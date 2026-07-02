پاکستان: تاکنون ۷۰ خدمه کشتیهای ایرانی از طریق این کشور به ایران بازگشتهاند
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد تاکنون ۷۰ خدمه کشتیهای ایرانی از طریق پاکستان به ایران بازگشتهاند. او افزود ۲۲ نفر از این افراد، ملوانان کشتی ایرانی بودند که آمریکا آن را توقیف کرده بود و بهتازگی به ایران بازگشتند.
پلیس، شینبت و وزارت دفاع اسرائیل اعلام کردند مردی اهل تاجیکستان که گذرنامه روسیه در اختیار داشت، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و تلاش برای جذب افراد دیگر به شبکههای جاسوسی در اسرائیل بازداشت شده است.
به گفته این نهادها، بهروز صابرگون از ژانویه ۲۰۲۶ با یک رابط جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و بخش عمده فعالیتهای منتسب به او در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی انجام شده است.
در بیانیه مشترک این نهادها آمده است صابرگون در جریان جنگ تلاش کرده است به جمهوری اسلامی برای دستیابی به «موفقیتهای عملیاتی» و پیشبرد اهدافش علیه اسرائیل کمک کند. بر اساس این بیانیه، او ابتدا با یک «پیشنهاد کاری عادی» جذب شد، اما پس از آنکه متوجه شد طرف مقابل یک مامور جمهوری اسلامی است، همچنان به همکاری خود ادامه داد.
مقامهای اسرائیلی اعلام کردند ماموریتهای منتسب به صابرگون شامل ثبت و ارسال محل اصابت موشکهای جمهوری اسلامی، ارائه مختصات برجهای آزریلی در تلآویو، ارسال تصویری از بندر حیفا و تلاش برای عکاسی از یک «تاسیسات امنیتی حساس» در شمال اسرائیل بوده است.
در این بیانیه همچنین آمده است که صابرگون در جذب افراد دیگر برای انجام ماموریت به نفع عوامل جمهوری اسلامی نیز مشارکت داشته است.
به گفته پلیس، شینبت و وزارت دفاع اسرائیل، صابرگون در ماه ژوئن بازداشت شد و دادستانها اکنون قصد دارند علیه او کیفرخواست صادر کنند. آنها همچنین خواستار تمدید بازداشت او تا پایان روند رسیدگی قضایی شدهاند.
شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد آمریکا در پیامهایی که آنها را «روشن و بدون ابهام» توصیف کرده، به جمهوری اسلامی هشدار داده است هرگونه تغییر در وضعیت تنگه هرمز، نقض تفاهمهای میان دو طرف تلقی خواهد شد.
به گفته این منابع، واشینگتن به تهران اطلاع داده است که با هرگونه تغییر در وضعیت موجود در تنگه هرمز مخالف است. همچنین آمریکا تاکید کرده است هرگونه تشدید تنش در این آبراه، پیامدهای مستقیم در پی خواهد داشت.
این منابع افزودند واشینگتن تحرکات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را از نزدیک زیر نظر دارد و رفتار تهران در این منطقه را نخستین آزمون پایبندی جمهوری اسلامی به توافق میان دو طرف میداند.
به گزارش العربیه، منابع آگاه همچنین گفتند هرگونه پیشرفت در پرونده داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی، به پایبندی تهران به این توافق مشروط خواهد بود.
قرارگاه خاتمالانبیا با انتشار بیانیهای اعلام کرد هرگونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با «واکنش سریع و قاطع» نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبهرو خواهد شد.
در این بیانیه آمده است هرگونه خروج از مسیرهای تعیینشده یا بیتوجهی به پروتکلهای ناوبری جمهوری اسلامی، امنیت شناورهای متخلف را به خطر خواهد انداخت و با پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.
در بخش دیگری از این بیانیه، استمرار پرواز جنگندههای سرنشیندار و بدون سرنشین آمریکا بر فراز تنگه هرمز عامل ناامنی این آبراه توصیف شده است. قرارگاه خاتمالانبیا تاکید کرد جمهوری اسلامی برای صیانت از حاکمیت خود در تنگه هرمز، از هیچ اقدامی برای مقابله با آنچه «تعدی و تجاوز ارتش آمریکا و حامیان آن» خواند، دریغ نخواهد کرد.
روزنامه اکیپ فرانسه در گزارشی به دلایل ناکامی سنگال در جام جهانی پرداخته است. تیم ملی فوتبال سنگال، با فرسنگها فاصله از رویاهای بزرگ خود در خاک آمریکا، در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل بلژیک با نتیجه ۳ بر ۲ در وقتهای اضافه شکست خورد و حذف شد.
کالیدو کولیبالی، کاپیتان تیم، پیش از جام از سنگال به عنوان «بهترین تیم جهان» یاد کرده بود، اما واقعیت درون و بیرون زمین چیزی جز یک مدیریت فاجعهبار را نشان نمیداد.
«شیرهای ترانگا» در حالی که تا چهار دقیقه پیش از پایان وقت قانونی با دو گل از بلژیک پیش بودند، اسیر درخشش روملو لوکاکو و اشتباه مرگبار موری دیاو، دروازهبان خود، شدند تا بازی به تساوی کشیده شود.
در نهایت نیز یوری تیلمانس در دقیقه ۵+۱۲۰ از روی نقطه پنالتی گل پیروزیبخش بلژیک را به ثمر رساند و سند حذف سنگال را امضا کرد. اما این شکست دراماتیک، در واقع نتیجه منطقی برنامهریزی آماتور و بیکفایت مسئولان فدراسیون سنگال بود.
بحران سنگال از همان داکار آغاز شد؛ جایی که تیم به دلیل پرداخت نشدن هزینه اجاره استادیوم، تنها یک بار موفق به تمرین شد.
پرداخت نشدن پاداشها، بلاتکلیفی قرارداد پاپ تیاو، سرمربی تیم، و برگزاری یک بازی دوستانه فرسایشی مقابل فرانسه در بدو ورود به آمریکا که باعث خستگی بازیکنان شد، از جمله این مشکلات بود.
حتی در طول تورنمنت، اضافه شدن ناگهانی آنالیزور ویدئویی دوم و غیبت عجیب ناظر تیم در بازی نخست مقابل نروژ، نشان از بیبرنامگی محض داشت.
در بخش فنی نیز مدیریت بازیکنان ناامیدکننده بود. مامادو سار، مدافع جوانی که در جام ملتهای آفریقا درخشان ظاهر شده بود، در این جام کاملا نادیده گرفته شد و سایه سنگین بازیکنان قدیمی و پابهسنگذاشته، تیم را فلج کرد.
کولیبالی با وجود افت شدید، در ترکیب اصلی قرار گرفت و پیروزی ۵ بر ۰ مقابل عراق ۱۰ نفره، ضعفهای ساختاری سنگال را پنهان کرد.
سنگال در این جام با سه تیم اروپایی روبهرو شد و هر سه بازی را واگذار کرد. پاپ تیاو، گرچه شجاعت نیمکتنشین کردن کولیبالی را در بازی آخر داشت، اما با تعویض نکردن بهموقع سادیو مانه و ادریسا گیه، که در دقایق پایانی کاملا خسته شده بودند، نتوانست جریان بازی را کنترل کند و تیمش در وقتهای اضافه، با بازیکنانی جوان و بیتجربه که قادر به کنترل احساسات خود نبودند، مغلوب شد.
اکنون تیاو، قهرمان سابق، در فضای مجازی با شدیدترین انتقادها روبهرو است و طبق معمول، مدیران فدراسیون به جای پذیرش اشتباهات خود در آمادهسازی تیم، سرمربی جوان را قربانی خواهند کرد.
سنگال با ادعای قهرمانی به جام آمد، اما با این واقعیت تلخ حذف شد که وقتی همهچیز در پشت صحنه ویران است، استعداد بازیکنان نیز نمیتواند معجزه کند.
سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد شمار کشتهشدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه به کییف به ۱۷ نفر افزایش یافته است. بر اساس گزارشها، بیش از ۹۰ نفر نیز در این حملات زخمی شدهاند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، پنجشنبه ۱۱ تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در این حملات، بیش از ۲۰ نقطه در کییف آسیب دیدند که اکثر آنها ساختمانهای مسکونی بودند.
او همچنین از زخمی شدن پنج تن در حمله ارتش روسیه به منطقه خارکیف خبر داد.
به گفته زلنسکی، در جریان حملات شبانه روسیه، مناطق سومی، دنیپرو، زاپروژیا و چرکاسی نیز هدف قرار گرفتند.
رییسجمهوری اوکراین افزود روسیه در حملات خود، بیش از ۷۰ موشک از انواع مختلف و حدود ۵۰۰ پهپاد تهاجمی، از جمله پهپادهای شاهد، شلیک کرد، اما سامانههای دفاعی اوکراین موفق شدند شمار قابل توجهی از این پرتابهها را ساقط کنند.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، بامداد ۱۱ تیر در پیامرسان تلگرام اعلام کرد شماری از شهروندان همچنان زیر آوار ساختمانهای مسکونی آسیبدیده گرفتار هستند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد نیروهای امدادی همزمان با طلوع آفتاب، عملیات جستوجو و نجات را در میان آوار یک ساختمان ۹ طبقه که بخش بزرگی از آن فروریخته بود، ادامه دادند.
همچنین در نقاط مختلف کییف آتشسوزیهایی در پی این حملات گزارش شده است.
تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی کییف، در تلگرام نوشت: «دشمن بار دیگر بهطور عمدی محلههای مسکونی را هدف قرار داد و غیرنظامیان را کشت. خسارتهای گستردهای به شهر وارد شده و شمار زیادی از شهروندان، از جمله کودکان، آسیب دیدهاند.»
همزمان با به صدا درآمدن آژیر هشدار حمله هوایی در بخشهای وسیعی از اوکراین، بسیاری از شهروندان به همراه کودکان، وسایل ضروری، چادر و حیوانات خانگی خود، به ایستگاههای مترو پناه بردند.
پیشتر در هشتم تیر، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، گفته بود انتظار دارد مذاکرات صلح با اوکراین پس از توافق احتمالی واشینگتن و تهران، از سر گرفته شود.
تاکید اوکراین بر لزوم تقویت پدافند هوایی
آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، ۱۱ تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به حملات مرگبار روسیه واکنش نشان داد و از متحدان کییف خواست حمایتهای نظامی، بهویژه در حوزه پدافند هوایی، را افزایش دهند.
سیبیها که در ژاپن به سر میبرد، نوشت: «در تصمیمگیری برای تقویت پدافند هوایی اوکراین تعلل نکنید. پس از شبی هولناک که کییف پشت سر گذاشت، این مهمترین درخواست ما از شرکایمان است.»
پیش از آغاز این حملات، زلنسکی با استناد به گزارشهای اطلاعاتی هشدار داده بود احتمال حمله گسترده روسیه در طول شب وجود دارد.
او همچنین سفر خود به دوبلین، پایتخت ایرلند، را که برای شرکت در مراسم آغاز ریاست ششماهه این کشور بر اتحادیه اروپا انجام شده بود، زودتر از موعد پایان داده بود.
در سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه ۱۱ تیر در بیانیهای اعلام کرد در «حملهای گسترده» با استفاده از پهپادها و تسلیحات دوربرد و دقیق که از هوا، زمین و دریا شلیک شدهاند، تاسیسات نظامی، زیرساختهای انرژی و فرودگاههایی در کییف و دیگر مناطق اوکراین را هدف قرار داده است.
این وزارتخانه افزود این عملیات در واکنش به حملات اخیر اوکراین به «زیرساختهای غیرنظامی» روسیه انجام شده است.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
وزارت دفاع روسیه ۱۱ تیر اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۳۲۷ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردهاند.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای صنعتی و انرژی روسیه شدت بخشیده است؛ اقدامی که کییف آن را بخشی از تلاشها برای کاهش منابع مالی مسکو و تسریع روند پایان جنگ میداند.
این حملات به بحران گسترده سوخت در روسیه، سومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان، انجامیده و این کشور را ناچار کرده برای تامین بنزین، به واردات از هند روی آورد.
آندری تراونیکوف، فرماندار منطقه دورافتاده نووسیبیرسک، اعلام کرد بحران سوخت در این منطقه که بیش از سه هزار کیلومتر از مسکو فاصله دارد، رو به وخامت است و با توجه به شرایط کنونی، خدمات امدادی و اضطراری در اولویت نخست دریافت سوخت قرار گرفتهاند.
گلب نیکیتین، فرماندار منطقه نیژنی نووگورود، گفت حمله پهپادی اوکراین به کشته شدن یک نفر، زخمی شدن چهار تن دیگر و آسیب دیدن یک تاسیسات صنعتی منجر شده است.
پالایشگاه نفت «نورسی»، یکی از بزرگترین پالایشگاههای روسیه، در این منطقه قرار دارد.
الکساندر دروزدنکو، فرماندار منطقه لنینگراد در شمالغرب روسیه، نیز خبر داد نیروهای پدافند هوایی این کشور ۷ پهپاد اوکراینی را در این منطقه سرنگون کردند.
لنینگراد زادگاه پوتین و محل استقرار شماری از تاسیسات مهم پالایش و صادرات نفت روسیه است.
همچنین مقامهای منطقه مرزی بلگورود اعلام کردند در پی اصابت یک پهپاد به خانهای مسکونی، یک مرد کشته و همسرش زخمی شد.
رویترز تاکید کرد امکان راستیآزمایی مستقل آمار تلفات اعلامشده از سوی دو طرف مناقشه را نداشته است. روسیه و اوکراین هر دو میگویند بهطور عمدی غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهند.
مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، ۱۱ تیر گزارش داد روسیه ابتکار عمل نظامی را در اوکراین از دست داده است.