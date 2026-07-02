به گزارش وال‌استریت ژورنال، آمریکا در مذاکرات قطر به تهران پیشنهاد داد در ازای دریافت میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدودشده، از ادعای خود برای کنترل تنگه هرمز و مطالبه عوارض از کشتی‌ها صرف‌نظر کند، اما جمهوری اسلامی با رد این پیشنهاد، اصرار دارد مدیریت کامل تنگه را بر عهده بگیرد.

روزنامه وال‌استریت ژورنال، شامگاه پنجشنبه ۱۱ تیر به نقل از منابع آگاه به مذاکرات قطر نوشت آمریکا و عمان در پی یافتن راهی برای شکستن بن‌بست ناشی از اصرار ایران بر دریافت عوارض از کشتی‌ها یی هستند که از تنگه هرمز عبور می‌کنند.

به نوشته این رسانه، اهرم اصلی واشینگتن و مسقط در این دور از مذاکرات غیرمستقیم، وعده آزادسازی بخشی از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی ایران بود که در خارج از کشور مسدود شده است.

بر اساس این گزارش، دیپلمات‌های آمریکایی به هیات مذاکره‌کننده ایرانی پیشنهاد کردند تهران در ازای دسترسی به میلیاردها دلار از دارایی‌های آزادشده، از ادعای خود برای کنترل تنگه هرمز صرف‌نظر کند و مطالبه دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری را کنار بگذارد.

گفت‌وگوها در ابتدا به سمت آزادسازی شش میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که در قطر نگهداری می‌شود پیش می‌رفت، اما به گفته افراد آشنا با مذاکرات، تصمیم تهران برای مسدود کردن تنگه هرمز، روند آزادسازی این پول را با عقب‌گرد روبه‌رو کرد.

وب‌سایت خبری اکسیوس شامگاه چهارشنبه ۱۰ تیر به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت ترامپ در مذاکرات دوره که طی روز چهارشنبه نیز جریان داشت، کوشید جمهوری اسلامی را به صرف‌نظر از دریافت عوارض از تنگه هرمز ترغیب و آنها را متقاعد کند امتیازهای احتمالی آینده در یک توافق هسته‌ای، از جمله فروش آزادانه نفت، بسیار بیشتر از درآمد احتمالی آنها از دریافت عوارض است.

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