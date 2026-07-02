براساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، نیروهای امنیتی، پلیس و بسیج روز پنج‌شنبه ۱۱ تیر مانع شکل‌گیری تجمع دانش‌آموزان شدند. ماموران به دانش‌آموزان اجازه تصویربرداری ندادند و آنها را به‌سرعت متفرق کردند.

شماری از دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم در پی فراخوانی برای اعتراض به برنامه فشرده امتحانات نهایی و بی‌پاسخ‌ماندن درخواست تعویق آزمون‌ها، مقابل وزارت آموزش‌وپرورش در تهران حاضر شده بودند.

تصمیم ویژه برای المپیادی‌ها؛ اعتراض دوباره دانش‌آموزان

اعتراض تازه دانش‌آموزان پس از آن شکل گرفت که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، هشتم تیر در آیین اعزام دانش‌آموزان المپیادی به مسابقات جهانی، از تصمیم این وزارتخانه برای برگزاری داخلی امتحانات نهایی دانش‌آموزان المپیادهای بین‌المللی خبر داد.

کاظمی در این مراسم گفت قول می‌دهد امتحان نهایی را برای دانش‌آموزان المپیادهای بین‌المللی لغو کند و امتحانات آنها به‌صورت داخلی و خارج از برنامه برگزار شود.

او همچنین خطاب به عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد و گفت این مساله باید با «دو فوریت» یا «سه فوریت» در شورای معین بررسی شود و خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد.

او همچنین با اشاره به هم‌زمانی تاریخ المپیاد علوم زمین و جغرافیا با تاریخ کنکور، خطاب به عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد و گفت این مسئله باید با «دو فوریت» یا «سه فوریت» در شورای معین بررسی شود و خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد.

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