرد می‌خوابم. ما بیچاره‌ترین‌ها هستیم که سرنوشت‌مان دست گروهی مسئول بی‌عمل است.»

برخی از دانش‌آموزان همچنین از کوتاه بودن مهلت‌ها میان امتحانات انتقاد می‌کنند و می‌گویند برنامه فعلی، فرصت کافی برای آمادگی در درس‌های سرنوشت‌ساز را از آنان گرفته است.

یک دانش‌آموز پایه یازدهم هم در پیامی نوشت تا آغاز امتحانات نهایی زمان زیادی باقی نمانده، اما به دلیل تعداد زیاد اعضای خانواده نمی‌تواند در خانه تمرکز کند و درس بخواند.

او افزود به دلیل مراسم دفن خامنه‌ای، هفته آینده کتابخانه‌ها نیز بسته‌اند و نمی‌داند در چنین شرایطی چگونه باید برای امتحانات آماده شود.

در بخش دیگری از پیام‌های رسیده، دانش‌آموزان به آنچه «تبعیض» میان دانش‌آموزان المپیادی و دیگر دانش‌آموزان می‌خوانند، اعتراض کرده‌اند.

دانش‌آموزی از نورآباد لرستان در پیامی نوشت: «ما زمانی فهمیدیم کنکور در این مملکت عادلانه نیست که افراد را با سهمیه به دانشگاه می‌فرستادند و کسی را که تلاش کرده بود نادیده می‌گرفتند، اما واقعا نهایت بی‌عدالتی بود که برای کسانی که المپیاد شرکت کردند، امتحان نهایی برگزار نمی‌کنید و کنکورشان تعویق می‌خورد.»

یکی از آنان نوشت: «ما که نه سهمیه داریم، نه المپیادی هستیم فقط باید پاسوز شویم.»

دانش‌آموز دیگری هم پرسید چرا میان دانش‌آموزان المپیادی و دیگر دانش‌آموزان تفاوت گذاشته می‌شود و آیا خون آنها از دیگر دانش‌آموزان رنگین‌تر است؟

در میان پیام‌های رسیده، برخی نیز از امتیازهای در نظر گرفته‌شده برای دانش‌آموزان المپیادی دفاع کرده‌اند.

یکی از مخاطبان نوشت رسیدن به تیم جهانی المپیاد ساده نیست و دانش‌آموزان معترض اگر این مسیر را آسان می‌دانستند، می‌توانستند خودشان در مراحل مختلف المپیاد شرکت کنند و مدال بیاورند.

دانش‌آموزان معترض اما تاکید دارند اعتراض اصلی آنها نه به موفقیت دانش‌آموزان المپیادی، بلکه به بی‌پاسخ‌ماندن مطالبه گسترده دیگر دانش‌آموزان و نبود تصمیم‌گیری برابر درباره سرنوشت تحصیلی آنهاست.

دانش‌آموزان معترض می‌گویند فشار امتحانات نهایی و کنکور به مجموعه بحران‌هایی اضافه شده که زندگی آموزشی و روانی آنها را تحت تاثیر قرار داده است؛ از تعطیلی مدارس، آموزش مجازی و قطع اینترنت گرفته تا رخدادهای دی‌ماه، پیامدهای جنگ، فشار اقتصادی و نگرانی نسبت به آینده.